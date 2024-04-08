Тренер «Монтеррея»: «Месси — одержимый карлик. Он угрожал мне кулаком»

В Сеть попала аудиозапись, на которой помощник главного тренера «Монтеррея» назвал нападающего «Интер Майами» «одержимым карликом».

После матча 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между клубами, где победу одержала команда из Мексики со счётом 2:1, возле раздевалки «Монтеррея» произошла потасовка, в которой принимали участие Лео и главный тренер «Интер Майами» . О ней рассказал Нико Санчес:

Карлик был одержим. У него было лицо дьявола. Он прижал кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?» Поскольку я не смотрел на него, а смотрел в сторону и ничего не отвечал, ситуация становилась только хуже. Дурак Мартино стоял передо мной и говорил: «Ты сейчас заплачешь, идиот». Все эти видео, скорее всего, были удалены. Потому что на них Месси выглядит не с лучшей стороны. Они натворили слишком серьёзные вещи.