Карпин перерос возможности «Ростова». Тренер сильнее наставников московских клубов

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вчера, 23:33

Но репутация и вальяжность мешают вернуться в столицу.

У Карпина всё идёт замечательно

И это проблема для его тренерской карьеры. У Валерия Георгиевича должны быть паспорта трёх стран. Также подтверждал, что не исключает вариант переезда в Эстонию, когда младшие дети пойдут в школу. Следовательно, может продлить контракт со сборной России, но при этом завершить клубную карьеру в РПЛ . И это будет ошибкой. С одной стороны, в возрасте Карпина задумываешься о проведении времени с теми, кто тебе реально нравится, а не с футболистами. Никто не вечен. Валерий Георгиевич это прочувствовал, когда из-за дел сборной не смог отправиться на похороны давнего приятеля Уткина.

С другой стороны, для тренера 55 лет это далеко не старость. Можно спокойно работать ещё лет десять. Но для этого нужна мотивация, а с её поисками у Карпина были проблемы. Но по щелчку пальцев – не понравилась осень в исполнении «Ростова» с заигрыванием с зоной стыковых матчей, переключился в режим уничтожения соперников. Получили на орехи «Крылья Советов», «Краснодар» и «Динамо». Три победы подбросили ростовчан в таблице. Успехи отражают умения тренерского штаба Карпина, где есть опытные Онопко и Кафанов. Впрочем, похвастаться могут не только квалификацией россиян.

Карпин держит в штабе испанских тренеров, которые точно следят за тактическими новинками в мире. Если такой опытный коллектив усилит команду с чемпионскими амбициями, то могут добиться успеха против серого сейчас «Зенита». Если бы не вальяжное отношение Карпина, который говорил даже о завершении тренерской карьеры, то наставник «Ростова» и сборной России легко мог уехать в клуб, где можно выжать больше, чем просто яркий отрезок с середняком. Понятно, что фигура масштабная, поэтому многие оценивают Карпина, полагаясь на стереотипы. Но это когнитивная ошибка. Карпин как тренер работает чисто. Даже осенью чаще ошибались игроки, а не тренерский штаб.

Наставник круче коллег из Москвы

Абаскаль – сырой наставник, его могут уволить до конца сезона. У Федотова в ЦСКА после успешного отрезка в карьере кризис с переходом на новый уровень борьбы за чемпионство. Вторым бывал несколько раз, а вот на первое место всерьез не претендовал. Личка недавно работал в «Оренбурге», а краткосрочный успех «Динамо» не отменяет главную слабость наставника – чех не умеет поставить сильную игру в обороне, перекос в атаку слишком явный для легкой борьбы за титул. Наконец, у Галактионова банально нет футбольного опыта Карпина. А ещё важнее, что из всей четверки ни у кого нет харизмы.

А ещё у тренеров нет привязки к московским клубам. Гвардиола рассказывал, что всегда следил за Артетой, когда «Манчестер Сити» забивал «Арсеналу». Микель бурно праздновал все голы «горожан», а мячи в ворота «канониров» игнорировал, сидел молча. «Этот парень сильно любит „Арсенал“», – подумал Хосеп о своем помощнике, и не ошибся. Ни один из наставников московских клубов не влюблен в свой проект, как главные тренеры в АПЛ . И харизмы нет. Хаби Алонсо в «Байере» настоящий вожак. У Анчелотти и личность интересная, и опыта выше крыши. А вот Хави оказался без тренерской харизмы, невзирая на опыт – погорел в «Барселоне» и уйдет.

Карпина яркая личность не всегда выручает, а иногда ему откровенно мешает, как Моуриньо. Но с возрастом Валерий Георгиевич стал лучше реагировать на мир вокруг. А это значит, что не просто равен или сильнее как тренер, чем наставники четырех клубов из Москвы, но и опережает коллег по масштабу личности, который нужен для больших успехов в главных командах РПЛ , кроме «Зенита». У Семака нет харизмы, зато есть колоссальное преимущество на финансовом уровне. И тот же богатый футбольный опыт, что у Карпина. Возможно, именно Валерий Георгиевич мог бы бросить вызов другому бывшему футболисту сборной?

Репутация работает против Карпина

Опасаются крутого нрава. Хотя причины разные, с Карпиным боятся связываться в московских клубах, как боялись Бердыева. Ещё одного наставника, которого можно назвать менеджером в широком смысле. Валерий Георгиевич ведь был генеральным директором «Спартака», а потом получил от Федуна сомнительное звание «сбитый летчик» как тренер. Бывший владелец «красно-белых» ошибся, Карпина не сбивали, он сам приземлился. Но и желания подниматься в опасное московское футбольное небо у него, похоже, больше нет.

От этого немного грустно, поскольку в РПЛ сейчас меньше сильных тренеров, чем хотелось бы каждому, кто желает увидеть яркий осмысленный футбол. У «Ростова» сразу несколько крутых отрезков и симпатичный футбол в лучших матчах. Команда Карпина невероятно агрессивная на чужой половине поля. Создают голы, отбирая мяч у соперников высоко, как делают гранды в Европе. Ошибок хватает, так как ресурсы серьезно ограничены – некоторые легионеры банально не поедут жить в Ростов-на-Дону, но отправятся в Москву за те же деньги.

Зато тренерскую руку видно. Даже игра России против Сербии показала, что Карпин может прибавлять персонально. Плохо, что в «Спартаке» рассматривали возвращение тяжелого в общении Черчесова, но игнорировали Карпина. Москвичи вели переговоры с наставником, который недавно с «Ференцварошем» вылетел из Лиги чемпионов от фарерского клуба, но не обращались после первых контактов к человеку, который может и должен предпринять ещё одну попытку стать чемпионом РПЛ в качестве тренера знакомого «Спартака».