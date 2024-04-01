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Фанаты «Манчестер Сити» протестуют против повышения цен на абонементы

сегодня, 10:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

На матче «Манчестер Сити» — «Арсенал» фанаты «горожан» вывесили баннер, на котором было написано: «Рекордные цены при рекордных прибылях. Хватит наживаться на нашей преданности!»

Абонементы на матчи команды из Манчестера подорожают на 5% в следующем сезоне.

Стюарды убрали баннер с трибуны, и конфисковали его.

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GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 11:16
Уважаемые админы, призываю вас принять меры:

https://www.soccer.ru/users/pozor-armyanskogo-naroda
позор армянского народа

Ставит лайки, чтоб я увидел это. Прошу принять меры. Я не позор армянского народа, меня уважают как в Армении, так и за ее пределами.

Это же в ваших правилах банить такие аккаунты? Что это, как не провокация на расовой почве?
112910415
112910415
сегодня в 11:01
бороться и победить !
шейхи пока не обеднели ...
allemz
allemz
сегодня в 11:00
Кощунство за такие цены заставлять болельщиков наблюдать за потугами Ковачича))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:55
Фанатов можно понять
Гость
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