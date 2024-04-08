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Тренер «Монтеррея»: «Месси — одержимый карлик. Он угрожал мне кулаком»

вчера, 11:26
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами1 : 2Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррейМатч завершен

В Сеть попала аудиозапись, на которой помощник главного тренера «Монтеррея» Нико Санчес назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси «одержимым карликом».

После матча 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между клубами, где победу одержала команда из Мексики со счётом 2:1, возле раздевалки «Монтеррея» произошла потасовка, в которой принимали участие Лео и главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино. О ней рассказал Нико Санчес:

Карлик был одержим. У него было лицо дьявола. Он прижал кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?» Поскольку я не смотрел на него, а смотрел в сторону и ничего не отвечал, ситуация становилась только хуже. Дурак Мартино стоял передо мной и говорил: «Ты сейчас заплачешь, идиот». Все эти видео, скорее всего, были удалены. Потому что на них Месси выглядит не с лучшей стороны. Они натворили слишком серьёзные вещи.

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Все комментарии
рже
рже
вчера в 20:36
Аргентинский Месси Чан.
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:05
Посмотрим на ответный матч, главное, чтобы санкций не было.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:55
Он всегда таким был...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:23
Какой ранимый
Байкал-38
Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:51, ред.
Зато дырявого гея-нарцисса наказывают постоянно... накаченные мужики в коже и с плётками и ему это нравится.
У него даже конфеты с дырявыми фантиками всегда в кармане.
Ктати под лавкой дырявый своё место не отдаст никому.
амурец
амурец
вчера в 17:14
Месси знает, что хоть кто его тронь пальцем тот плоучит пожизненную дисквалификацию как человек тронувший пиар продукт ФИФА, поэтому и борзеет, а если бы кто бы впорол Месси в ответ на его хамские выходки, то Месси скуля уполз бы под лавку
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:40
Месси мужчина,дал понюхать свой титановый кулак.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:31
Я от тебя тоже)))
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:23
Другого ответа от тебя не ждал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:10, ред.
Вам от меня лайк за то, что вспомнили отличный чехословацкий наивный ужастик " Призрак замка Моррисвилль", в котором сыграл и спел Вольдемар Матушка (на снимке).
Ну а по поводу роста Месси, над которым до сих пор зло шутят некоторые пользователи, в пятый раз повторю, что в сборной Аргентины играют футболист одного с ним роста и двое на сантиметр - два ниже.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 15:03, ред.
Для них вполне естественное состояние души - верить в эту галиматью. И не только в эту, а в любую другую, связанную с аргентинцем. И дело вовсе не в "нелюбви" к Месси, как многие думают. Дело, повторю, в состоянии души и желании выискивать всё негативное у других. Не положительное, а именно негативное. Будь то Месси либо кто другой. Я называю это низостью.
Если душа чистая, человек отметит как недостатки, так и достоинства. Если грязная - ищет только недостатки, что мы и видим в комментариях о Месси.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:38
Вот это да!!! Блин, как он изменился- облысел, бороду сбрил и даже бегать стал быстрее!!! Вот, что значит маленький рост!!! Честно признаюсь, я его даже не узнал... Ролик- супер, точно в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 14:34
Ну во-первых, я его не облизываю, не защищаю, а только восторгаюсь им, как игроком. А во-вторых, я, к Испании, все-таки ближе чем ты, много раз бывал в этой стране, но главное, моя кузина, несколько лет работала в структуре клуба...

