Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

Нападающий «Вердера» летом перейдёт в «Штутгарт»

сегодня, 14:17

Нападающий «Вердера» Ник Фольтемаде летом станет игроком «Штутгарта».

По информации источника, стороны согласовали долгосрочный договор. На покупке футболиста настаивал спортивный директор «Штутгарта» Фабиан Вольгемут.

В текущем сезоне Фольтемаде провёл за «Вердер» 23 матча в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ювентус» и «Милан» поборются за защитника «Вольфсбурга»
Сегодня, 14:12
Слухи«Арсенал» определился с главной целью на летнее трансферное окно
Сегодня, 12:24
Слухи«Манчестер Юнайтед» следит за тремя центральными защитниками
Вчера, 20:34
Слухи«Трабзонспор» планирует подписать игрока «Севильи»
Вчера, 19:41
Слухи«Вест Хэм» может заплатить 60 млн фунтов за полузащитника «Эвертона»
Вчера, 15:01
Слухи«Барселона» может подписать Холанда, чтобы сохранить Хави
Вчера, 12:02
Сортировать
Все комментарии
Neuron0006
Neuron0006
сегодня в 14:28
Кто на самом деле играл с одного аккаунта? На этой таблице все видно, говорите по делу.
Neuron0006
Neuron0006
сегодня в 14:23
Игра в группе Л.Яшина с моего основного аккаунта. Очки за месяц 26770, у других было +30-40000, в неравной борьбе установил рекорд финала КП по новым правилам.
Neuron0006
Neuron0006 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 14:20
Спасибо уважаемый человек!
Neuron0006
Neuron0006
сегодня в 14:19, ред.
Тот основной аккаунт давно не существует. Жаль, я был бы рад играть с него.

Смотрите — ROI 2022 года? Там есть нейрон?
Sigurd Ring
Sigurd Ring
сегодня в 14:18
Предлагаю отправить заявку на внесение в Книгу рекордов Гиннесса.
Ваши достижения не должны оставаться незамеченными.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 