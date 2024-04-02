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Дешам посетил Россию

сегодня, 15:48

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посетил город Черкесск в России.

Специалист приехал в частном порядке и побывал на базе «Нарты».

Французу даже понравился полузащитник Эльдар Тхакоков, напомнивший ему нападающего Антуана Гризманна.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:38
Был у нас Пиняев, будущая звезда МЮ..
Теперь Тхакоков, будущая замена Мбаппе.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:32
Довольно странный визит представителя вражеской страны.
Интерес
Интерес ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:29
Намекают,что южанки ему больше нравятся.Или не просыхал,тем не менее-"даже"...
Интерес
Интерес
сегодня в 16:28
Блин,у нас полстраны ничего не знают о существовании такого клуба(а некоторые-и города!),а этого каким ветром туда занесло? На запах денег,или весенний гон???
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:55
"Французу даже понравился полузащитник Эльдар Тхакоков"
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Даже понравился кто-то уже хорошо)))) Слово "даже" забавно читать)
Гость
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