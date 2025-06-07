Португалия — Испания. Прогноз на матч Лиги Наций (8.06.2025)

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вчера, 20:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Испания. Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.95. Победа сборной Португалии оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

Сборная Португалии, на удивление букмекерам, смогла обойти хозяев чемпионата – сборную Германии (2:1). В группе Португалия была лидером, с заработанными 14 баллами. В четвертьфинале сборная Португалии встретилась со сборной Дании, первый матч закончился поражением (0:1), а второй разгромной победой (5:2).

Испания в полуфинале показала красивейшую игру против сборной Франции, в которой интрига была до самого конца (5:4). Две игры, сыгранные до полуфинала, были проведены в 1/4 Лиги Наций со сборной Нидерландов, и завершились ничьёй в первом матче (2:2), и победой во втором (4:3).

Информация для ставок

Сборная Испании не проигрывает на протяжении 19 игр

Португалия проиграла два из десяти последних матчей

Четыре последние встречи сборной Испании завершились с тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным. Рекомендуем сделать ставку на победу сборной Испании по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Пари.