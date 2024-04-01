У «Зенита» минус десять, а у «Спартака» минус девять очков. Многие клубы РПЛ сбавили за год

1711964601

сегодня, 12:43

Сравниваем показатели с прошлым сезоном.

Четырнадцать команд РПЛ остались с прошлого сезона. Новичок лиги «Рубин» выступает хорошо, 32 пункта, седьмое место. А «Балтика» может вылететь, хотя дерется за спасительную четырнадцатую строчку с переходными матчами. У тренера Игнашевича 17 пунктов. Плохой результат, но не последнее место без шансов на успех. А как изменился темп набора очков остальными клубами РПЛ ? Сравнение с прошлым позволяет зафиксировать спад или прогресс.

«Сочи» – минус 17 очков

Худшая команда сезона в таблице не реализует потенциал клуба. А он был, ведь «Сочи» выходил на вторую строчку в РПЛ . Потом опускался ниже, но без борьбы за выживание. Сейчас набрали на 17 очков меньше, чем год назад на аналогичном отрезке. Полный провал, стоило раньше искать такого человека, как тренер Морено.

«Ростов» – минус 14 очков

Карпин пытается исправить то, что натворил вместе с командой в первой части сезона. «Ростов» осенью потерял мотивацию. Не прошли трансферы, которые планировали.Лишь зимой добавили в состав иностранцев, которые всегда были важны для ростовчан. А сейчас у клуба лучший старт года в истории.

«Ахмат» – минус 13 очков

В прошлом году Ташуев сделал «Ахмат» пятым в таблице. Сейчас они намного ниже, могут вести борьбу за выживание, ведь потеряли в сравнении с показателем прошлой весны 13 пунктов. Как видите, многие команды заметно деградировали. Достаточно серии ничьих, чтобы набрать намного меньше очков, чем раньше, но «Ахмат» также нередко проигрывает.

«Оренбург» – минус 12 очков

Ещё один пример, когда интересный по составу коллектив убивает отсутствие мотивации. Некоторые игроки «Оренбурга» ушли, а другие не сумели этого сделать. Остались, чтобы ошибаться намного чаще. Конечно, потеря тренера Лички сказалась, новые наставники не так хорошо понимают дикую природу «Оренбурга». Весной постараются побеждать чаще.

«Зенит» – минус 10 очков

Тоже деградация, а не стагнация, ведь потеряли 10 пунктов за год, а набрали сейчас всего 41 очко. Подопечные Семака не видят смысла играть лучше. Соперники – «Динамо» и «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», «Локомотив» и «Ростов», делают всё, чтобы чемпионской борьбы в РПЛ не было. Даже явный спад «Зенита» не значит смену короля в РПЛ .

«Спартак» – минус 9 очков

Абаскаль проигрывает сам себе 9 пунктов, получив новичков, которых выбрал самостоятельно, ведь Федун и Салихова не мешали, а спортивный директор приехал недавно. И его тоже подобрали с учетом запросов главного тренера. Гильермо получил в «Спартаке» больше доверия, чем заслуживает. «Красно-белые» проведут ещё один сезон без эволюции.

ЦСКА – минус 5 очков

Вот здесь скорее стагнация, чем полная деградация. Но фиксация ЦСКА на уровне с середняками это плохой знак для клуба. Проще попасть в такой водоворот, чем выбраться обратно в число лидеров. Федотов может работать лучше. И его подопечные не радуют, ведь часто ошибаются при строгом рисунке игры с тремя центральными защитниками и теряют концентрацию.

«Урал» – минус 5 очков

Даже странно, что откатились лишь на пять пунктов. Похоже, яркий старт текущего сезона помог забыть, в каком плохом состоянии «Урал» был год назад. Сейчас тоже всё ужасно, и только «Спартак» по-братски подарил ничью, чтобы разбавить серию поражений Ганчаренко. Клуб из Екатеринбурга может утонуть в итоге, если такие сезоны поставят на поток.

«Динамо» – плюс 3 очка

Вот эти «плюс три» отражают разницу между потенциалом, который у команды есть, и результатами. В «Динамо» могли оторваться от себя самих намного сильнее. У них явные проблемы в защите, но шикарная игра голкипера. Стоило грамотнее работать во многих матчах, чтобы сейчас возглавлять таблицу сезона, раз уж «Зенит» сильно деградировал.

«Пари НН» – плюс 8 очков

Переходим к явным успехам и прогрессу. «Пари НН» — скромная команда, но у Юрана есть мастерство работы в небольших клубах. Наставник вряд ли сможет когда-то создать завершенный большой проект, но в Нижнем Новгороде на своем месте. Команда жесткая, крепкая, терпеливая и не только обороняется, невзирая на ужасный процент работы с мячом.

«Локомотив» – плюс 8 очков

С одной стороны, «Локомотив» добился прогресса, побеждают чаще. Вчера не уступили одному из лидеров. Вот только снова пришлось отыгрываться, опять волевые качества и вдохновение на первом месте. А где класс, уровень организации игры и спланированные дежурные победы? У «Локомотива» много талантов, но нет борьбы за титул, о которой мечтали.

«Краснодар» – плюс 8 очков

Очевидно, что «Краснодар» сейчас выступает лучше, чем год назад. Сперцян прав, ещё будет шанс обойти «Зенит», поскольку у Семака впереди много сложных матчей, как и у Мусаева. Но соперники стали серьезнее относиться к «горожанам», нежели осенью. Тренер Ивич не достроил команду, был уволен. Пришел бывший наставник, и от него нужна серия побед.

«Крылья Советов» – плюс 9 очков

Однозначный и ожидаемый подъем. «Крылья Советов» не потеряли пока всех лидеров – отдают их порциями, чтобы пополнять клубную казну, поэтому перекрыли прошлый сложный сезон успехами в новом чемпионате. При этом «Крылья Советов», хотя это смелая и результативная команда, до конца не раскрылись как боевая единица с амбициями на высокие места.

«Факел» – плюс 9 очков

Ташуев выжимает максимум, ведь «Факел» собрал под свои знамена не самых техничных футболистов. Например, у них самый высокий брак в передачах истории РПЛ с момента начала сбора статистики, то есть за 15 лет. При этом «Факел» может обыграть любого из грандов, потому как атакуют и защищаются всей командой.