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Использование ВАР может быть приостановлено

вчера, 18:45

Использование технологии ВАР могут приостановить.

Франсиско Лопес из Мадрида подал в суд на Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и ФИФА. Он считает себя создателем данного новшества. Лопес в течение 7 лет пытался убедить вышеназванные организации в этом, но не добился успеха. Теперь он попытается решить вопрос через суд. Ранее Франсиско рассказал:

Система ВАР являлась проектом с именем «Футбол XXI века». Все было зарегистрировано. Они изменили только название. Систему создали с опорой на мой проект. В 1999 году я запатентовал проект в Общем реестре интеллектуальной собственности, а ВАР зарегистрировали в 2006-м.

Первое письмо я отправил ФИФА в 1997-м. Затем я делал это каждый год до 2007-го. Я долгое время общался с бывшим арбитром Хосе Марией Гарсией Арандой, правой рукой Вилльяра в ФИФА и одним из главных по судейству в ФИФА.

В ближайшее время суд решит, стоит ли приостановить эксплуатацию ВАР в качестве предупредительной меры. Помимо этого, Лопес требует от RFEF и ФИФА 300 миллионов евро.

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Перевод с as.com Фото: Сайт independent.co.uk
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:07
всё не так просто !
возможно, каким - то соглашением сторон всё закончится
balalay
balalay ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 04:49
и пусть требует, тебе то какая разница? суд определит... а если люди привыкли воровать чужое и использовать чужое как свое - им место как раз в палате для душевнобольных
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
сегодня в 01:12
Я всегда был против Вара. Сколько голов было отменено из-за какого-то сантиметрового офсайда, я считаю это идиотизм.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
Способ не странный, а вполне цивильный и достаточно распространённый в мире.

Притязать же на что угодно (из палаты), проорав об этом на весь белый свет, может любой..., а вот доказать подобное, - нужна почва. И здесь ей пахнет.
Далеко не факт, конечно, что на такую сумму получится раскрутить ФИФА, но бабки будут всё равно не малые (мягко говоря).

Поэтому я бы не был так скептически настроен к его инициативе.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:13, ред.
О как, вот это поворот! Я вот специально почитал сейчас - оказывается видеоповтор используется в хоккее, баскетболе, волейболе, теннисе и ещё в миллионе различных видов спорта. Так что Вы, говорите, придумали, уважаемый?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
"Отменять регистрацию ВАРа вряд ли будут."

А истцу (если он не дурак) это и не надо. Ему нужно вознаграждение..., вознаграждение в виде % (роялти) за пользование объектом ЕГО интеллектуальной собственности. Именно за размер этого % ( в случае выигрыша истца) и будет тяжба.

И никакого срока исковой давности в таких делах нет, - Парижская конвенция по охране промышленной собственности предусматривает защиту прав патентоведа на весь срок действия патента..., в ЕС это как правило 20 лет. Патент выдан в 1999-м.; ВАР ввели в 2017-м; значит с 2017-го по 2019-й и будет рассчитан его %.

P.S. Поэтому..., поэтому на бутерброд с красной икрой до конца жизни не только ему, но и его свиньям в хлеву точно хватит.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:06
Довольно странный способ раскачать контору на 300 млн...
Если прокатит...завтра тип из его соседней палаты скажет что изобрёл футбол и потребует 300 млрд...
lotsman
lotsman
вчера в 21:53
Он подал иск в суд, а в суде балом правят юристы. Он запатентовал свой проект в 1999, а ФИФА зарегистрировала свой в 2006. Ему надо было бить тревогу тогда, когда ФИФА регистрировала ВАР. Теперь, по прошедствии стольких лет, трудно будет доказывать. Отменять регистрацию ВАРа вряд ли будут.
Agamaga_
Agamaga_ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:49
Неужели ты меня опередил?))
Валерыч
Валерыч ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:20, ред.
=а "линия офсайда" это геометрия Евклида)..=
Завтра, какой-нибудь сумасшедший художник объявится и заявит,
что линию придумал и нарисовал первым именно он. А значит ему причитается
300 квадриллионов евро :))
nubom
nubom
вчера в 21:15
Джордано Бруно тоже правду искал...
ABir
ABir
вчера в 21:05
Изобретатель нашелся, палата с Наполеоном и Прокурором в клинике для душевно больных по нему плачет
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:53, ред.
А чего там патентовать-то в этом ВАРе? Замедленную съёмку что-ли?
Так, она ещё на заре кинематографа была известна, в начале ХХ века. Так, глядишь скоро и изобретатель колеса объявится и будет трясти патентом в суде, который ему выдал какой-нибудь чиновник-идиот и требовать выплатить ему 300 триллионов евро за то что всё человечество пользуется его колесом.:))
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
Логично, а "линия офсайда" это геометрия Евклида)...интересно у него остались родственники?)...

susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:34
Столько лет играли бкз ВАРа, и ничего...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:30, ред.
"Суд он не выиграет. У ФИФА, я думаю, неплохие юристы..."

Тут не юристы, а патентоведы из Экспертной комиссии будут ролять и Решать..., потому как вопрос вхож в область технической новизны.
Ну а выглядеть это будет примерно так: откроют его патент, изучат формулу изобретения, а потом, по признакам новизны, установят фактические притязания истца.

P.S. Если техническая сущность сегодняшнего ВАР будет подпадать хотя бы под один (!) зависимый или независимый пункт его Формулы Изобретения, тогда Всё: этот товарищ выиграет дело.
Как то так.
pomor45
pomor45
вчера в 20:24
Жадность фрайера погубит. Если бы не требовал 300 лямов, мог бы претендовать на место в истории футбола, как один из создателей "Футбола 21 века", а так претендует только на демократический несчастный случай с отличными шансами подать петицию Святому Петру при отборе в Рай.
Интерес
Интерес
вчера в 20:21
Желаю удачи и смерти поганого ВАРева. Это лучше,чем смерть футбола.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Agamaga_ (раскрыть)
вчера в 19:57
Тогда подай в Замоскворецкий суд на Франциско Лопеса))).
Удачи.
pp5c7qsg4v3x
pp5c7qsg4v3x
вчера в 19:47
ВАР просто нужен для того чтобы кому то было это выгодно. Никто его не отменит.
lotsman
lotsman
вчера в 19:37
Ничего это не даст. Суд он не выиграет. У ФИФА, я думаю, неплохие юристы. Они СОЗДАЛИ систему с опорой на его проект. Но они не использовали его проект в чистом виде. Что то чуть чуть изменили, дали другое название и и вуаля, ходите лесом. Теперь это их проект, под их названием)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:28
Когда ты человек, за которым не стоят большие деньги или влиятельные связи, то выиграть суд практически невозможно, даже в демократических странах. Поэтому зря он это начал. Да и англичане сильно против ВАР, а они любят отдыхать в Испании. Узнав кто источник нелюбимого ими нововведения могут на отдыхе и припомнить. 🤔
p84j8ev7rth8
p84j8ev7rth8
вчера в 19:22
Думаю что проиграет суд... ВАР при определенных условиях может сыграть как полезную роль, так и отрицательную (когда это нужно).
sova147
sova147
вчера в 19:13
Пусть решает суд, тогда можно будет говорить кто был первый
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 19:07
Вообще-то его я создал, когда учился на программиста.
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