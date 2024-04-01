Фанаты «Манчестер Сити» протестуют против повышения цен на абонементы

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сегодня, 10:53

На матче «Манчестер Сити» — «Арсенал» фанаты «горожан» вывесили баннер, на котором было написано: «Рекордные цены при рекордных прибылях. Хватит наживаться на нашей преданности!»

Абонементы на матчи команды из Манчестера подорожают на 5% в следующем сезоне.

Стюарды убрали баннер с трибуны, и конфисковали его.