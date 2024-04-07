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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»

вчера, 19:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 32-го тура АПЛ (2:2).

На 23-й Луис Диас открыл счёт. Бруну Фернандеш на 50-й восстановил равенство. Кобби Майну на 67-й вывел манкунианцев вперёд. Гости отыгрались на 84-й — пенальти реализовал Мохамед Салах.

МЮ занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 49 очков. «Ливерпуль» находится на 2-й позиции, у команды 71 балл.

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Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Манчестер Юнайтед» в соцсети «X»
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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 08:44
Буков жалко.
Neuron0020
Neuron0020 ответ 666roza777 (раскрыть)
сегодня в 07:56
Ну ну, тише, тише сейчас объясню.)) Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с общей подробной статистикой. Матч смотрели?

https://www.sofascore.com/ru/liverpool-manchester-united/KU

А это часть этой статистики для всех глаз соккера: посмотрите на разницу в опасных моментах обеих команд, там ясно видно что Ливерпулю повезло....)) Да ладно.... Ливерпулю?

Большой шанс - 1 против 7 в пользу Ливерпуля
Удары из штрафной площади — 7 против 18 в пользу Ливерпуля (это значит что МЮ очень многое позволял в защите)

Удары из-за штрафной площади — 2 против 10, 2 против 10!
Отбито вратарем — 6 против 3. Если бы не Онана, счет мог бы стать 0:2 или 0:3, прежде чем МЮ забил бы...)) Ну ну, тише, тише сейчас все объяснил....)))

Если бы Алиссон был в воротах «Ливерпуля», он бы не пропустил такие глупые голы. Да и он иногда чудит, но 98% его игры превосходная. Эта ничья ничего не меняет в гонке. Я сам предсказал такой вероятный исход 4 дня назад. Так что ты не по адресу — объяснить мне что к чему. Арсенал после матчей с Баварией устанет и велика вероятность, что они потеряют очки даже с середняками — с Вулвз и АВ. Еще не говорю о Челси, МЮ и Тоттенхэма. У всех этих команд есть амбиции.

Гонка продолжается, и я настолько адекватен, что когда «Арсенал» и «Манчестер Сити» теряют очки, я не радуюсь как люди из обратного лагеря. Потому что знаю, что в таких чемпионатах одна ничья или одно поражение ничего не решает.
112910415
112910415
сегодня в 05:41
Клопп разочарован ...
Nazi
Nazi ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 00:25
Я и не спорю. Результаты у него и вправду впечатляют, чего не скажешь о футболе. Они пашут на поле как лошади. Тот случай, когда достаточно любоваться таблицей чемпионата, вместо того что бы наслаждаться футболом. Мне как болельщику футбола было противно смотреть их игры с Порто и Сити.. Я 20 лет смотрел футбол Венгеровского Арсенала. Эти потуги доминатора ради результата мне никогда не зайдут, как и ни одному искреннему любителю футбола😊
666roza777
666roza777 ответ Neuron0020 (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
ars14
ars14 ответ Neuron0020 (раскрыть)
вчера в 23:23
Каждый останется при своем мнении, только время и игра покажет, кто прав. Победит сильнейший
Neuron0020
Neuron0020 ответ ars14 (раскрыть)
вчера в 23:19
Пожалуйста, не сравнивайте меня с глупыми людьми....)) Я не глуп, чтоб сказать, что Арсенал в четверке не будет в конце сезона...)) Вы меня не знаете. Неэтично сравнивать незнакомца с другим незнакомцем.

Я просто разбираюсь в физической подготовке и прекрасно знаю, какая команда на что способна. «Тоттенхэм» никогда не обыграет «Ливерпуль» после таких матчей. Они на это не способны ни физически, ни морально. В других обстоятельствах я бы сказал другое.
ars14
ars14 ответ Neuron0020 (раскрыть)
вчера в 23:12
Все зависит от того с каким настроем ТТХ подойдет к матчу с Ливерпулем, могут запросто выдать матч жизни, и отобрать очки у красных, они это могут
ars14
ars14
вчера в 23:09, ред.
    Neuron0020
    Neuron0020 ответ ars14 (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Расписание Тоттенхэма перед матчем с Ливерпулем...)))

