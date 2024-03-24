Цорн рассказал, что итальянские топ-клубы хотели подписать защитника «Локо»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что итальянские топ-клубы хотели подписать защитника московского клуба Марио Митая.
По моей информации, итальянские топ-клубы уже пару месяцев следят за Марио Митаем. В конце прошлого года со мной связывались и запрашивали моё мнения о нём.
Стоит ли Марио переходить в Италию, зависит от его перспективы получать регулярное игровое время в таких командах. Лично я уверен в его качествах и считаю, если «Локомотив» получит приличное финансовое предложение, есть смысл его рассмотреть.
эксперт погорелого театра...
эксперт погорелого театра...