Германия – Франция: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 13:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч за третье место Лиги Наций Германия – Франция, который состоится 8 июня 2025 года.

Германия

Сборная Германии вполне сносно играла в полуфинале с Португалией и даже вела в счете, но пятиминутная расслабленность стоила футболистам финала. Теперь коллектив сыграет не менее интересную встречу с Францией, где победить будет непросто, но преимущество своего стадиона должно немного помогать немецкой сборной. Матч будет интересный и напряженный, ведь соперники принципиальные, а остальное играет гораздо меньшую роль.

4 июня Германия проиграла Португалии (1:2), а 23 марта сыграла вничью на своем поле с командой Италии (3:3).

Франция

Сборная Франции очень много пропустила от Испании и могла разгромно проиграть, но даже забитых три мяча в концовке не хватило для промежуточной ничьей. Коллектив вынужден играть за третье место и очень не хочет стать последним в этой четверке, но против Германии на ее стадионе победить будет точно непросто. Тем не менее, встреча имеет яркую вывеску и привлекает к просмотру болельщиков со всего мира.

5 марта сборная Франции проиграла команде Испании (4:5), а 23 марта в серии пенальти на своем поле одолела Хорватию (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Германия – 2.51

Ничья – 4

Победит Франция – 2.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.45

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

Германия выиграла только пять поединков из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести матче сборной Франции на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись победами в четырех последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Обе сборные редко уходят с поля без забитых мячей и этот раз наверняка не станет исключением из правил.