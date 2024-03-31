«Ливерпуль» — лидер в топ-10 лиг Европы по волевым очкам в этом сезоне

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сегодня, 19:55

«Ливерпуль» является лучшей командой в первых десяти европейских лигах в текущем сезоне по волевым очкам (26), сообщает Opta.

Также в топ-5 по этому показателю входят «Аугсбург» (23), «Тоттенхэм» (22), «Жирона» (22) и «Манчестер Сити» (21).