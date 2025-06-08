АЕК завершает сделку по приглашению тренера ЦСКА Николича

1749365067

вчера, 09:44

Главный тренер ЦСКА завершает переход в греческий АЕК . Официальное подтверждение назначения ожидается в начале следующей недели.

По информации источника, сделка полностью согласована, контракт будет подписан на два года. АЕК выплатит ЦСКА 600 тысяч евро в качестве компенсации за выкуп контракта Николича.

В тренерский штаб войдут Радое Смилянич, Александар Рогич и специалист по физической подготовке Горан Басарич.