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ГлавнаяНовостиПротоколыНидерланды. Эредивизие 2023/2024

«Фейеноорд» забил 6 безответных мячей «Аяксу»

вчера, 17:27
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)6 : 0Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Фейеноорд» одержал победу над «Аяксом» в матче 29-го тура Эредивизие (6:0).

На 34-й минуте Игор Пайшао вывел роттердамскую команду вперёд. Янкуба Минте на 35-й удвоил преимущество хозяев поля. На 45+2-й Давид Ханко сделал счёт более крупным. Минте на 56-й оформил дубль. Квентин Тимбер на 62-й провёл 5-й гол. Пайшао на 66-й сделал дубль.

«Фейеноорд» занимает 2-е место в чемпионате Нидерландов, имея в активе 66 очков. «Аякс» находится на 6-й позиции с 45 баллами.

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Все комментарии
4shsva7sw3nv
4shsva7sw3nv
вчера в 20:43
Стоимость нынешних игроков Аякса резко упала.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:00
Для Аякса этот сезон провальный.
Сп62
Сп62 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:53
Может с конца начнётся начало?
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:37
Увы...
😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:22
Это конец Аяксу
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:55
Угадал счет однако. Думал, если на выезде забили 4, то дома могут забить 6. Так и произошло. Жаль Аякс.
112910415
112910415
вчера в 17:49
когда ещё так плох был мощный Аякс ?!
Capral
Capral
вчера в 17:45
Ужас, что стало, с некогда Великим клубом. Легендарный, непобедимый Аякс, сейчас, получает шесть сухих мячей. Команда, трижды подряд побеждавшая в КЧ, сейчас разгромлена. Как же всё меняется... Всегда очень больно за большие клубы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:42
Обычно Аякс так любит унижать соперников, а тут сам попал...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:39
Фейеноорд просто уничтожил Аякс. Фейен ввалил 6 безответных мячей в ворота
"бедного" Аякса......Вы только посмотрите на эту статистику: 30-1 по ударам; 15-1 по ударам в створ; 3.47 на 0.08 по xG. Это что-то невероятное ....Что происходит с командой Аякс? У клуба и без того неудачный сезон: парни идут только на шестом месте в чемпионате. А тут еще такой кошмар – самое разгромное поражение в истории клуба......
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 17:29
Отличный результат, который объективно показал расстановку сил в Эредивизи на данный момент
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