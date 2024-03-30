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Мареска ответил на критику фанатов «Лестера»

сегодня, 13:20
Бристоль СитиЛоготип футбольный клуб Бристоль Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска отреагировал на критику фанатов «лис» после гостевого матча Чемпионшипа против «Бристоль Сити» (0:1).

По окончании встречи гостевые болельщики освистали свою команду. В рамках послематчевой пресс-конференции Мареска уделил внимание данному эпизоду:

Я могу их понять, поскольку это уже финишная прямая, а мы хотим победить. Но важно и отметить старание игроков, оно было на высоте, однако недовольство фанатов нам понятно.

Футболисты отдали все силы, нам нужны наши болельщики, особенно сейчас.

«Лисы» идут на 3-м месте в Чемпионшипе.

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Все комментарии
gq57qes8skyr
gq57qes8skyr
сегодня в 14:16
Лучше всего ответить победой в следующем матче
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:50
Болельщики требуют игры, а в ответ ведут себя непотребно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:44
Фанатов слушать- себя не уважать...
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