    Ньюкасл в гостях, Арсенал дома, Челси в гостях... По вашему - Тоттенхэм после этих матчей в каком состоянии достанется Ливерпулю? Скажу - уставшим.
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan ответ ars14 (раскрыть)
    вчера в 22:57
    У всех перечисленных вами команд сложный график перед матчем с «Ливерпулем». Вы не всё рассчитали, а я рассчитал многое. Просто произнесение названий команд не является аргументом. Как я и сказал - объяснять все это придется долго. Доброй ночи!
    ars14
    ars14 ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
    вчера в 22:52, ред.
    У меня тоже вызывают споры матчи Ливерпуля в гостях с Фулхемом, Вест Хэмом, Астон Виллой. Команды то крепкие, и действительно до мая можем не дождаться)) И да, насчет того что Ливерпуль не испытает проблем с Тоттенхемом,не стоит быть таким самоуверенным)
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 22:20
    Не знаю, чем вам не нравится Артета.. старается, борется за чемпионство. Сколько лет терпели же Венгера без медалей...
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan ответ ars14 (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Даже матч с «Астон Виллой» вызывает споры, учитывая, что эта игра будет после матча с «Баварией». Так что возможно до мая не дождёмся...))
    ars14
    ars14 ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
    вчера в 22:05
    Не вижу ни одной команды, которая была бы Арсеналу не под силу) Конечно в мае вернемся к этой теме, пусть победит сильнейший
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan ответ ars14 (раскрыть)
    вчера в 21:51, ред.
    Здесь нет фаворитов, тут вопрос сложности в расписаниях: все три команды имеют шанс стать чемпионами, но график Арсенала самый неудобный. Разве вы не видите, с какими командами «Арсенал» должен играть до конца сезона? «Ливерпуль» провел свою непростую игру, теперь в гостях остался только «Эвертон», который всегда склонен отбирать очки. А с Тоттенхэмом дома проблем не будет. Так что - как я и сказал — в конце мая поговорим. Сейчас я не хочу доказывать обратное – это займет много времени, уже вечер.
    balalay
    balalay ответ Тристан (раскрыть)
    вчера в 21:46
    позорные вылеты Артеты из еврокубков без попытки сопротивляться - это без сомнения мастерство
    Тристан
    Тристан ответ Nazi (раскрыть)
    вчера в 21:40
    Зря ты так. Мне тоже мало импонирует Артета, но при нем Арсенал в АПЛ больше всех забил и меньше всех пропустил, а на текущий момент идет на 1 месте. О каком антифутболе можно вести речь?
    ars14
    ars14 ответ Neuron0020 (раскрыть)
    вчера в 21:39
    У каждого свое мнение по поводу фаворита чемпионской гонки, по мне так фаворит МС, а вот у Арсенала уж точно не меньше шансов чем у Ливерпуля на чемпионство
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 21:33
    Опять левый пенальти. Судья понял, что как в матче с Челси было 2 левых пенальти и не стал смотреть ВАР.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:10
    Для начала спасибо обеим командам за игру, за то, что играли в футбол а не в "шахматы". Каждый хотел победить и не закрывался у своих ворот. Если в первом тайме Ливерпуль был сильнее с запасом, то после ошибки ливерпульцев в обороне и гола Бруно, Юнайтед ожил, и перевернул игру,а пока ливерпкльцы были в шоке, дьяволы забили второй, и совершили ту же самую ошибку,что и ливерпульцы в тайме первом, не стали "добивать" соперника! Клопп заменами перевернул игру и после того, как сравняли счет задушили МЮ, но "дьяволы" выстояли, во многом благодаря Фернандешу, который пахал в обороне. Ничья в пользу конкурентов, борьба за титул продолжается!
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 21:06
    Неплохо для интриги.. 👏
    Neuron0020
    Neuron0020 ответ ars14 (раскрыть)
    вчера в 20:51
    Сарказм в данном случае неуместен. У «Арсенала» график сложнее, и они не титаны, чтобы выигрывать все эти матчи.

    А кто говорит, что Ливерпуль выиграет все матчи? Однозначно не я. Сам предсказал такой ихсод матча - ничья в матче с МЮ, три дня назад. И выделил оставшиеся матчи, в которых «Ливерпуль» может потерять очки. Думаю ясно, что лидировать с отрывом в одно очко это не делает Арсенал чемпионом. Через пару недель поговорим. Кстати, мой прогноз в феврале был точен: сказал что до апреля будет лидировать Ливерпуль - так и было. И сделал еще один прогноз, что до мая тоже будет лидировать Ливерпуль. Так что к концу мая жду вашего ответа...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 20:30
    Лучше враг хорошего!!!
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 20:25
    М.Ю в этом сезоне только будет играть в роли чемпионство он него зависит чемпионство трёх команд вершины. Если не ошибаюсь они еще Арсеналом будут играть. Играя с Ливерпуль сделали Арсенал временно чемпионом . Играя с Арсеналом могут Ман.сити или Ливерпуля сделать чемпионом.
    ars14
    ars14 ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 20:25
    Арсенал выиграет АПЛ скорее чем МЮ вернется в ЛЧ)
    ABir
    ABir
    вчера в 20:23
    МЮ немного не хватило, чтобы довести матч до победы. Но и ничья с Ливером дорогого стоит
    ars14
    ars14 ответ Neuron0020 (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Нет, Ливерпуль, они же все свои матчи выиграют с вероятностью в 146%))
    AgamagA_______
    AgamagA_______
    вчера в 20:21
    Что там говорит супер компьютер? Ливерпуль играл отлично, но во втором тайме МЮ взял своё, но не удержал победу. Ливерпуль и дальше будет терять очки.
    zdeniss
    zdeniss ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 20:16
    возможно будет и так, но все мы верим в свои команды и ждем лучшего) Надеюсь, и МЮ поднимется, чем сильнее команды, тем интереснее чемп и больше эмоций!
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