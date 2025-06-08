Спаллетти оказался на грани увольнения. Италия рискует пропустить третий мундиаль подряд

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вчера, 12:39

Пережили разгром от команды Холанда.

Норвегия разгромила Италию Спаллетти

Лучано встретится с руководством Федерации футбола Италии. После этого разговора 66-летний специалист может подать в отставку. Причины все знают – неубедительная игра на прошлогоднем Евро-2024, где не сумели пробить Зоммера и проиграли сборной Швейцарии, а также разгром от Норвегии. Форварды «Атлетико» и «Манчестер Сити» быстро забили в воротах Доннаруммы, Сёрлот и Холанд поддержали голевой порыв вингера «РБ Лейпциг» Нуса, Италия пережила унижение в первом отборочном матче.

Хватает времени, чтобы исправить ситуацию, но в Италии помнят недавнее прошлое. Скуадры не было на ЧМ -2018 и ЧМ -2022. Два подряд провала подсластили победой на Евро-2020, однако даже в чемпионском составе тренер Манчини не сумел пройти отбор. В группе по пути в Катар итальянцы уступили первое место сборной Швейцарии, а затем случилась сенсация в полуфинале стыковых матчей Лиги наций. Манчини уступил сборной Северной Македонии. Впрочем, Италия могла вылететь в финале против Португалии с Роналду.

У Спаллетти нет в составе звезды такого масштаба. Италия была второй в группе с Францией в Лиге наций, а затем проиграла в четвертьфинале Германии. Сегодня бывшие соперники Спаллетти встретятся в матче за третье место в Лиге наций, то есть Италия уступала не будущим чемпионам. У Норвегии тоже нет особых успехов, Холанд не играл на взрослых ЧМ и Евро, но «толстяк» настроен серьёзно. Празднуя гол в ворота Доннаруммы, Эрлинг надул живот, а позже опубликовал фотографию и смеялся над шуткой одного из фанатов.

В комментариях написали, что Эрлинг «беременный голами». У Италии тоже есть такой футболист – аргентинец Ретеги, но нападающий «Аталанты» не спас Спаллетти от разгрома в ключевом поединке. Поскольку отбор короткий, а прямую путёвку получит только победитель группы, то поражение от Норвегии может стать ключевым. Италии достаточно оступиться против сборных Молдовы или Израиля, и тогда даже ответная победа над норвежцами не отправит на первое место, если разница мячей будет в пользу команды Холанда.

Итальянцы запустили футбольное хозяйство

Касается инфраструктуры, но ещё сильнее видны проблемы с подготовкой футболистов. Итальянцы привыкли, что они – представители великого футбольного народа. Всегда немножко хитрили, ведь приглашали представителей Южной Америки с бабушками на Сицилии играть за Скуадру, но местные футболисты тоже были великими мастерами. Вот только между составом Липпи на победном чемпионате мира в Германии и заявкой Манчини на юбилейном Евро по всему континенту огромная разница.

Доннарумма может соперничать по таланту со своим тёзкой Буффоном, но ветеран выше во вратарской иерархии, чем голкипер ПСЖ . На ЧМ -2006 не всегда из-за травм играл Неста, а также не было в заявке великого Мальдини, но Каннаваро и Матерации не ниже уровнем, чем Коппола и Ди Лоренцо. Бастони, конечно, является надеждой Италии на светлое будущее, но талантливый центральный защитник имел бы проблемы с игровой практикой в основе сборной Италии во времена Марчелло Липпи.

Гаттузо, Де Росси и Пирло, Тотти, Тони и Дель Пьеро стали легендами. Перотта и Каморанези тоже умели пинать мяч, состав из прошлого намного мощнее, чем заявки сборной Италии, которые не прошли на два чемпионата мира подряд. Четырнадцать раз подряд Скуадра играла на мундиалях без пропусков, дважды за это время побеждала и ещё дважды была в финалах. Так что не только при Муссолини и Гитлере забирали себе кубок мира. Италия хромает на поле, которое часто приносило ей успех и радость.

А причина – низкий уровень управления. Боссы Федерации футбола Италии Гравина и Брунелли не справляются. Успех на Евро-2020 отвлёк от давних проблем итальянского футбола. У итальянцев нет мощной футбольной команды менеджеров. Одна из причин, почему Манчини ушёл, кроме денег шейхов – проблемы с организацией процессов. Ему обещали власть, но соврали. Сейчас нет изменений к лучшему, но Спаллетти может заплатить за общие грехи менеджеров. Ему уже подыскали замену.

Средней команде пора проявить характер

Для итальянской сборной перепады в игре – норма. На Евро-2008 через два года после триумфа на мундиале отправили домой Францию, но уступили в четвертьфинале Испании, поэтому разминулись со сборной России под руководством Хиддинка. Спустя ещё два года не вышли из группы на ЧМ -2010, а потом повторили неудачу в Бразилии. То есть у сборной Италии четыре подряд провала на чемпионатах мира, ведь между неудачей на групповом этапе и невыходом на турнир небольшая разница для команды с именем.

Спрос с футболистов, ведь в заявке есть ребята из «Интера» и «Наполи», а эти команды умеют побеждать. Но по именам состав совсем не впечатляет, ведь рядом со звёздами откровенно средние игроки. Однако даже они не слабее норвежской сборной без международного опыта. Не говоря о командах Молдовы, Израиля и Эстонии. Понимаем испуг итальянцев – чувство дежавю после провала с норвежцами. Боятся, что после второго места в группе не смогут пройти сложный стыковой раунд, но Италии пока нельзя сдаваться.

Плохо, что не продумали замену Спаллетти после Евро-2024, стоило действовать сразу и перестраивать команду с учётом свежих идей нового главного тренера. Но поскольку помнили, как Манчини предал сборную, взяв деньги шейхов из Саудовской Аравии, а также наблюдая за презентацией Индзаги в клубе из этой страны, итальянцы отметили верность Спаллетти. Лучано хотя бы никуда не убегает, в том числе не бежит от ответственности. Однако неубедительные результаты ведут к отставке бывшего тренера «Зенита».

Италия по игре – гранд среднего калибра. Они могут удивить сборную Германии, когда едва не отыгрались в ответном поединке Лиги наций. Но ключевой момент – вылетели после ничьей 3:3, лишь напугали соперника. Слишком плохо играют в защите, даже когда используют пятёрку игроков у ворот Доннаруммы. Отношение футболистов к матчам за сборную Италии стало хуже, хотя раньше проблем не было. Впрочем, раньше тоже красиво и пели перед матчами, а потом уступали сборным Северной Македонии и Швеции.