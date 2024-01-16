Использование ВАР может быть приостановлено

Использование технологии ВАР могут приостановить.
Франсиско Лопес из Мадрида подал в суд на Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и ФИФА. Он считает себя создателем данного новшества. Лопес в течение 7 лет пытался убедить вышеназванные организации в этом, но не добился успеха. Теперь он попытается решить вопрос через суд. Ранее Франсиско рассказал:
Система ВАР являлась проектом с именем «Футбол XXI века». Все было зарегистрировано. Они изменили только название. Систему создали с опорой на мой проект. В 1999 году я запатентовал проект в Общем реестре интеллектуальной собственности, а ВАР зарегистрировали в 2006-м.
Первое письмо я отправил ФИФА в 1997-м. Затем я делал это каждый год до 2007-го. Я долгое время общался с бывшим арбитром Хосе Марией Гарсией Арандой, правой рукой Вилльяра в ФИФА и одним из главных по судейству в ФИФА.
В ближайшее время суд решит, стоит ли приостановить эксплуатацию ВАР в качестве предупредительной меры. Помимо этого, Лопес требует от RFEF и ФИФА 300 миллионов евро.
Так, она ещё на заре кинематографа была известна, в начале ХХ века. Так, глядишь скоро и изобретатель колеса объявится и будет трясти патентом в суде, который ему выдал какой-нибудь чиновник-идиот и требовать выплатить ему 300 триллионов евро за то что всё человечество пользуется его колесом.:))
Так, она ещё на заре кинематографа была известна, в начале ХХ века. Так, глядишь скоро и изобретатель колеса объявится и будет трясти патентом в суде, который ему выдал какой-нибудь чиновник-идиот и требовать выплатить ему 300 триллионов евро за то что всё человечество пользуется его колесом.:))
А истцу (если он не дурак) это и не надо. Ему нужно вознаграждение..., вознаграждение в виде % (роялти) за пользование объектом ЕГО интеллектуальной собственности. Именно за размер этого % ( в случае выигрыша истца) и будет тяжба.
И никакого срока исковой давности в таких делах нет, - Парижская конвенция по охране промышленной собственности предусматривает защиту прав патентоведа на весь срок действия патента..., в ЕС это как правило 20 лет. Патент выдан в 1999-м.; ВАР ввели в 2017-м; значит с 2017-го по 2019-й и будет рассчитан его %.
P.S. Поэтому..., поэтому на бутерброд с красной икрой до конца жизни не только ему, но и его свиньям в хлеву точно хватит.))
А истцу (если он не дурак) это и не надо. Ему нужно вознаграждение..., вознаграждение в виде % (роялти) за пользование объектом ЕГО интеллектуальной собственности. Именно за размер этого % ( в случае выигрыша истца) и будет тяжба.
И никакого срока исковой давности в таких делах нет, - Парижская конвенция по охране промышленной собственности предусматривает защиту прав патентоведа на весь срок действия патента..., в ЕС это как правило 20 лет. Патент выдан в 1999-м.; ВАР ввели в 2017-м; значит с 2017-го по 2019-й и будет рассчитан его %.
P.S. Поэтому..., поэтому на бутерброд с красной икрой до конца жизни не только ему, но и его свиньям в хлеву точно хватит.))