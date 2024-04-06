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Тен Хаг уверен, что останется в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг выразил уверенность в том, что продолжит тренировать «манкунианцев» в следующем сезоне.

У меня нет никаких сомнений в том, что я останусь на «Олд Траффорд» в следующем сезоне. Я просто сосредоточен на своей работе, сосредоточен на этом процессе, на этом проекте. Мне очень нравится быть здесь, я наслаждаюсь этим. Для меня это вызов.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. Под руководством голландца «красные дьяволы» выиграли Кубок английской лиги. На данный момент клуб из Манчестера занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ,

Ранее сообщалось, что Тен Хаг может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:37
К ЭтХ просто масса вопросов и претензий по ходу всего сезона, но обвинять его одного в происходящем клубном бардаке будет несправедливо. Не меньше виноваты администрация, спортивная дирекция и скандальные футболисты. Надеюсь, смена руководства, адекватный вектор развития и обновлённая структура должны изменить ситуацию в следующем сезоне.
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:47, ред.
Что-то слишком рано хорохориться начал Тен Хаг. Кубок-кубком, а вот результаты "красных" в АПЛ и на евроарене явно не впечатляют. Посмотрим на что будет способен "Манчестер Юнайтед" под его руководством в ближайшем матче с "Ливерпулем" на своём поле. Если сумеет отобрать очки у лидера, вот тогда, пожалуй, заслужит, чтобы работать дальше.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 09:44
Искренне желаю ему победы в кубке Англии. Пусть хоть кубковые трофеи заберёт с этого вояжа.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:29
Компромат есть?
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 09:27
Для него это вызов, пусть работает в МЮ.
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