Цорн рассказал, что итальянские топ-клубы хотели подписать защитника «Локо»

Бывший спортивный директор «Локомотива» рассказал, что итальянские топ-клубы хотели подписать защитника московского клуба .

По моей информации, итальянские топ-клубы уже пару месяцев следят за Марио Митаем. В конце прошлого года со мной связывались и запрашивали моё мнения о нём.

Стоит ли Марио переходить в Италию, зависит от его перспективы получать регулярное игровое время в таких командах. Лично я уверен в его качествах и считаю, если «Локомотив» получит приличное финансовое предложение, есть смысл его рассмотреть.