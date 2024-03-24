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Цорн рассказал, что итальянские топ-клубы хотели подписать защитника «Локо»

сегодня, 18:27

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что итальянские топ-клубы хотели подписать защитника московского клуба Марио Митая.

По моей информации, итальянские топ-клубы уже пару месяцев следят за Марио Митаем. В конце прошлого года со мной связывались и запрашивали моё мнения о нём.

Стоит ли Марио переходить в Италию, зависит от его перспективы получать регулярное игровое время в таких командах. Лично я уверен в его качествах и считаю, если «Локомотив» получит приличное финансовое предложение, есть смысл его рассмотреть.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:28
Попкорн от Цорна.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:47, ред.
Цорн уже показал себя во всей красе... твои комментарии гроша ломаного не стоят,
эксперт погорелого театра...
7am3szsx9utj
7am3szsx9utj
сегодня в 19:02
Этот соврет- не дорого возьмёт, лишь бы показать свою значимость.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:41
Ну до летнего окна многое может измениться, так же как и его ценник и предложения по нему.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 18:30
Марио Митай в Серии А сможет себя проявить.
Гость
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