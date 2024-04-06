Тен Хаг уверен, что останется в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 09:19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» выразил уверенность в том, что продолжит тренировать «манкунианцев» в следующем сезоне.

У меня нет никаких сомнений в том, что я останусь на «Олд Траффорд» в следующем сезоне. Я просто сосредоточен на своей работе, сосредоточен на этом процессе, на этом проекте. Мне очень нравится быть здесь, я наслаждаюсь этим. Для меня это вызов.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. Под руководством голландца «красные дьяволы» выиграли Кубок английской лиги. На данный момент клуб из Манчестера занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ ,

Ранее сообщалось, что Тен Хаг может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом.