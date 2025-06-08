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АЕК завершает сделку по приглашению тренера ЦСКА Николича

вчера, 09:44

Главный тренер ЦСКА Марко Николич завершает переход в греческий АЕК. Официальное подтверждение назначения ожидается в начале следующей недели.

По информации источника, сделка полностью согласована, контракт будет подписан на два года. АЕК выплатит ЦСКА 600 тысяч евро в качестве компенсации за выкуп контракта Николича.

В тренерский штаб войдут Радое Смилянич, Александар Рогич и специалист по физической подготовке Горан Басарич.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 16:45
Променял шило на мыло. АЕК за чемпионство в Греции не борется. Там вечный победитель Олимпиакос, как во Франции - ПСЖ, а в Германии - Бавария. Еврокубки? Лига Конференций - это вообще
какой-то третьесортный турнир, это даже не ЛЕ...
112910415
112910415
вчера в 14:38
Сложные подводные течения
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 13:54
Все и сложнее и проще. Его из локо ушли тоже после успешного сезона. Он хотел активно руководить трансферами, а значит распоряжаться деньгами. Там смекнули и попросили на выход. Аналогично и в ЦСКА. Его не устроили зимние трансферы ЦСКА. И лишили доступа к деньгам. Но последними тренерами которые ведали и трансферными деньгами у нас были Романцев и Бердыев. Сейчас такое невозможно. Поскольку в клубах теперь либо частные либо государственные деньги, никто не допустит к ним тренера, каким бы успешным он не был. Николич успешный тренер, но на поводу у него никто в ЦСКА не пошел. И правильно сделал. Поскольку перерыв короткий, то коней менять на переправе не надо. Только Леша Березуцкий и больше никто.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:46
Уважаемые модераторы!!!
Обратите внимание на данный комментарий. Это что за намёки от данного персонажа??? Прошу принять меры.
Balbes77773
Balbes77773 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 13:37
Практически слово в слово из мэйл-https://sportmail.ru/news/football-rus-premier/66485379/...не серьёзно,братан!
Red blu
Red blu
вчера в 13:20
Складывается ощущение, что вряд ли на второй сезон Марко мог бы сделать что-то интереснее ромб в конце концов кто-то взломает, а Кисляк с позиции опорного когда-то перестанет переворачивать сложные матчи. Возможно, прямо сейчас случился пик Николича в ЦСКА. И он на этом пике уходит.
А тут еще предложение от АЕК, гораздо интереснее по деньгам. Еврокубки, контракт пожирнее и семья рядом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:17
И всё - таки я склонен думать, что Игнашевич сменит Николича, не даром он сейчас без работы. Балтику он здорово поставил при минимуме финансовых затрат С Березуцким он поладит. Посмотрим.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:07
Сам лично слышал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 11:59
Про трансферы сам лично слышал, или на заборе прочитал? Уточни
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:54
Согласен, молодой, мало опыта. С него и взятки гладки, всё равно сезон провальный. Многоопытного не найти. Ставку на свою молодёжь пусть делает, дорогих легов брать смысла нет всё равно трофеев не будет. Экономия для Клуба.
Возможно я не прав, но ситуация экстремальная.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:50
Только игру поставил с ромбом, которую больше никто не практикует. Федотов будет снова играть в три ЦЗ. А любая ломка за месяц до сезон это провал. Я думаю нужно оставить Лёшу Березуцкого. Они вместе строили ромб и он знает эту систему. Но уважение к Николичу пропало совсем
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 11:36, ред.
Моё почтение, Уважаемый Эдуард Григорьевич!!!
Игнашевич? Толковый, но молодой тренер, неопытный. Это своего рода риск. А потом, я знаю, что многие болельщики ЦСКА против Игнаша. Я всё таки думаю, рановато ему в большой клуб.
Здоровья Вам и долголетия, Уважаемый!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Инсаров (раскрыть)
вчера в 11:33
Ему просто сказали, что толком трансферов не будет. А на новенького уже не прокатит результат брать.
Инсаров
Инсаров
вчера в 11:18
Мы его, можно сказать, на эмиратской помойке нашли... Отмыли, обогрели, обобра.. (тьфу ты, не то), напоили, накормили, а он нам теперь фигвамы рисует...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:11
Федот уже не тот, после его демарша в УЕФА и проколов с Мединой и Карраскалем в ЦСКА ему путь заказан. Следующий сезон получится провальным . Лучший вариант тренера Игнашевич, с него и взятки гладки))).
Будь здрав Виктор Семёнович.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 10:35
Очень жаль, хотелось бы посмотреть на новый сезон с Марко.
Удачи ему в дальнейшем.
Capral
Capral ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 10:03
Думаете? Ну знаю не знаю...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:00
Не дай Бог! Нужно Ивича приглашать - удастся сохранить легионеров
Capral
Capral
вчера в 09:53
Сейчас самое время вернуть Федотова и плевать на конфликт.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:50
Странно это как все...федот тоже был не последний тренер в лиге и тот не тот...
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