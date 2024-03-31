Невероятная игра в восемь центральных защитников. Гвардиола не сломал команду Артеты

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сегодня, 21:41

«Горожане» были чуточку смелее в конце матча.

Соперники явно боялись друг друга

- Чтобы ещё раз не проиграть «Арсеналу», но теперь дома, Гвардиола выдумал гибридную схему. Базовой была модель «4-1-4-1». А выход хавбека Ковачича позволил оттягивать хорвата в глубину, чтобы один из защитников в первом тайме выдвигался выше. Получилась развернутая вариация фокуса имени Стоунза. Не защитник ходил в полузащиту, а хавбек возвращался домой. В высокой фазе схема «Манчестер Сити» превращалась в «3-1-6».

- Холанд не мог оторваться от собственной линии полузащиты. И хотя «Манчестер Сити» не отдал «Арсеналу» мяч, не было конкретики, которой нередко не хватает команде Гвардиолы, если встречают неудобного соперника. Эрлинг безуспешно ждал мяч. И хотя Бернарду и Фоден неплохо переводили мяч с фланга на фланг, в итоге «горожанам» не хватало касаний в чужой штрафной площади, не говоря об ударах с близкого расстояния.

- В стартовых составах на две команды было восемь центральных защитников. Понятно, что к фланговым позициям Уайта и Гвардиола все привыкли. Но универсальность не меняет стиль игры и характеристики рослых футболистов. Достаточно сравнить игру «Арсенала» с атакующим левым латералем Зинченко и с центральным защитником Кивиором, который появляется на этом фланге. Вот поэтому футбол казался таким тоскливым.

- Перебрали со страхом. Уважение в футболе проявляешь максимальными оборотами. А вязкая и медленная игра отражает страх всё потерять в одном поединке. Аналитики подсчитали, что обеим соперникам нужна была только победа. Но если суммировать события матча, вернее, почти полное отсутствие оных, то переходим к разговору о выгоде для Клоппа. Ничья конкурентов в пользу «Ливерпуля».

«Арсенал» не дождался контрвыпада

- Артета выбрал глубокий, широкий и силовой низкий блок для «Арсенала» с аккуратным оттеснением соперников на фланги, а также низкой позицией Райса и Жоржиньо. Высокий процент владения «Манчестер Сити» значил, что лучший шанс «канониров» в банальном подходе. Сначала не ошибаться у ворот Райи, который сегодня несколько раз нервничал, а затем перейти в контратаку, использовав незакрытые пустые зоны вблизи ворот Ортеги.

- Стратегия «Арсенала» на матч против Гвардиолы не подходит этой команде. В 2024 году подопечные Артеты обычно много атакуют. А здесь им пришлось защищаться. Причем соперник, невзирая на кадровые потери, добавлял в схему созидателей. Юный Льюис вышел на замену вместо Аке ещё до перерыва. А вингеров Доку и Грилиша выпустили, поскольку Гвардиола первым устал от фланговой игры без обыгрышей и острых передач, добавил огня.

- Понравился переход «Манчестер Сити» на схему «4-2-3-1» с глубокой позицией Бернарду и переходом Де Брюйне выше. Кевин выбрал свободного художника, «десятку» со смещениями на фланги. Но сколько ударов они выжали от попытки заставить фланговых защитников «Арсенала» ошибаться при игре один в один с техничными Доку и Грилишем? Правильный ответ – ноль. У «Манчестер Сити» после шестидесятой минуты нет попаданий в створ.

- До перерыва «Арсенал» работал симпатичнее, а дальше откровенно удерживали ничью. Получилась вольная борьба, причем некрасивая, поскольку вообще без агрессии. Даже викинг Холанд почти не злился, что снова ничего не получается в центральном поединке. Если бы Эрлинг забил победный мяч, то шансы «Манчестер Сити» на титул подскочили бы до 49 %. А ничья значит, что у «Ливерпуля» преимущество, Гвардиола и Артета теперь уступают.

Ничья отражает слабости претендентов

- Без Зинченко нет темпа в атаке, но с ним нет надежности в защите. Дилемма для Артеты. Без центрального нападающего уровня Осимхена «Арсенал» беззубый в таких матчах. Даже когда «горожане» позволяли касания в своей штрафной площади, не доходило до невероятных сейвов резервного голкипера «Манчестер Сити» Ортеги. «Арсеналу» не помогло отсутствие парочки основных игроков у соперника, а также слабая готовность других ребят из лазарета.

- «Манчестер Сити» снова не может положиться на Холанда в решающий момент. Плохая тенденция, ведь впереди матчи против «Реала». И у Анчелотти будет больше пауз и времени на подготовку к ответному поединку. Молодой норвежский форвард не умеет расправляться с плотным низким блоком, не хватает опыта, который есть у того же Роналду. Также Эрлингу надо прибавлять в игре на втором этаже. Банальные навесы не стали оружием чемпионов.

- «Ливерпулю» непросто далась победа над «Брайтоном», поэтому можно добавить также минусы подопечных Клоппа. Создают и не реализовывают моменты. Не могут похвастаться взаимопониманием атакующей тройки. Повезло, что хорош МакАллистер, но у Гвардиолы и Артеты тоже есть люди в центре, на которых можно положиться – Родри и Райс соответственно. Сегодня фавориты Лиги чемпионов перестраховались, подменили футбол математикой.

- Обе команды начали с шестерками футболистов, которые трудились в разрушении. Гвардиола благодаря заменам казался смелее, но выход Льюиса на правый фланг не добавил остроты, а Доку и Грилиш упирались в чужие футбольные стены. Когда на поле такое количество людей думают про оборону, то нули на табло не удивляют. А вот огорчение связано с ударами в створ. На две команды, которые хотят в финал Лиги чемпионов, придумали три жалкие попытки.

И все-таки матч невероятно важен. Ничья значит, что в борьбе три примерно равные, не идеальные, отличные по стилю, но похожие по желаниям команды. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» лучше отвечают на собственные ошибки в дебютах матчей – короли камбэков, а вот «Арсенал» предпочитает забивать первым. Но сегодня не получилось, ничья по делу.