Дешам посетил Россию

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посетил город Черкесск в России.
Специалист приехал в частном порядке и побывал на базе «Нарты».
Французу даже понравился полузащитник Эльдар Тхакоков, напомнивший ему нападающего Антуана Гризманна.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посетил город Черкесск в России.
Специалист приехал в частном порядке и побывал на базе «Нарты».
Французу даже понравился полузащитник Эльдар Тхакоков, напомнивший ему нападающего Антуана Гризманна.
Теперь Тхакоков, будущая замена Мбаппе.
Теперь Тхакоков, будущая замена Мбаппе.
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Даже понравился кто-то уже хорошо)))) Слово "даже" забавно читать)
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Даже понравился кто-то уже хорошо)))) Слово "даже" забавно читать)