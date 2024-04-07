«Зенит» одержал минимальную победу над «Балтикой»

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 23-го тура РПЛ (1:0).
Единственный мяч во встрече забил Педро на 42-й минуте.
«Зенит» занимает первое место в чемпионате России, имея в активе 44 очка. «Балтика» находится на 15-й строчке с 17 баллами.
«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 23-го тура РПЛ (1:0).
Единственный мяч во встрече забил Педро на 42-й минуте.
«Зенит» занимает первое место в чемпионате России, имея в активе 44 очка. «Балтика» находится на 15-й строчке с 17 баллами.
Минимальный счёт пусть ни у кого не вызывает сомнения или удивления. Его вполне хватило для того, чтобы снова стать лидером РПЛ.
Минимальный счёт пусть ни у кого не вызывает сомнения или удивления. Его вполне хватило для того, чтобы снова стать лидером РПЛ.