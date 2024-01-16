Использование ВАР может быть приостановлено

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вчера, 18:45

Использование технологии ВАР могут приостановить.

Франсиско Лопес из Мадрида подал в суд на Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и ФИФА . Он считает себя создателем данного новшества. Лопес в течение 7 лет пытался убедить вышеназванные организации в этом, но не добился успеха. Теперь он попытается решить вопрос через суд. Ранее Франсиско рассказал:

Система ВАР являлась проектом с именем «Футбол XXI века». Все было зарегистрировано. Они изменили только название. Систему создали с опорой на мой проект. В 1999 году я запатентовал проект в Общем реестре интеллектуальной собственности, а ВАР зарегистрировали в 2006-м. Первое письмо я отправил ФИФА в 1997-м. Затем я делал это каждый год до 2007-го. Я долгое время общался с бывшим арбитром Хосе Марией Гарсией Арандой, правой рукой Вилльяра в ФИФА и одним из главных по судейству в ФИФА .