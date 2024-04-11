Глава КДК РФС Григорьянц озвучил наказания по итогам сегодняшнего заседания

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и главного тренера «Урала» . Об этом сообщил глава комитета .

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опоздал на 8 минут на флеш-интервью после матча — штраф 20 тыс. рублей. Задержка выхода команды на две минуты после перерыва — штраф 20 тыс. рублей. На 57-й минуте болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи — штраф 30 тыс. рублей.

Гончаренко не принял участия в послематчевой пресс-конференции — штраф 20 тыс. рублей. Также он вышел за пределы технической зоны — штраф 30 тыс. рублей.