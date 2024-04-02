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«Барселона» может подписать Холанда, чтобы сохранить Хави

сегодня, 12:02

«Барселона» может попробовать подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, чтобы убедить главного тренера Хави остаться.

Специалист хочет поработать с норвежцем, поэтому трансфер поможет сохранить его.

Для покупки Холанда точно придётся отпустить нападающего Роберта Левандовского, однако финансовые возможности «Барселоны» могут помешать переходу.

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Все комментарии
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 12:20
а губа то ни дура, как говорится!! даже если барса и найдет денег на покупку холанда, то он же сам ни дурак, наверное, идти в пока непонятную команду, навряд ли он сможет тащить команду в одиночку и забивать кучу голов!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:12
Не понимаю, зачем это постить)

Кризисному клубу, у которого нет денег вообще и куча долгов, точно не самый переоцененный игрок (наряду с Осимхеном) современности нужен, для покупки которого ещё Камп Ноу продать придётся)

Тем более ещё с непонятной целью сохранения Хави, зачем его сохранять, в "Барселоне" командной игры вообще нет, играют отдельные игроки (повезло Эрнандесу, что играют). Ямаль и Кубарси переоценены сильно тоже.

В 2024 году Лёва и Гюндо в первую очередь команду тащат (повезло опять же Эрнандесу, что де Йонг и Педри выбыли, они бы в центре поля мяч катали снова, в то время, как Гюндо находит пасами атакующих игроков).

Поэтому нужно ждать нового тренера и под него покупать, и точно не переоцененных мега-дорогих игроков.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:08
Быстрее колобок станет квадратным, чем это случится.
Гость
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