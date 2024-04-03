Талалаев подвёл итоги матча Кубка России против «Ростова»

Главный тренер «Химок» высказался о матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Ростова».

Ранее в «Ростове» высказали недовольство по поводу судейства в данной игре.

Также Талалаев рассказал о проблемах при подготовке к матчу.