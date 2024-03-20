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Скаут «Динамо»: «Знаю, что Бабич был в наших списках»

вчера, 22:51

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич заявил, что защитник Срджан Бабич мог перейти в стан «бело-голубых» вместо «Спартака».

Знаю, что Бабич был в наших списках. Там вообще много футболистов. Большинству клубов надо поучиться, как в этом плане работает «Динамо». Тогдашний глава селекции Нариман Акавов тем летом трудился по 8–10 часов каждый день. Говорил ему: «Брат, отдохни месяца два, столько нельзя пахать, ха-ха!» Спортивный блок «Динамо» работает топово.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 00:16
Любопытно, что когда Танас после завершения карьеры игрока только начинал заниматься скаутингом, он предлагал Динамо одного интересного парнишку из Войводины.

Звали парня Сергей Милинкович-Савич.
Войводина хотела за него всего-то 800 тыс. еврюх, но в Динамо тогда рулили генеральские гопники и предложением не заинтересовались.

Ну как же, с маленьких контрактов воровать-то нечего)
А спустя несколько лет Серёжина ТС достигла 90 млн., нормально так?)
Хороший пример безмозглой жадности и тупости некоторых персонажей..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:39
В футбольном клубе, принадлежащем государственному банку, смеются над сотрудником, который работал по 8 часов в день) Интересные факты узнаем)
mguzdty8k7t6
mguzdty8k7t6
вчера в 22:56
Бабич в Динамо? Почему нет.
Гость
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