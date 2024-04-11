Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Глава КДК РФС Григорьянц озвучил наказания по итогам сегодняшнего заседания

вчера, 16:00

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опоздал на 8 минут на флеш-интервью после матча — штраф 20 тыс. рублей. Задержка выхода команды на две минуты после перерыва — штраф 20 тыс. рублей. На 57-й минуте болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи — штраф 30 тыс. рублей.

Гончаренко не принял участия в послематчевой пресс-конференции — штраф 20 тыс. рублей. Также он вышел за пределы технической зоны — штраф 30 тыс. рублей.

Также Григорьянц сообщил о дисквалификации главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Талалаева на два матча Кубка России условно и оштрафовать на 20 тыс. рублей за оскорбительное поведение. Установлен испытательный срок — один год.

Ранее условную дисквалификацию получил главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:09
Одни поборы...
112910415
112910415
вчера в 17:32
опоздал на интервью ...
не пришёл на пресс-конференцию ... -
наказание одинаковое !
как у них всё сложно !
Вещий
Вещий
вчера в 16:28
Посидели, "потрудились", заработали .... не зДря хлеб кушают...:))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 