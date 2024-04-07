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«Шеффилд Юнайтед» отобрал очки у «Челси»

вчера, 21:28
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в матче 32-го тура АПЛ (2:2).

На 11-й минуте гол Тиаго Силвы вывел лондонскую команду вперёд. Джейден Богл на 32-й сравнял счёт. Нони Мадуеке на 66-й забил 2-й мяч гостей. Оливер МакБарни на 90+3-й восстановил равенство.

ШЮ занимает 20-е место в чемпионате Англии, имея в активе 16 очков. «Челси» находится на 9-й позиции с 44 баллами.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:03
Челси теряет важные очки,которых им не хватит на финише чемпионата.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:15
Все работает: после матча 4:3 Челси устали, ШЮ не сильнее МЮ, так что эта ничья зависела от расписания.
Tex
Tex
вчера в 23:23
Почет просто клоун со своими заменами. Такое днище
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:42
В данном случае хG ни о чем. Соперник по принципу "лупи на удачу пока мяч у тебя". Мы тоже почти весь сезон были чемпионами по хG, есть владение и хорошая тепловая карта. Но не хватает банальных эффективных контратак и бегунков впереди
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:41
Замены Почеттино гениальны, как обычно 😁 выпускать на поле за несколько минут до окончания пожарника Бадиашиле, супер решение.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:40
Шеффилд старается, цепляется как может, но чемпионшип всё ближе
А у Челси только вырисовываются шансы на еврокубки как сами всё теряют
azkan
azkan
вчера в 21:34
Честно говоря Челси и эти три очка ничего не давали.
Но надо уметь так сыграть с аутсайдером АПЛ!!
Палмер с не самой лучшей игрой все равно сделал пас.
Сильву с хорошим дебютом после травмы и отдыха.
И Петровичу удачи и не делать голевых ошибок.
Больше и сказать нечего... Вся надежда на Кубок Англии. Хотя и там почти нет надежды.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:33
Ничейка, но xG 1.47 у "Шеффилда" VS 0.41 у "Челси" намекает, что как минимум немного Уайлдер может быть недоволен)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:31
Расклад сил на сегодня:
Челси побеждает МЮ, МЮ ничейка с Ливерпулем, Шеффилд ничья с Челси.
ШЮ > Ливерпуль
Это не мы плохи, а соперники сильные...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:31
Ну никак Челси не может найти хоть какую-то стабильность в игре....
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:31
Это футбол .... и поэтому мы его и любим!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:31
Элитному тренеру сегодня стало жаль "Шеффилд", вылетающий в Чемпионшип. "Ребята набрали всего 6 очков в последних 10 матчах, нате вам ещё одно", - подумал он, - "Я не стану менее элитным, если сделаю им небольшой подарок. Мы и так с опережением плана на 9-м месте идём."
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