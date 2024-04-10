Роналду могут оштрафовать и дисквалифицировать на два матча

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сегодня, 00:36

Нападающий «Аль-Насра» может быть дисквалифицирован на 2 матча.

В концовке поединка 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» защитник соперников выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут, после чего попытался сразу же взять его. Однако ему это не позволил сделать Роналду, который подоспел к мячу и взял его в руки, затем толкнул локтем оппонента, а тот упал на землю. В итоге форвард получил красную карточку, после чего он замахнулся кулаком на арбитра.

Покидая поле, Роналду поаплодировал.

По информации Al Riyadiya, судья Мохаммед Аль-Хувайш в отчёте указал на то, что Криштиану совершил «недостойное поведение» после того, как с «чрезмерной силой» ударил локтем Аль-Булайхи.

Согласно дисциплинарным правилам Федерации футбола Саудовской Аравии, футболист, совершающий «недостойное поведение», наказывается дисквалификацией на два матча и штрафом в размере 20 000 риалов (примерно 5 тысяч евро).