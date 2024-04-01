Акинфеев может завершить карьеру. Игры за нынешний ЦСКА не приносят удовольствия

1711995150

сегодня, 21:12

Игорь Владимирович живёт одним днём.

У «армейцев» организованная и плохая оборона

Вчера в матче «Манчестер Сити» и «Арсенала» лондонские гости во втором тайме перешли на глубокий блок, защищаясь в шесть человек. Плеймейкеров соперника Бернарду и Де Брюйне огорчила такая манера оппонента, а Холанд получил «комплимент» от Роя Кина после матча. Эксперт сравнил норвежца с нападающим четвертого дивизиона. При переходе вингеров в защиту «канониров» сложно сломать. Так вот, у «Арсенала» пример организованной сильной обороны.

А у ЦСКА Федотова, даже если «армейцы» отходят большими силами на свою половину поля, организованная, но слабая защита. Хороший пример – Виллиан Роша. Против «Сочи», главного аутсайдера сезона, бразилец набрал статистику. У него 14 выносов мяча от собственных ворот, безумный показатель. Роша шесть раз победил на втором этаже. Но при этом упускал соперников в решающих эпизодах и терял позиции, что позволило оппонентам дважды огорчить Акинфеева.

Футболисты «Сочи» забили два мяча в ворота фаворита, не дали ЦСКА выиграть у бывшего клуба своего тренера. По суммарной опасности шансов соперников «армейцы» на десятой строчке в РПЛ . По пропущенным мячам на восьмом месте, но это ещё не всё. «Спартак» пропустил на гол меньше, чем ЦСКА , звучит неважно. По интенсивности высокого прессинга подопечные Федотова не на уровне «Факела» и «Ростова», а на 12-м месте в РПЛ . У ЦСКА нет свежести и агрессивности.

Все эти скромные показатели у команды, которая владеет мячом лишь 48 % времени. «Армейцы» не могут сыграть широко в атаке в стиле «Оренбурга», а это ещё один бывший клуб тренера Федотова. Голкипер Акинфеев, учитывая его колоссальный многолетний опыт, прекрасно видит, что происходит. И начинает задавать себе вопросы.

У Акинфеева нет мотивации продлевать контракт

Преданный голкипер – легенда РПЛ . Игры за сборную его давно не интересуют, покинул команду, чтобы проводить больше времени с близкими людьми. Деньги тоже не волнуют, Игорь Владимирович давно накопил миллионы евро, как делают все взрослые футболисты. Может жить, где хочет, заниматься тем, что ему ближе по духу, как делают Жирков или Игорь Денисов. Поэтому Акинфеева не волнует, что Гинер и Бабаев не спешат продлевать с ним контракт.

Голкипера хорошо выучили в ЦСКА , у него непростой характер. Возможно, наперёд заявил, что в мае может принять решение о завершении карьеры. Поэтому бумаги подписывать не будет. С другой стороны, финансовая ситуация в ЦСКА подразумевает сокращение зарплат. При продлении контракта Акинфеев уже пошел на уступки, договорились ниже отметки в 2.5 млн евро, генеральный директор «армейцев» Бабаев публично хвалил капитана за учёт финансового фактора.

Но если денежного стимула давно нет, то для Акинфеева остается только спортивная мотивация. А её тоже не видно, ЦСКА отстает от «Зенита» на восемь пунктов, не может обыграть «Оренбург» и «Сочи». Сами себя выбросили из чемпионской борьбы. Причем в первом случае по вине вратаря, Акинфеев пропустил мяч под перекладину над своими руками против «Оренбурга». Сразу исправился в поединке с «Крыльями Советов» на выезде, но против «Сочи» снова злился.

ЦСКА выиграл Кубок России год назад в серии пенальти, Акинфеев помог обыграть «Краснодар». Но повторение такого успеха ничего не даст ветерану, которому скоро 38 лет. Мог играть ради роста воспитанников ЦСКА , но таких нет, даже Дивеев из школы «Уфы». Зачем Акинфееву проигрывать с бразильцами в защите без шансов на титул в РПЛ ?

ЦСКА полезно настраивать оборону без Акинфеева

Новую линию надо готовить к тому, что Игорь не подстрахует. Всегда ждут подвиг вратаря, стараясь игнорировать неизбежное расставание. Но если семь сезонов назад Акинфеев тащил 83-84 % ударов, то сейчас на уровне 72 процентов. И если не уйдёт ближайшим летом, то завершит карьеру через год. Остался ли смысл настраивать сложную линию обороны с тремя центральными защитниками и без классных опорников под Акинфеева, если Игоря точно не будет в воротах ЦСКА через несколько лет? Логичный вопрос.

Проблемы вратаря с коленями тоже точно дают о себе знать. Сложные травмы, которые голкипер успешно пережил, оставили болезненные следы. Акинфеев не хочет уйти неожиданно после обидной травмы на занятиях. Также его банально утомила игра защитников ЦСКА . Гайич показал свое мастерство в матче против сборной России, где его удалили. Сербу зимой искали замену слева, а справа используют Келвена. В центре обороны также Виллиан и остальные. Дивеев ведь после сложной травмы, вернулся в плохом состоянии.

Уйти красиво с чемпионством у Акинфеева вряд ли получится. Гимн Лиги чемпионов с поля тоже не услышит. В прошлом сезоне у вратаря был худший процент сейвов за всю карьеру. Вот только тогда удары по его воротам наносили реже, чем сейчас. ЦСКА откатился по очкам по сравнению с прошлым сезоном, команда Федотова не перешла к борьбе за титул. У Игоря второй худший показатель по «сухарям» за карьеру. Поэтому Акинфеев заявил, что живет одним днём и может принять любое решение.