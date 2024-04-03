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Талалаев подвёл итоги матча Кубка России против «Ростова»

сегодня, 14:47
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Ростова».

Вопросов по судейству нет. Все вопросы к Мажичу.

Игроки «Ростова» быстрее принимают решения, быстрее работают с мячом. Особенно в первые 20-25 минут, потом ситуация выравнивается — за счёт подготовки, адаптации футболистов, за счёт того, что команда соперников устаёт.

Ранее в «Ростове» высказали недовольство по поводу судейства в данной игре.

Также Талалаев рассказал о проблемах при подготовке к матчу.

Все вопросы к Василию Иванову (глава департамента ФНЛ по проведению соревнований). Этот человек прислал нам письмо, что играем матч 31 марта, а потом перенесли на 30-е. Клуб из-за этого переноса потерял больше миллиона рублей. Я бы на месте владельца клуба подал в суд и отсудил бы эти деньги. У нас очень мало частных владельцев клубов в футболе. Клуб «Химки» не тратит ни копейки государственных денег. Если мы хотим, чтобы наш футбол становился коммерчески успешным, чтобы в нём были инвесторы, считаю, что функционерам надо внимательно относиться к своим обязанностям.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:32
Таков вывод тренера! А химки играли хорошо!
Neuron0006
Neuron0006 ответ Чуркассоккера (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:52
Спасибо! Вы адекватный человек!
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