У Семака в разгаре худший сезон в «Зените». Пора винить футболистов, а не только тренера

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сегодня, 18:36

Небрежность – результат снижения мотивации и слабой подготовки.

В «Зените» не верят в чемпионство конкурентов

Даже ошибка голкипера Адамова на первых секундах матча против «Крыльев Советов» не привела «Зенит» к поражению в Самаре. На поле вышли футболисты, которые видели матч «Динамо» и «Ростова». Петербуржцы не верят – от заместителя директора клуба Аршавина до резервиста Коваленко, что московский клуб станет чемпионом с такой обороной, как теперь у Лички. Только голкипер столичного клуба Лещук заслужил комплименты по сумме всех игр РПЛ , а ещё вынужденный опорник Лаксальт за работу с мячом.

В «Краснодаре» многократные чемпионы из Санкт-Петербурга тоже сомневаются, поскольку Галицкий поссорился с главным тренером. А Мусаев, хотя получает исторический шанс, вечером сыграет против «Локомотива». Непросто будет набрать три очка в Москве и снова обойти «Зенит». Но даже если это случится, где гарантия, что «горожане» позже не сыграют парочку глупых ничьих против середняков и аутсайдеров, как умеют? Вот и получается, что первая причина расхлябанности «Зенита» – чужие слабости.

Но северянам важно не переусердствовать с высокомерием. У «Динамо» симпатичная атака, разгром от «Ростова» их мотивирует. «Краснодар» сохранил шанс на «золото», всё зависит от Сперцяна, Алонсо и Сафонова. Пока «Зенит» свысока оценивает соперников, даже «Крылья Советов», которые в последний раз обыгрывали дома фаворита примерно в 17-м веке, забрали два пункта. «Оренбург», «Рубин» и «Факел» дома в Воронеже тоже опасные для «Зенита». Потерять очки можно не только против Мусаева и Лички, и не только с ЦСКА .

Семак рискует повторить опыт Роберто Манчини

После 21 тура Сергей Богданович в лучшем сезоне набрал 51 пункт. Рекорд поставили в прошлой кампании. Худший результат сейчас, 41 балл. Падение на десять очков на отрезке в две трети чемпионата. Невероятно много, «Зенит» стал слабее. Причем настолько слабее, что в шаге от ужасного результата Манчини. Тренер в 21 туре шесть лет назад взял 38 пунктов. Итальянский наставник заслужил от Василия Уткина злое сравнение с манекеном для шарфа, ведь носил аксессуар в цветах «Зенита», словно Боярский.

Манчини не стал первым, завершил сезон на пятой строчке, уступив чемпионам из «Локомотива» на семь очков. Дальше пришел Семак и собрал пять титулов подряд. Но шестой по-прежнему под вопросом. Пятое место Сергею Богдановичу не грозит, но любой результат, кроме первого места, боссы «Зенита» сочтут неудачей. Причем тяжело винить только тренера. На старте сезона все футболисты знали, что не будет Лиги чемпионов. Но никто, кроме Вендела и Клаудиньо, не пытался променять зарплату в РПЛ на футбольные вызовы.

Сравним игру бразильцев от сезона к сезону. Вендел заметно просел по прессингу. Стал слабее в обороне, реже вступает в борьбу, хотя перехватывает мячи, полагаясь на класс. С другой стороны, даже прошлый сезон не назвать идеальным. Игрок с талантами Вендела должен прибавлять, а он откатился назад. Стал менее конкретным в атаке, что важно в год, когда «Зенит» не подстрахует Малком. Клаудиньо тоже должен прибавить, но на его примере откат зафиксировать даже проще. Принимается аргумент про уход в глубину поля, но игра средняя. «Зенит» опускается к преследователям по игре, даже «Спартак» дома не разгромили.

Новички разочаровали, уровень футбола падает

Специально начали с Клаудиньо и Вендела, так как они лучшие в команде. Даже везучий форвард Кассьерра не имеет такого решающего влияния на игру, как бразильцы. Оба хотят уйти, пытались это сделать. Оба ещё могут уехать летом. А где гарантия, что найдут качественную замену, если трансферный конвейер «Зенита» сломался? Есть объективные причины – перспективные легионеры отказываются приезжать, а молодые перспективные россияне не хотят на лавку. Наперед можно было расписать проблемы Семака, чем в меру сил занимаемся с прошлого лета.

Зато конкуренты разочаровали. «Локомотив» и «Спартак», исходя из расходов и стартовых позиций, могли сыграть качественнее. Но даже рывка «Динамо» и «Краснодара» хватает, чтобы осталась чемпионская борьба благодаря отношению многих футболистов Семака к работе. Предположим, вратарь Адамов недостаточно крутой, чтобы реже ошибаться. Но сильный Родригао проводит спорный сезон, проиграл конкуренцию Эраковичу. Серба могли оценить против неплохой атаки сборной России в матче национальных команд. Явно не второй Иванович.

Латераль Фернандес – ещё один пример нового отношения к работе на «Зенит». Опорник Барриос стал хуже. Вингер Изидор непонятно за какие заслуги попал в заявку «Зенита» из резерва «Локомотива». Ещё посмотрим на уровень мотивации Педро и Артура, если у них не получится легко войти в новую лигу. Нино будет стараться в обороне, но у него понятная мотивация. Великан надеется быстро показать себя в РПЛ , заработать денег и уехать в еврокубки. Неизбежно отношение к «Зениту» как к перевалочному пункту, как в случае со всеми клубами РПЛ .