Зиньковский: «Иногда болбои бесят, когда задерживают мяч»

Полузащитник «Спартака» высказался о болбоях. Ранее АПЛ запретила им подавать мячи.

Нужно ли отменять болбоев в футболе? Честно, не знаю. Иногда они бесят, когда задерживают мяч — подают еле-еле, когда ты стоишь и подходишь к нему. Такое раздражает иногда, особенно когда проигрываешь. Но это бывает у всех команд. Пускай ребята будут, они офигенные. Я когда подавал мячи в «Черноморце», думал: «Офигеть, вот это кайф». Прикольно, когда ты подаёшь мячи большим футболистам в таком возрасте.