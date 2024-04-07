«Наполи» в гостях обыграл «Монцу»

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вчера, 18:00

«Монца» потерпела поражение от «Наполи» в матче 31-го тура Серии А (2:4).

На 9-й минуте Милан Джурич вывел хозяев поля вперёд. Виктор Осимхен на 55-й восстановил равенство. Маттео Политано на 57-й забил 2-й мяч гостей. Пётр Зелиньски на 61-й увеличил преимущество неаполитанцев. Андреа Колпани на 62-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Джакомо Распадори на 68-й провёл 4-й гол «адзурри».

«Монца» занимает 11-е место в чемпионате Италии, имея в активе 42 очка. «Наполи» находится на 7-й позиции с 48 баллами.