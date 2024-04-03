Осимхен, скорее всего, перейдёт в ПСЖ

1712128381

сегодня, 10:13

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии может перейти в ПСЖ . Игрок уже сообщил своему агенту о том, чтобы он готовил почву к уходу из итальянского клуба. Напомним, «Наполи» установил сумму отступных за Осимхена в размере 130 миллионов евро.

Помимо ПСЖ на нигерийца претендуют «Челси» и «Арсенал». Но Осимхен склоняется к продолжению карьеры в Лиге 1. Руководство ПСЖ уже проработало возможный трансфер 25-летнего форварда, который заменит в команде Килиана Мбаппе.

Ранее портал Transfermarkt включил Осимхена в топ-10 самых дорогих игроков в мире.