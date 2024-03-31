Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ливерпуль» — лидер в топ-10 лиг Европы по волевым очкам в этом сезоне

сегодня, 19:55

«Ливерпуль» является лучшей командой в первых десяти европейских лигах в текущем сезоне по волевым очкам (26), сообщает Opta.

Также в топ-5 по этому показателю входят «Аугсбург» (23), «Тоттенхэм» (22), «Жирона» (22) и «Манчестер Сити» (21).

Кроме того, мерсисайдцы установили клубный рекорд по волевым очкам и волевым победам (7) за сезон в АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ливерпуль» выиграл 300-й матч при Клоппе
Сегодня, 18:53
Крис Вуд лидирует в текущем сезоне Премьер-Лиги по голам, забитым головой
Сегодня, 11:21
«Манчестер Юнайтед» допустил 498 ударов по своим воротам в Премьер-Лиге
Сегодня, 08:36
Аллегри проводит 500-й матч в Серии А в качестве тренера
Вчера, 21:16 Фото
«Зенит» проводит свой худший сезон при Семаке
Вчера, 20:24
Алексей Миранчук отдал 7 ассистов в Серии А в 2024 году
Вчера, 17:09
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:51
Так и получилось...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 20:44
в этом сезоне это фирменный стиль красных - очень быстро пропускают и потом начинают потихоньку раскачиваться, нагнетают и додавливают соперников))
с одной стороны плюс команда показывает характер, но болельщикам красных очень уж валидольно смотреть такие матчи)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 20:41
Красавцы!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:13
Послематчевая база от Клоппа......
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 