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На Евро-2024 будут использовать мяч с микрочипом для фиксации игры рукой

сегодня, 08:32

Мяч с микрочипом для определения игры рукой будет использоваться на чемпионате Европы 2024 года.

Специальное устройство также поможет отследить положение «вне игры», позволит создавать изображение игроков, показывающих, на какую именно часть тела попал мяч.

Финальная стадия турнира пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

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Перевод с thetimes.co.uk Фото: Аккаунт «UEFA EURO 2024» в соцсети «X»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:21, ред.
Как то по ящику показали чемпионат то ли программистов то ли... В общем по окончании действа, чтобы публика наглядно увидела и убедилась что они могут на "практике" устроили микро первенство - кто быстрее взломает банкомат...
Детали не помню (кредитные карты чьи...) и т.д. Пригласили первую двадцатку участников. Дали старт по секундомеру...
Итог: посмеялись за неудачником занявшим последнее место - ему понадобилось больше всего времени - 5 минут, но опустошил железную кассу тоже....
К чему повествование? Надеюсь пояснять не надо, но подсказку дам - что то мне нашёптывает, что в наше время, при желании (возникшем при определённой заинтересованности) можно попросить "Алису" и она договориться с чипом о правильных действиях во время игры...)
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 10:17
Можно и футболистов заменить на японских роботов. Они есть не просят и платить им не надо))
ОПС
ОПС
сегодня в 10:01
Чем больше разной электроники в футболе, тем меньше самого футбола. При запуске этой системы могут быть и сбои.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:48
Как только сыграет игрок в мяч рукой, тот будет орать на весь стадион.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:38
Скоро на ЧМ и ЧЕ просто будут играть в FIFA или PES онлайн
112910415
112910415
сегодня в 09:34
человеческий фактор вмешается и тут !
человек же станет интерпретировать и докладывать !
... как там с линией ВАР : всегда её верно проводят ?!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:23
Хорошая идея,посмотрим,что из этого получится.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:19
Для Роналду, который в 39 лет слету кладёт в ворота команды стоимостью под 300млн
А сколько у Лео голов с воздуха?)) он только с земли кладёт
kqjzvww86xke
kqjzvww86xke
сегодня в 09:15, ред.
До чего дошёл прогресс,
До невиданных чудес,
Удаление по кнопке,
Чтоб судья в карман не лез.
Позабыты споры все, руки и оффсайд,
Вкалывают чипы всем, всë определят.

Систему VAR отладили, пора тестировать NFC🤳🤑
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:13
Скоро без судей будут играть.
idres
idres
сегодня в 09:05
А если в игроков чип вставить и тогда тренер будет ими управлять на поле....:)))
Elliada
Elliada
сегодня в 09:00
Посмотрим, как это будет выглядеть на практике
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:59
Совсем не оставили шанса для Роналду. Сделали мяч, который определяет было ли касание футболиста, потом изобрели ВАР, а теперь еще это.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:50
Добейте игру вконец, зато выясним кто играл рукой
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 08:35
Может окончательно перейти на кибер футбол!
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