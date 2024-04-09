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Зиньковский: «Иногда болбои бесят, когда задерживают мяч»

вчера, 09:16

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о болбоях. Ранее АПЛ запретила им подавать мячи.

Нужно ли отменять болбоев в футболе? Честно, не знаю. Иногда они бесят, когда задерживают мяч — подают еле-еле, когда ты стоишь и подходишь к нему. Такое раздражает иногда, особенно когда проигрываешь. Но это бывает у всех команд. Пускай ребята будут, они офигенные. Я когда подавал мячи в «Черноморце», думал: «Офигеть, вот это кайф». Прикольно, когда ты подаёшь мячи большим футболистам в таком возрасте.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:17, ред.
Слишком много внимания этому аспекту. Сколько помню, ребятишки всегда "подыгрывали" своим. Так и должно быть. Твоя команда выигрывает, а ты ещё "должен" сопернику быстренько мяч отдать; не много ли чести.
Интерес
Интерес
вчера в 12:03, ред.
Как ваше руководство настраивает мальчишек,такие и результаты.если следуют букве закона,то адресуй своё раздражение себе.
Если с пелёнок приучают к "маленьким футбольным хитростям",основанным на ложном клубном "патриотизме"-другое дело.
А я ещё помню,как все заходились в восторге от того,что "У них там есть передовая новация- болбои,а мы-тундра...". Да и нахрена они были нужны,если играли,имея на игру пару запасных мячей-и всё.Хотя было так,что мячи с трибун и не возвращали-сувенир! Сделали,якобы ,для удобства и динамики игры,а кончилось "другим боком"-просмотрами ВАРева! Комики.Когда установят тумбы с мячами,по периметру,то тоже будут восхищаться...пока первый футболист не получит травму,ёкнувшись о неё.И так вокруг поля-микрофоны,рекламные щиты,куча "участников процесса судейства и обслуживания матча",ограждений...Сразу вспоминаются старые добрые универсальные стадиона- с их беговыми дорожками-катись на попе до трибун!
Вот так и развивается футбольное общество-тоже по спирали!
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:51
Ходят пешком за миллионы миллиардов....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:29
Часто и игроки бесят, когда не могут на 10 метров передачу сделать.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:01
Маэстро, Вы, как всегда- Неподражаемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
z9wqe4h3f3fu
z9wqe4h3f3fu
вчера в 10:56
Просто ребятам нужно все доходчиво объяснить: что нужно играть честно.
drug01
drug01
вчера в 10:39
Болбое странно это помошники мальчишки подающие мячи! Многие прошли через это... И затем стали футболистами
Futurista
Futurista
вчера в 10:39, ред.
Задерживают мяч не болбои, а балБесы...
galem72
galem72
вчера в 10:12
Доставка мяча из аута на поле является неотъемлемой частью игрового процесса, поэтому и регламентироваться должна как и всё остальное в футболе. После нескольких административок к организаторам матчей и болбои будут носиться как угорелые.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:00
Игроки тоже бесят когда пешком по полю ходят. И ничего...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:51
"Ух они бесенята эдакие...)
Capral
Capral
вчера в 09:46
А вот, Олег Романцев, ещё будучи футболистом, всегда благодарил пацанов подающих мячи. Я хорошо это помню. Помню также, как во время игры в Донецке, в 1980г., динамовец А.Новиков, гневно осуждал мальчишек, за то, что не хотели отдавать мяч.
112910415
112910415
вчера в 09:38
когда проигрываешь - раздражает медлительность ...
а выигрываешь - ну вот нисколько не раздражает, скорее наоборот !
cska1948
cska1948
вчера в 09:23
Что за моду взяли на мальчишек наезжать? Ведь все прекрасно понимают, что их подобным образом инструктируют старшие товарищи, вот на них и наезжайте. Да и начните предъявлять претензии к подобным наставникам своих клубов.
Гость
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