Ты пойми меня правильно, независимо от того, кто перед тобой- Рон или Месси, оба они- испрчены славой и деньгами. Нам, простым смертным- этого не понять...
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:27
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:24, ред.
    рост прямо иногда и спасает!!!
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 14:17
    Да, лучше про аэропорт, чем про МЛС и Золотые мячи. Это первое, но есть еще и второе, о котoром, мало кто знает... Но об этом- в другой раз. Все-таки, твоя многолетняя верность пистону делает тебе Честь. Этого не отнять. Одного не понимаю, зачем он тебе нужен? Чужой человек, даже не знающий о твоём существовании. Ну ладно, его настоящие фанаты, которые едут за ним на край света, преследуют его по пятам и тд. и тп. Ну, а тебе то, что с этого- какой капитал? Не понимаю...
    allemz
    allemz
    вчера в 14:15
    Месси вне футбола - валенок, давно известный факт, для других навыков в жизни он закрыт) Ведет себя как деревенщина, уже не первый случай
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:06
    А ты, как всегда, про аэропорт. На Месси у тебя пару эпизодов, которые ты мусолишь каждый раз. Месси плохой человек, дает всего 1 повод за несколько лет его ненавидеть.
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 13:24
    Да все знают, что с Мадридом он не прятался и не дрожал, участвовал во многих погромах, и стал лучшим бомбардиром класико.

    Но вот многие стараются высмеять его рост, но забывают, что лучшие игроки в истории не выше 170....Месси,Пеле,Марадона.
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 13:21
    Бедняга Санчес, с ростом 187 см испугался карлика и побежал плакаться в СМИ. Психологическая помощь нужна?
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 13:19
    Но ведь многие верят охотно в эту галиматью.
    Не задавали вопрос о причинах агрессии, если она была.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 12:48
    Этот товарищ победитель и лучший игрок Лиги Чемпионов 2019го года, а когда Месси выигрывал ЛЧ?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:42
    Почему то не удивлён очередной выходкой пешехода
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:38, ред.
    Давайте разбираться в этой галиматье, которую нам наговорил Санчес. А то, что это галиматья, я нисколько не сомневаюсь. Допустим, что Лионель совершил то, о чём сказал этот помощник тренера. Однако последний скромно умолчал о причине вспышки футболиста в отношение него. С чего бы ? Стоял - стоял себе Санчес в сторонке, никого не трогал, и вдруг Месси подбегает к нему и начинает тыкать кулаком в физиономию.
    Вывод один. ЭНтот товарищ, никому не известный, кроме жены, детей, родственников и соседей, решил попиариться на имени Месси. И теперь стал звездой первой величины.
    Другой бы на его месте гордился, что аргентинец показал ему кулак и дал его понюхать, а он и ему подобные всё чем-то недовольны. Хочу напомнить господину Санчесу, что и более известные товарищи, чем он, "натерпелись" от Месси. Достаточно вспомнить ван Гала, которому Лионель любовно показал рОжки после матча.
    Как же встрепенулись недоброжелатели Месси. Потирают от удовольствия руки, подвинули к себе чернильницы и заточили перья для пасквилей. Берегись, аргентинец !
    LOpp
    LOpp
    вчера в 12:29, ред.
    не кулаком, а кулачком
    vlad_viet_nam
    vlad_viet_nam
    вчера в 12:24
    Склонность к преувеличению и выдумкам у латиносов в крови
    А этот пёс скорее всего решил похайпиться за счёт величайшего футболиста в истории
    3ugx7r9vmh7y
    3ugx7r9vmh7y
    вчера в 12:07
    Почему все должны верить диктофонной записи помощника главного тренера, бормотавшего во сне после победы? 😁 Жаль разбудили и подлиную концовку мы вряд ли узнаем(
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:02
    Маленькие все забияки!)
    Но от Месси...
    А что там удивительного? Хорошо, что стрельбой разговор не закончился, южноамериканцы горячий народ...)
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 11:55
    «Да нееее, такое невозможно, враньё!» - все фаны Месси в один голос 😁
    Capral
    Capral
    вчера в 11:54
    Ну во-первых, размахивал он не кулаком, а кулачком. А во-вторых, представляю себе, хотя и с трудом, как, Месси побежал за стремянкой, влез на неё и стал махать кулачком перед лицом другого человека... Ничего удивительного- сначала аэропорт, потом скандальная статья Андронова, сейчас- вот это. Вобщем, продолжение следует. Следим вместе- за полюбившемся сериалом...
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