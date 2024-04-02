Дешам посетил Россию

Кубок Германии – непредсказуемый турнир. В финале сыграют любители или клуб второй Бундеслиги В полуфинале – только 1 клуб из элиты.

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2024) В 31 туре АПЛ «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Астон Виллу». Мы