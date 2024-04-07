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«Наполи» в гостях обыграл «Монцу»

вчера, 18:00
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца2 : 4Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Монца» потерпела поражение от «Наполи» в матче 31-го тура Серии А (2:4).

На 9-й минуте Милан Джурич вывел хозяев поля вперёд. Виктор Осимхен на 55-й восстановил равенство. Маттео Политано на 57-й забил 2-й мяч гостей. Пётр Зелиньски на 61-й увеличил преимущество неаполитанцев. Андреа Колпани на 62-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Джакомо Распадори на 68-й провёл 4-й гол «адзурри».

«Монца» занимает 11-е место в чемпионате Италии, имея в активе 42 очка. «Наполи» находится на 7-й позиции с 48 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:00
4 гола...за 13 минут...
Без комментариев...
Вещий
Вещий
вчера в 19:24
Наверное не просто обыграл, а почти вынес хозяев....
yz66yud6wj3t
yz66yud6wj3t
вчера в 18:34
Ставка на Монцу не оправдалась, случилось всё наоборот.
112910415
112910415
вчера в 18:33
матч весёлый, результат закономерный !
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:23, ред.
Хвича уже Монце не может забить
Capral
Capral
вчера в 18:13
Раньше его меняли на 70-й мин., сейчас уже на 60-й. Того глядишь, скоро и вовсе не выйдет на поляну... Вот что значит зазнайство и нескромность. А ведь я, еще в прошлом году говорил- не делайте из него Марадону- не ведитесь на дешевые понты его дриблинга. Ну и, где он сейчас? Ни физики, ни видения поля, не чувства гола и ситуации, вообще- НИЧЕГО. Пока его не раскусили в Серии А, он феерил, первое время. Когда поняли, с кем дело имеют- он и растворился...

Коллеги, как на духу, честное слово, старого человека: ничего плохого к нему не имею. Но его нескромность- породила во мне неприязнь к Хвичке.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 18:02
Какой матч! За несколько минут 4 гола.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:00
Было бы удивительно если бы этого не произошло.
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