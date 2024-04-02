«Барселона» может подписать Холанда, чтобы сохранить Хави

«Барселона» может попробовать подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, чтобы убедить главного тренера Хави остаться.
Специалист хочет поработать с норвежцем, поэтому трансфер поможет сохранить его.
Для покупки Холанда точно придётся отпустить нападающего Роберта Левандовского, однако финансовые возможности «Барселоны» могут помешать переходу.
Кризисному клубу, у которого нет денег вообще и куча долгов, точно не самый переоцененный игрок (наряду с Осимхеном) современности нужен, для покупки которого ещё Камп Ноу продать придётся)
Тем более ещё с непонятной целью сохранения Хави, зачем его сохранять, в "Барселоне" командной игры вообще нет, играют отдельные игроки (повезло Эрнандесу, что играют). Ямаль и Кубарси переоценены сильно тоже.
В 2024 году Лёва и Гюндо в первую очередь команду тащат (повезло опять же Эрнандесу, что де Йонг и Педри выбыли, они бы в центре поля мяч катали снова, в то время, как Гюндо находит пасами атакующих игроков).
Поэтому нужно ждать нового тренера и под него покупать, и точно не переоцененных мега-дорогих игроков.
Кризисному клубу, у которого нет денег вообще и куча долгов, точно не самый переоцененный игрок (наряду с Осимхеном) современности нужен, для покупки которого ещё Камп Ноу продать придётся)
Тем более ещё с непонятной целью сохранения Хави, зачем его сохранять, в "Барселоне" командной игры вообще нет, играют отдельные игроки (повезло Эрнандесу, что играют). Ямаль и Кубарси переоценены сильно тоже.
В 2024 году Лёва и Гюндо в первую очередь команду тащат (повезло опять же Эрнандесу, что де Йонг и Педри выбыли, они бы в центре поля мяч катали снова, в то время, как Гюндо находит пасами атакующих игроков).
Поэтому нужно ждать нового тренера и под него покупать, и точно не переоцененных мега-дорогих игроков.