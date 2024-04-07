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«Локомотив» в выездном матче переиграл «Ахмат»

вчера, 18:27
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Ахмат» потерпел поражение от «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ (0:2).

На 19-й минуте грозненская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Дарко Тодорович. На 21-й Антон Миранчук с пенальти открыл счёт. Сергей Пиняев на 58-й удвоил преимущество «железнодорожников».

«Ахмат» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков. «Локомотив» располагается на 5-й позиции с 36 баллами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:47
у Локо опять оптимизм !
амурец
амурец
сегодня в 00:10
Локо с победой
lotsman
lotsman
вчера в 21:47
Для Локомотива это важная победа. Спартак на пятки наступает.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:35
От перемены тренера результаты не меняеются...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:17
Локомотив вплотную подобрался к ЦСКА. В следующем туре они сыграют между собой .... Удаление и пенальти в первом тайме + точка в матче от Пиняева во втором. Вот и все дела....
North West
North West ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 19:13
Вот так если подумать, зачем Ахмату нужна вышка? Там на футбол ходит от силы тысяча-полторы зрителей. Ну не интересен там футбол от слова совсем. У некоторых команд в 2 лиге посещаемость в разы выше.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:02
Ахмат, давай напрягись - в пердиве плохо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:00
Ахмат что-то совсем сдал
nxxq4jwej7zj
nxxq4jwej7zj
вчера в 18:58
Локомотив решил побороться за призовые места! А если выйдет на игру Дзюба?????
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Hauptman (раскрыть)
вчера в 18:55
Для лучшей лиги мира вполне сойдёт
Ахмат похоже туда стремится изо всех сил
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:51
Всех кто топит за Паровоз и читает газету "Гудок" - с победой!
Ахмат не унывать и не бузить. за последнее удаляют с поля.
Hauptman
Hauptman
вчера в 18:51
Ромащенко довел Ахмат до краха, зачем такой тренер вообще есть?
Сп62
Сп62
вчера в 18:43
Целый час играть в меньшестве. Ахмат сегодня не та команда, чтобы выгрызать всё зубами.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:36
Локо с победой. Ахмат с удалением ни на что не мог бы рассчитывать. Вполне закономерный результат. Локо не выпадает из борьбы за медали, а наш любимый чемпионат не теряет интригу к концу сезона. Борьба идет по всей таблице и нигде еще не определены ни медалисты, ни аутсайдеры
112910415
112910415
вчера в 18:35
это были важные 3 очка !
9byfxe8sg79e
9byfxe8sg79e
вчера в 18:32
Для Ахмата всё становится тревожно
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