«Ливерпуль» — лидер в топ-10 лиг Европы по волевым очкам в этом сезоне

«Ливерпуль» является лучшей командой в первых десяти европейских лигах в текущем сезоне по волевым очкам (26), сообщает Opta.
Также в топ-5 по этому показателю входят «Аугсбург» (23), «Тоттенхэм» (22), «Жирона» (22) и «Манчестер Сити» (21).
Кроме того, мерсисайдцы установили клубный рекорд по волевым очкам и волевым победам (7) за сезон в АПЛ.
с одной стороны плюс команда показывает характер, но болельщикам красных очень уж валидольно смотреть такие матчи)
с одной стороны плюс команда показывает характер, но болельщикам красных очень уж валидольно смотреть такие матчи)