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«Арсенал» определился с главной целью на летнее трансферное окно

сегодня, 12:24

«Арсенал» сделал полузащитника «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммиха своей главной целью на летнее трансферное окно. Англичане уже обратились к мюнхенцам по поводу потенциального трансфера игрока. Но «Бавария» не хочет вести переговоры пока не закончится сезон.

Контракт Киммиха с немецким клубом действует до лета 2025 года. Переговоры о новом соглашении зашли в тупик, камнем преткновения стала заработная плата игрока. «Арсенал» прекрасно осведомлён о ситуации и летом намерен приступить к переговорам. Стоит отметить, что Кай Хаверц общался с Киммихом на тему переезда в Англию.

Ранее спортивный директор «Баварии» Макс Эберль сообщил, что 29-летний немец решит своё будущее, когда узнает, кто будет новым тренером мюнхенцев.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:47
Ну тут действительно много в Баварии будет зависеть кто ее возглавит.... и тогда игроки и не только Киммих будут задумываться о своем будущем.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:45
Он и развалит Арсенал
Neuron0025
Neuron0025 ответ tcztkzd29n7n (раскрыть)
сегодня в 12:37, ред.
Смотри сколько я вложил в начале месяца? Это страховка в мою защиту, чтобы никто не говорил что в группе без призов дают 60000 очков и этот результат зависит от них. Всего 2000 очков вложил - и выиграл 61000. Счет 6:1 снова. Телепатия, клоноводство или все-таки аналитический ум?

Кто-то там сказал что мои инвестиции в минусе? Вот вам 3050% возврата с одного фамильного аккаунта.
Neuron0025
Neuron0025
сегодня в 12:32
Где Антон и где мой основной "мифический" аккаунт? Не обязательно засчитывать только результат поединка.
Neuron0025
Neuron0025 ответ tcztkzd29n7n (раскрыть)
сегодня в 12:29
Смотри где Антон (1984), и где я. Не обязательно засчитывать только результат поединка.
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