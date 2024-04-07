«Локомотив» в выездном матче переиграл «Ахмат»

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вчера, 18:27

«Ахмат» потерпел поражение от «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ (0:2).

На 19-й минуте грозненская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Дарко Тодорович. На 21-й Антон Миранчук с пенальти открыл счёт. Сергей Пиняев на 58-й удвоил преимущество «железнодорожников».

«Ахмат» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков. «Локомотив» располагается на 5-й позиции с 36 баллами.