«Фейеноорд» забил 6 безответных мячей «Аяксу»

«Фейеноорд» одержал победу над «Аяксом» в матче 29-го тура Эредивизие (6:0).
На 34-й минуте Игор Пайшао вывел роттердамскую команду вперёд. Янкуба Минте на 35-й удвоил преимущество хозяев поля. На 45+2-й Давид Ханко сделал счёт более крупным. Минте на 56-й оформил дубль. Квентин Тимбер на 62-й провёл 5-й гол. Пайшао на 66-й сделал дубль.
«Фейеноорд» занимает 2-е место в чемпионате Нидерландов, имея в активе 66 очков. «Аякс» находится на 6-й позиции с 45 баллами.
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"бедного" Аякса......Вы только посмотрите на эту статистику: 30-1 по ударам; 15-1 по ударам в створ; 3.47 на 0.08 по xG. Это что-то невероятное ....Что происходит с командой Аякс? У клуба и без того неудачный сезон: парни идут только на шестом месте в чемпионате. А тут еще такой кошмар – самое разгромное поражение в истории клуба......
"бедного" Аякса......Вы только посмотрите на эту статистику: 30-1 по ударам; 15-1 по ударам в створ; 3.47 на 0.08 по xG. Это что-то невероятное ....Что происходит с командой Аякс? У клуба и без того неудачный сезон: парни идут только на шестом месте в чемпионате. А тут еще такой кошмар – самое разгромное поражение в истории клуба......