Глава КДК РФС Григорьянц озвучил наказания по итогам сегодняшнего заседания

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опоздал на 8 минут на флеш-интервью после матча — штраф 20 тыс. рублей. Задержка выхода команды на две минуты после перерыва — штраф 20 тыс. рублей. На 57-й минуте болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи — штраф 30 тыс. рублей.
Гончаренко не принял участия в послематчевой пресс-конференции — штраф 20 тыс. рублей. Также он вышел за пределы технической зоны — штраф 30 тыс. рублей.
Также Григорьянц сообщил о дисквалификации главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.
КДК РФС принял решение дисквалифицировать Талалаева на два матча Кубка России условно и оштрафовать на 20 тыс. рублей за оскорбительное поведение. Установлен испытательный срок — один год.
Ранее условную дисквалификацию получил главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
не пришёл на пресс-конференцию ... -
наказание одинаковое !
как у них всё сложно !
не пришёл на пресс-конференцию ... -
наказание одинаковое !
как у них всё сложно !