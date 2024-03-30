Мареска ответил на критику фанатов «Лестера»

Главный тренер «Лестера» отреагировал на критику фанатов «лис» после гостевого матча Чемпионшипа против «Бристоль Сити» (0:1).

По окончании встречи гостевые болельщики освистали свою команду. В рамках послематчевой пресс-конференции Мареска уделил внимание данному эпизоду:

Я могу их понять, поскольку это уже финишная прямая, а мы хотим победить. Но важно и отметить старание игроков, оно было на высоте, однако недовольство фанатов нам понятно.

Футболисты отдали все силы, нам нужны наши болельщики, особенно сейчас.