Польша крупно обыграла Эстонию в отборе на чемпионат Европы

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сегодня, 00:43

Национальная команда Польши разгромила команду Эстонии в стыковом матче отбора на Евро-2024 (5:1).

Пшемыслав Франковски вывел хозяев поля вперед на 22-й минуте. Пётр Зелиньски удвоил преимущество команды на 50-й Якуб Петровски забил на 70-й. Карол Метс на 74-й увеличил разрыв в счете своим автоголом. Себастьян Шиманьски отметился на 77-й. У гостей гол забил Мартин Веткал на 78-й.

У гостей за вторую желтую карточку с поля на 27-й был удален Максим Паскотси.

В следующем раунде отбора сборная Польши сыграет с командой Уэльса.