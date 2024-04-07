«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 32-го тура АПЛ (2:2).
На 23-й Луис Диас открыл счёт. Бруну Фернандеш на 50-й восстановил равенство. Кобби Майну на 67-й вывел манкунианцев вперёд. Гости отыгрались на 84-й — пенальти реализовал Мохамед Салах.
МЮ занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 49 очков. «Ливерпуль» находится на 2-й позиции, у команды 71 балл.
обидно за великий клуб.
надеюсь, новый владелец уберет из клуба всю тенхаговщину, и наведет порядок.
Ливерпуль был хорош!!! давили как пресс оливки. и жалили как пчелы винни пуха.
но моменты надо реализовать! за избитие в 1 тайме очков не дают, это не бокс.
это футбол.
ничья справедливо.
все таки против такого Ливерпуля добить 1 балл большой подвиг)))
но...бай бай Лига чемпионов 2024-25.
МЮ нужны радикальные перемены. Жду конца сезона и решения по ЭТХа.
и по некоторым игрокам, кготорые не соответствуют МЮ.
заодно поздравлю болельщиков Арсенала.
ничья в вашу пользу))
обидно за великий клуб.
надеюсь, новый владелец уберет из клуба всю тенхаговщину, и наведет порядок.
Ливерпуль был хорош!!! давили как пресс оливки. и жалили как пчелы винни пуха.
но моменты надо реализовать! за избитие в 1 тайме очков не дают, это не бокс.
это футбол.
ничья справедливо.
все таки против такого Ливерпуля добить 1 балл большой подвиг)))
но...бай бай Лига чемпионов 2024-25.
МЮ нужны радикальные перемены. Жду конца сезона и решения по ЭТХа.
и по некоторым игрокам, кготорые не соответствуют МЮ.
заодно поздравлю болельщиков Арсенала.
ничья в вашу пользу))