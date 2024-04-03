Осимхен, скорее всего, перейдёт в ПСЖ

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен может перейти в ПСЖ. Игрок уже сообщил своему агенту о том, чтобы он готовил почву к уходу из итальянского клуба. Напомним, «Наполи» установил сумму отступных за Осимхена в размере 130 миллионов евро.
Помимо ПСЖ на нигерийца претендуют «Челси» и «Арсенал». Но Осимхен склоняется к продолжению карьеры в Лиге 1. Руководство ПСЖ уже проработало возможный трансфер 25-летнего форварда, который заменит в команде Килиана Мбаппе.
Ранее портал Transfermarkt включил Осимхена в топ-10 самых дорогих игроков в мире.
Вдобавок, как говорится, и к шейхам перейти, и в Европе остаться.
Вдобавок, как говорится, и к шейхам перейти, и в Европе остаться.
По мнению ТМ, например, распиаренный Хвича стоит столько же, сколько, на мой взгляд, самый перспективный игрок наряду с Джудом в "Реале" Камавинга, и один - дичайший универсал, атлет с прекрасным дриблингом и видением поля, другой - мы видели в матчах с "Барселоной", деревянный, стоящий на месте и т.п. Но зато хайпа больше.
Холанд тоже - понятно, что он был самым отличным ЦН при переходе в МС. Но, камон, какие 180 миллионов за стандартного ЦН - он ни глубоко играть, как Кейн, и давать 15 голевых за сезон не может, ни забивать из нестандартных положений, как Ибра. Кейн почти соло тащил "Баварию" (хоть и не вытащил), Гирасси "Штуттгарт" за счёт великолепного исполнительского мастерства и умения создать гол из почти нулевого xG, Холанд из нулевого xG гол создать не способен, поэтому цена 180 лямов для крайнего неуниверсала ну крайне неадекватна.
По мнению ТМ, например, распиаренный Хвича стоит столько же, сколько, на мой взгляд, самый перспективный игрок наряду с Джудом в "Реале" Камавинга, и один - дичайший универсал, атлет с прекрасным дриблингом и видением поля, другой - мы видели в матчах с "Барселоной", деревянный, стоящий на месте и т.п. Но зато хайпа больше.
Холанд тоже - понятно, что он был самым отличным ЦН при переходе в МС. Но, камон, какие 180 миллионов за стандартного ЦН - он ни глубоко играть, как Кейн, и давать 15 голевых за сезон не может, ни забивать из нестандартных положений, как Ибра. Кейн почти соло тащил "Баварию" (хоть и не вытащил), Гирасси "Штуттгарт" за счёт великолепного исполнительского мастерства и умения создать гол из почти нулевого xG, Холанд из нулевого xG гол создать не способен, поэтому цена 180 лямов для крайнего неуниверсала ну крайне неадекватна.