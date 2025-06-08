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Германия – Франция: прогноз и ставка от БК Pinnacle

вчера, 13:02
Германия – Франция: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч за третье место Лиги Наций Германия – Франция, который состоится 8 июня 2025 года.

Германия

Сборная Германии вполне сносно играла в полуфинале с Португалией и даже вела в счете, но пятиминутная расслабленность стоила футболистам финала. Теперь коллектив сыграет не менее интересную встречу с Францией, где победить будет непросто, но преимущество своего стадиона должно немного помогать немецкой сборной. Матч будет интересный и напряженный, ведь соперники принципиальные, а остальное играет гораздо меньшую роль.

4 июня Германия проиграла Португалии (1:2), а 23 марта сыграла вничью на своем поле с командой Италии (3:3).

Франция

Сборная Франции очень много пропустила от Испании и могла разгромно проиграть, но даже забитых три мяча в концовке не хватило для промежуточной ничьей. Коллектив вынужден играть за третье место и очень не хочет стать последним в этой четверке, но против Германии на ее стадионе победить будет точно непросто. Тем не менее, встреча имеет яркую вывеску и привлекает к просмотру болельщиков со всего мира.

5 марта сборная Франции проиграла команде Испании (4:5), а 23 марта в серии пенальти на своем поле одолела Хорватию (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Германия – 2.51
  • Ничья – 4
  • Победит Франция – 2.7
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.45
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

  • Германия выиграла только пять поединков из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из шести матче сборной Франции на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Команды обменялись победами в четырех последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Обе сборные редко уходят с поля без забитых мячей и этот раз наверняка не станет исключением из правил.

 
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