«Зенит» одержал минимальную победу над «Балтикой»

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вчера, 18:28

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 23-го тура РПЛ (1:0).

Единственный мяч во встрече забил Педро на 42-й минуте.

«Зенит» занимает первое место в чемпионате России, имея в активе 44 очка. «Балтика» находится на 15-й строчке с 17 баллами.