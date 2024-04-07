«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»

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вчера, 19:26

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 32-го тура АПЛ (2:2).

На 23-й Луис Диас открыл счёт. Бруну Фернандеш на 50-й восстановил равенство. Кобби Майну на 67-й вывел манкунианцев вперёд. Гости отыгрались на 84-й — пенальти реализовал Мохамед Салах.