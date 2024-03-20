Скаут «Динамо»: «Знаю, что Бабич был в наших списках»

Скаут московского «Динамо» заявил, что защитник мог перейти в стан «бело-голубых» вместо «Спартака».

Знаю, что Бабич был в наших списках. Там вообще много футболистов. Большинству клубов надо поучиться, как в этом плане работает «Динамо». Тогдашний глава селекции Нариман Акавов тем летом трудился по 8–10 часов каждый день. Говорил ему: «Брат, отдохни месяца два, столько нельзя пахать, ха-ха!» Спортивный блок «Динамо» работает топово.