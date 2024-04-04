Кафу ответил на вопрос, почему Бразилия проиграла Франции в финале ЧМ-1998

Экс-защитник сборной Бразилии ответил на вопрос, почему национальная команда проиграла Франции в финале чемпионата мира 1998 года.

Все меня спрашивают почему (смеётся). Потому что Франция была лучше бразильской сборной. Бразилия не играла хорошо, психологически мы не были хорошо готовы. Мы переживали из‑за Роналдо.

О том, что случилось с Роналдо накануне матча

У него случилась проблема, его забрали в больницу за 6–7 часов до игры. И мало кто знал, что с ним и будет он играть или нет. Когда мы пришли на стадион, он вернулся и сказал, что будет играть.