Скаут «Динамо»: «Знаю, что Бабич был в наших списках»

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич заявил, что защитник Срджан Бабич мог перейти в стан «бело-голубых» вместо «Спартака».
Знаю, что Бабич был в наших списках. Там вообще много футболистов. Большинству клубов надо поучиться, как в этом плане работает «Динамо». Тогдашний глава селекции Нариман Акавов тем летом трудился по 8–10 часов каждый день. Говорил ему: «Брат, отдохни месяца два, столько нельзя пахать, ха-ха!» Спортивный блок «Динамо» работает топово.
Звали парня Сергей Милинкович-Савич.
Войводина хотела за него всего-то 800 тыс. еврюх, но в Динамо тогда рулили генеральские гопники и предложением не заинтересовались.
Ну как же, с маленьких контрактов воровать-то нечего)
А спустя несколько лет Серёжина ТС достигла 90 млн., нормально так?)
Хороший пример безмозглой жадности и тупости некоторых персонажей..
Звали парня Сергей Милинкович-Савич.
Войводина хотела за него всего-то 800 тыс. еврюх, но в Динамо тогда рулили генеральские гопники и предложением не заинтересовались.
Ну как же, с маленьких контрактов воровать-то нечего)
А спустя несколько лет Серёжина ТС достигла 90 млн., нормально так?)
Хороший пример безмозглой жадности и тупости некоторых персонажей..