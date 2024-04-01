Фанаты «Манчестер Сити» протестуют против повышения цен на абонементы

На матче «Манчестер Сити» — «Арсенал» фанаты «горожан» вывесили баннер, на котором было написано: «Рекордные цены при рекордных прибылях. Хватит наживаться на нашей преданности!»
Абонементы на матчи команды из Манчестера подорожают на 5% в следующем сезоне.
Стюарды убрали баннер с трибуны, и конфисковали его.
https://www.soccer.ru/users/pozor-armyanskogo-naroda
позор армянского народа
Ставит лайки, чтоб я увидел это. Прошу принять меры. Я не позор армянского народа, меня уважают как в Армении, так и за ее пределами.
Это же в ваших правилах банить такие аккаунты? Что это, как не провокация на расовой почве?
https://www.soccer.ru/users/pozor-armyanskogo-naroda
позор армянского народа
Ставит лайки, чтоб я увидел это. Прошу принять меры. Я не позор армянского народа, меня уважают как в Армении, так и за ее пределами.
Это же в ваших правилах банить такие аккаунты? Что это, как не провокация на расовой почве?
шейхи пока не обеднели ...
шейхи пока не обеднели ...