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Осимхен, скорее всего, перейдёт в ПСЖ

сегодня, 10:13

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен может перейти в ПСЖ. Игрок уже сообщил своему агенту о том, чтобы он готовил почву к уходу из итальянского клуба. Напомним, «Наполи» установил сумму отступных за Осимхена в размере 130 миллионов евро.

Помимо ПСЖ на нигерийца претендуют «Челси» и «Арсенал». Но Осимхен склоняется к продолжению карьеры в Лиге 1. Руководство ПСЖ уже проработало возможный трансфер 25-летнего форварда, который заменит в команде Килиана Мбаппе.

Ранее портал Transfermarkt включил Осимхена в топ-10 самых дорогих игроков в мире.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:22
Слишком много шума вокруг него.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ happy 50 (раскрыть)
сегодня в 10:58
Я не сказал бы, что он весь раздут. Скорее, некоторые игроки, которые получают больще хайпа, получают больше цены.

По мнению ТМ, например, распиаренный Хвича стоит столько же, сколько, на мой взгляд, самый перспективный игрок наряду с Джудом в "Реале" Камавинга, и один - дичайший универсал, атлет с прекрасным дриблингом и видением поля, другой - мы видели в матчах с "Барселоной", деревянный, стоящий на месте и т.п. Но зато хайпа больше.

Холанд тоже - понятно, что он был самым отличным ЦН при переходе в МС. Но, камон, какие 180 миллионов за стандартного ЦН - он ни глубоко играть, как Кейн, и давать 15 голевых за сезон не может, ни забивать из нестандартных положений, как Ибра. Кейн почти соло тащил "Баварию" (хоть и не вытащил), Гирасси "Штуттгарт" за счёт великолепного исполнительского мастерства и умения создать гол из почти нулевого xG, Холанд из нулевого xG гол создать не способен, поэтому цена 180 лямов для крайнего неуниверсала ну крайне неадекватна.
happy 50
happy 50
сегодня в 10:46
Не,ну конечно Осимхен играть умеет.Но при всем к нему уважении не ровня Мбаппе.Мбаппе умеет все и он явление для современного мира.Его поведение по отношению к Реалу- другой вопрос.Но как игрок- гениальный.По голам идет по серьезному графику.Осимхена надо продавать.Естественно он не стоит никаких 130 млн.Трансферный рынок сейчас раздут.И это сейчас традиционная цена.
allemz
allemz
сегодня в 10:40, ред.
Трансферная политика катарцев:
- Прикупить одного-двух качественных бойцов на перспективу, минимизировав риски (НЕТ)
- Слить бабки на распиаренного нигерийского Дзюбу (ДА)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:32
Лорьяны уже напряглись))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:27
Очень умный шаг, когда стало понятно, что Витя не слишком отличается по уровню от среднего приличного нападающего Лиги 1, крайне важно стало выбить огромный контракт на долгие годы, и, конечно, легче всего это сделать у шейхов, катарских в том числе. Конечно, смешно говорить про то, что Витя "Мистер офсайд" Осимхен заменит Мбаппе, но как минимум он обеспечит себя очень надолго таким трансфером.

Вдобавок, как говорится, и к шейхам перейти, и в Европе остаться.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:26
Зря, он игрок уровня Наполи...
shlomo
shlomo
сегодня в 10:19
Заманили демоны бедного Виктора денежкой.....:))))
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