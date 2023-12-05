На Евро-2024 будут использовать мяч с микрочипом для фиксации игры рукой

Мяч с микрочипом для определения игры рукой будет использоваться на чемпионате Европы 2024 года.
Специальное устройство также поможет отследить положение «вне игры», позволит создавать изображение игроков, показывающих, на какую именно часть тела попал мяч.
Финальная стадия турнира пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.
До невиданных чудес,
Удаление по кнопке,
Чтоб судья в карман не лез.
Позабыты споры все, руки и оффсайд,
Вкалывают чипы всем, всë определят.
Систему VAR отладили, пора тестировать NFC🤳🤑
До невиданных чудес,
Удаление по кнопке,
Чтоб судья в карман не лез.
Позабыты споры все, руки и оффсайд,
Вкалывают чипы всем, всë определят.
Систему VAR отладили, пора тестировать NFC🤳🤑