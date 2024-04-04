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Кафу ответил на вопрос, почему Бразилия проиграла Франции в финале ЧМ-1998

сегодня, 10:50
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу ответил на вопрос, почему национальная команда проиграла Франции в финале чемпионата мира 1998 года.

Все меня спрашивают почему (смеётся). Потому что Франция была лучше бразильской сборной. Бразилия не играла хорошо, психологически мы не были хорошо готовы. Мы переживали из‑за Роналдо.

О том, что случилось с Роналдо накануне матча

У него случилась проблема, его забрали в больницу за 6–7 часов до игры. И мало кто знал, что с ним и будет он играть или нет. Когда мы пришли на стадион, он вернулся и сказал, что будет играть.

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Capral
Capral
сегодня в 11:05
Рону изменила его девушка С.Вернер, о чем, сам футболист узнал накануне финала. Не уверен, что это была главная причина поражения сб.Бразилии, но то, что это могло существенно повлиять на игру самого футболиста- безусловно. Да и сб.Франции тех лет, была образцовой и на мой взгляд- лучшей в своей истории. Конечно, сам финал, с такими сборными, что могло быть лучше?! Однако, разгром случился, весьма неожиданно...
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