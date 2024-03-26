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ЦСКА и «Локо» направят доходы с домашних матчей пострадавшим в «Крокусе»

сегодня, 17:36

ЦСКА и «Локомотив» направят доходы с ближайших домашних матчей в помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили пресс-службы московских клубов.

«Армейцы» 7 апреля сыграют с воронежским «Факелом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Специалисты медицинского департамента ЦСКА также готовы оказать всем пострадавшим консультационно-диагностическую медицинскую помощь в вопросах реабилитации.

Доходы со встречи 22-го тура между «Локомотивом» и «Краснодаром», которая состоится 31 марта, перечислят в общероссийскую общественную организацию Российский Красный Крест в помощь семьям погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

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