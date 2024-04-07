«Локомотив» в выездном матче переиграл «Ахмат»

«Ахмат» потерпел поражение от «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ (0:2).
На 19-й минуте грозненская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Дарко Тодорович. На 21-й Антон Миранчук с пенальти открыл счёт. Сергей Пиняев на 58-й удвоил преимущество «железнодорожников».
«Ахмат» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков. «Локомотив» располагается на 5-й позиции с 36 баллами.
Ахмат похоже туда стремится изо всех сил
Ахмат похоже туда стремится изо всех сил
Ахмат не унывать и не бузить. за последнее удаляют с поля.
Ахмат не унывать и не бузить. за последнее удаляют с поля.