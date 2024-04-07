Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Зенит» одержал минимальную победу над «Балтикой»

вчера, 18:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 23-го тура РПЛ (1:0).

Единственный мяч во встрече забил Педро на 42-й минуте.

«Зенит» занимает первое место в чемпионате России, имея в активе 44 очка. «Балтика» находится на 15-й строчке с 17 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» в игре Серии А
Вчера, 23:38
Гол Оздоева помог ПАОКу сыграть вничью с АЕКом в матче лидеров чемпионата
Вчера, 22:38
«Тоттенхэм» переиграл «Ноттингем Форест» и поднялся на 4-е место в АПЛ
Вчера, 22:00
Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Енисея» в поединке Первой лиги
Вчера, 21:41
«Динамо» уступило «Спартаку» в матче РПЛ
Вчера, 21:28
«Шеффилд Юнайтед» отобрал очки у «Челси»
Вчера, 21:28
Сортировать
Все комментарии
Petergoff
Petergoff
сегодня в 08:15
Позор нашим. Так играть с пятнадцатой командой, не позволительно. Не слишком ли расслабились ребятки??? С победой конечно, но вопросов к Зениту много.
112910415
112910415
сегодня в 05:44
Педро уверенно побеждает
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:31
А мне понравилось, с каким рвением играли балтийцы. Не вылетят они с такой игрой.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:16
Вот не можешь ты без философии.
🤭🤭🤭
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:59
Система консервативна, её можно просчитать, а ветер переменчив - поди угадай в какую сторону дуть будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:53
Зенит с Победой....

В принципе результат ожидаем...навряд ли дома...с 15-й командой таблицы терять очки....

Весь матч не покидали мысли...столько классных киперов в Лиге.....
Когда ж Зенит то определится с заменой немолодому Кержакову....
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 20:37
Зенит с победой, но расслабляться не надо. Определяющие игры впереди. Там игры с Краснодаром, ЦСКА, Динамо... А отрыв в таблице мизерный.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:40
И так было понятно кто выиграет)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:30
Первое место в турнирной таблице ещё не значит Чемпион России. Ждём финиш.
lotsman
lotsman
вчера в 19:23
Вратарь у Балтики сегодня выдал очень хорошую игру. Ну и защита работала очень грамотно. И всё таки наши пробили её. Зенит с победой!
shlomo
shlomo
вчера в 19:21
Педро – отличный трансфер Зенита. Парень опять принес победу .... Три гола за два матча. Разыгрался ...:)
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:10
Как к штрафной подходят начинают в него играть. Такой состав, а голы с трудом закатывают.
Интерес
Интерес
вчера в 19:06
Исход матча был предсказуемым,поэтому судьба "Балтики" по-прежнему зависит прежде всего от двух очных матчей-с "Уралом" и "Ахматом",но учитывая общий результат выездных матчей,следует констатировать :Прощай,"Балтика"! Всем остальным двум конкурентам они уже проиграли по результату двух встреч,и "прочие показатели" не в их пользу.А "Зенит" ползёт(именно-ползёт,путём неимоверных затрат и усилий) к своему последнему чемпионству.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:05
И Вам хорошего вечера!
Вот соглашусь!
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:59
Даже ничья была бы сенсаций, а так ожидаемый результат матча.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:59
Победа на классе - Зенит играл без охоты.
Palex
Palex ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:58
Вечер добрый.Ну второй не второй, а что лучше зенитовских вратарей вместе взятых, это точно.
drug01
drug01
вчера в 18:55
Сложная игра для Зенита! А что будет дальше????
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:53
Или второй Акинфеев появился в РПЛ или Зенит занимается пионерболом!
Сегодня праздник большой, ругаться нельзя, только хорошее - зенитовцев с победой!
Балтике респект и уважуха!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:52
В процессе матча у меня не возникло ни тени сомнения в победе "Зенита". Слишком скромно, робко, неуверенно, а главное медленно играли гости. Надежда у них была только на быстрые контратаки, но оказалось, что и этот компонент игры у "Балтики" в большом дефиците. Пока примут мяч, пока подумают, кому его отдать, проходит пяток секунд - непозволительно долго для команды, которая хочет набирать очки.
Минимальный счёт пусть ни у кого не вызывает сомнения или удивления. Его вполне хватило для того, чтобы снова стать лидером РПЛ.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:50
валидольный второй тайм для питерских болельщиков
hyeyy4agbvjr
hyeyy4agbvjr
вчера в 18:50
Зенит с натужной победой!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:48
Дон Педро стал настоящей палочкой выручалочкой))
Capral
Capral ответ North West (раскрыть)
вчера в 18:46
Потому что, в игре Зенита, есть, хоть какая то система, а в игре быков- только ветренный футбол...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:45, ред.
Голкипер Балтики-герой матча. Спас команду от разгрома.
North West
North West
вчера в 18:42
Ну Зенит как-то натужненько выиграл. Балтика как обычно не может 2 тайма одинаково хорошо провести. Но Зенит в отличии от Краснодара выглядит более цельно и имеет запас прочности, на чемпиона они похоже больше.
vcwee7zpc9t8
vcwee7zpc9t8
вчера в 18:33
Главное три очка, они не пахнут.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 