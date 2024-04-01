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Александр Кержаков заявил, что Михаил Кержаков хочет остаться в «Зените»

сегодня, 11:13

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о возможном продлении контракта с питерским клубом вратаря Михаила Кержакова.

Зная брата и его любовь к «Зениту», уверен, что он бы хотел остаться в клубе. Наверное, это в чём-то схоже со мной, потому что я сам всегда мечтал завершить карьеру в «Зените» — клубе, который является для меня родным и дал дорогу в жизнь. Думаю, у Миши такие же мысли. Если это не «Зенит», то вряд ли он куда-то пойдёт. Но это я говорю не со 100-процентной долей вероятности. Это мои мысли, исходя из того, как я знаю брата. Я бы очень хотел, чтобы он продолжил играть. Если повезёт, то, конечно, в «Зените».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 12:02
А сам Михаил разговаривать разучился или не знает где хочет остаться.
xj4a4dqh52b6
xj4a4dqh52b6
сегодня в 11:57
Брат лучше знает где оставаться брату
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:30
Адвокат брата вещает из за бугра, Саше в России страшно... Миша и сам может что то сказать...
bed6vt3d88bm
bed6vt3d88bm
сегодня в 11:21
А зачем ему уходить! Он достойный вратарь!
Гость
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