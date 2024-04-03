Нападающий «Вердера» летом перейдёт в «Штутгарт»

Нападающий «Вердера» Ник Фольтемаде летом станет игроком «Штутгарта».
По информации источника, стороны согласовали долгосрочный договор. На покупке футболиста настаивал спортивный директор «Штутгарта» Фабиан Вольгемут.
В текущем сезоне Фольтемаде провёл за «Вердер» 23 матча в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.
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