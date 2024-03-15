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Левандовски заявил о желании остаться в «Барселоне»

вчера, 20:38

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сообщил о желании остаться в каталонском клубе.

Для меня всё понятно, и я знаю, где буду в следующем сезоне. В «Барселоне»? Да, однозначно.

В 26 матчах текущего сезона Ла Лиги футболист забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:00
Правильное решение,зачем бегать по командам.
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вчера в 21:55
Остаться в “Барселоне” - это абсолютно верное решение для Роберта Левандовского! Этот клуб имеет особое значение для многих игроков, и польский нападающий не стал исключением. Он показал свою преданность клубу, который помог ему стать тем, кем он является сейчас.
Его результаты в этом сезоне также впечатляют. 12 забитых голов и 6 голевых передач говорят о его отличной форме и уверенности на поле. Уверен, что его присутствие в “Барсе” поможет команде достичь новых высот в следующем сезоне!
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qrvu4s7q5t28
вчера в 21:15
Для этого нужно поднять Барселону.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:12
А куда ему ещё идти. От добра, добра не ищут . Да и возраст уже не тот .
Гость
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