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Шунин о матче против «СКА-Хабаровск»: «Надо быть готовым к любым условиям»

сегодня, 09:47
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «СКА-Хабаровск».

Уверен, если бы у нас получилось сыграть на нашем стадионе, то было бы гораздо больше болельщиков, и футболисты получили бы намного больше удовольствия от матча, от поля и атмосферы. В целом от всего. К сожалению, мы играли здесь (стадион «Кировец» в Санкт-Петербурге с синтетическим газоном). Самое главное — выиграли. Надо быть готовым к любым условиям. В результате важно, как ты именно сыграл, победа и проход дальше, нежели условия матча. К этому нас готовил и главный тренер. Он говорил, что ни в коем случае не стоит думать о том, что сегодня ветер, дождь, плохое поле, синтетика. В первую очередь надо просто выйти и сделать свою работу профессионально и с хорошими эмоциями вернуться в Москву.

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Шунин Антон
Источник: matchtv.ru
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