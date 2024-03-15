Левандовски заявил о желании остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сообщил о желании остаться в каталонском клубе.
Для меня всё понятно, и я знаю, где буду в следующем сезоне. В «Барселоне»? Да, однозначно.
В 26 матчах текущего сезона Ла Лиги футболист забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.
Его результаты в этом сезоне также впечатляют. 12 забитых голов и 6 голевых передач говорят о его отличной форме и уверенности на поле. Уверен, что его присутствие в “Барсе” поможет команде достичь новых высот в следующем сезоне!
Его результаты в этом сезоне также впечатляют. 12 забитых голов и 6 голевых передач говорят о его отличной форме и уверенности на поле. Уверен, что его присутствие в “Барсе” поможет команде достичь новых высот в следующем сезоне!