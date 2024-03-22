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Польша крупно обыграла Эстонию в отборе на чемпионат Европы

сегодня, 00:43
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша5 : 1Логотип футбольный клуб ЭстонияЭстонияМатч завершен

Национальная команда Польши разгромила команду Эстонии в стыковом матче отбора на Евро-2024 (5:1).

Пшемыслав Франковски вывел хозяев поля вперед на 22-й минуте. Пётр Зелиньски удвоил преимущество команды на 50-й Якуб Петровски забил на 70-й. Карол Метс на 74-й увеличил разрыв в счете своим автоголом. Себастьян Шиманьски отметился на 77-й. У гостей гол забил Мартин Веткал на 78-й.

У гостей за вторую желтую карточку с поля на 27-й был удален Максим Паскотси.

В следующем раунде отбора сборная Польши сыграет с командой Уэльса.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:22
в большинстве-то оно попроще будет ...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:06
Как Эстония попала на стыки.
Гость
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