АЕК завершает сделку по приглашению тренера ЦСКА Николича

Главный тренер ЦСКА Марко Николич завершает переход в греческий АЕК. Официальное подтверждение назначения ожидается в начале следующей недели.
По информации источника, сделка полностью согласована, контракт будет подписан на два года. АЕК выплатит ЦСКА 600 тысяч евро в качестве компенсации за выкуп контракта Николича.
В тренерский штаб войдут Радое Смилянич, Александар Рогич и специалист по физической подготовке Горан Басарич.
Возможно я не прав, но ситуация экстремальная.
Возможно я не прав, но ситуация экстремальная.