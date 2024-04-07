«Шеффилд Юнайтед» отобрал очки у «Челси»

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вчера, 21:28

«Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в матче 32-го тура АПЛ (2:2).

На 11-й минуте гол Тиаго Силвы вывел лондонскую команду вперёд. Джейден Богл на 32-й сравнял счёт. Нони Мадуеке на 66-й забил 2-й мяч гостей. Оливер МакБарни на 90+3-й восстановил равенство.

ШЮ занимает 20-е место в чемпионате Англии, имея в активе 16 очков. «Челси» находится на 9-й позиции с 44 баллами.