«Арсенал» определился с главной целью на летнее трансферное окно

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сегодня, 12:24

«Арсенал» сделал полузащитника «Баварии» и сборной Германии своей главной целью на летнее трансферное окно. Англичане уже обратились к мюнхенцам по поводу потенциального трансфера игрока. Но «Бавария» не хочет вести переговоры пока не закончится сезон.

Контракт Киммиха с немецким клубом действует до лета 2025 года. Переговоры о новом соглашении зашли в тупик, камнем преткновения стала заработная плата игрока. «Арсенал» прекрасно осведомлён о ситуации и летом намерен приступить к переговорам. Стоит отметить, что Кай Хаверц общался с Киммихом на тему переезда в Англию.

Ранее спортивный директор «Баварии» Макс Эберль сообщил, что 29-летний немец решит своё будущее, когда узнает, кто будет новым тренером мюнхенцев.