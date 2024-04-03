Талалаев подвёл итоги матча Кубка России против «Ростова»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Ростова».
Вопросов по судейству нет. Все вопросы к Мажичу.
Игроки «Ростова» быстрее принимают решения, быстрее работают с мячом. Особенно в первые 20-25 минут, потом ситуация выравнивается — за счёт подготовки, адаптации футболистов, за счёт того, что команда соперников устаёт.
Ранее в «Ростове» высказали недовольство по поводу судейства в данной игре.
Также Талалаев рассказал о проблемах при подготовке к матчу.
Все вопросы к Василию Иванову (глава департамента ФНЛ по проведению соревнований). Этот человек прислал нам письмо, что играем матч 31 марта, а потом перенесли на 30-е. Клуб из-за этого переноса потерял больше миллиона рублей. Я бы на месте владельца клуба подал в суд и отсудил бы эти деньги. У нас очень мало частных владельцев клубов в футболе. Клуб «Химки» не тратит ни копейки государственных денег. Если мы хотим, чтобы наш футбол становился коммерчески успешным, чтобы в нём были инвесторы, считаю, что функционерам надо внимательно относиться к своим обязанностям.