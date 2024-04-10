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Роналду могут оштрафовать и дисквалифицировать на два матча

сегодня, 00:36
Аль-ХиляльЛоготип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)2 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на 2 матча.

В концовке поединка 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» защитник соперников Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут, после чего попытался сразу же взять его. Однако ему это не позволил сделать Роналду, который подоспел к мячу и взял его в руки, затем толкнул локтем оппонента, а тот упал на землю. В итоге форвард получил красную карточку, после чего он замахнулся кулаком на арбитра.

Покидая поле, Роналду поаплодировал.

По информации Al Riyadiya, судья Мохаммед Аль-Хувайш в отчёте указал на то, что Криштиану совершил «недостойное поведение» после того, как с «чрезмерной силой» ударил локтем Аль-Булайхи.

Согласно дисциплинарным правилам Федерации футбола Саудовской Аравии, футболист, совершающий «недостойное поведение», наказывается дисквалификацией на два матча и штрафом в размере 20 000 риалов (примерно 5 тысяч евро).

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_
сегодня в 10:32
Суперкубок страны наименее ценный трофей и даже такой трофей не по силам балласту. Его реакция это от бессилия и отчаяния. Конечно, фанаты Роналду будут его защищать, говорить, что трофеи не важны, но его реакция говорит об обратном. Он очень хочет выиграть трофей, особенно, когда 3 года ничего не выигрывал, но его эго не дает осознать, что он уже не тащит. Согласился бы на замену и у Аль-Насра было бы больше шансов. Например, без него сразу забили.

Жаль игроков сборной Португалии. Балласт не даст им ничего достичь. Провалятся на Евро, уволят Мартинеса и с новым тренером поедут на ЧМ. А проблема ведь в балласте.
Elliada_
Elliada_ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:26
А Дзюба кто?
Elliada_
Elliada_ ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 10:26
2 матча, в которых он мог набить статистику. Поверь, это большое наказание. Человек последние 3 года только этим и занимается.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 09:02
Безтрофейник "готовится" к ЧЕ.. 😀.. "Тренирует" очередной побег в любимое подтрибунное.. 🏃.. А-ха-ха-ха.. 😂🪠🍓
Вещий
Вещий
сегодня в 08:04
Что такое 5 тысяч для Рона.... да еще и два матча отдыхать....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:03
Сам себе заработал справедливое наказание.
ce8k8k6u5xxb
ce8k8k6u5xxb
сегодня в 06:41
Когда Роналду проигрывает, то перестает контролировать себя. Ему надо к психиатору.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:57
Не о том Роналду думает.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:17
Что наказание будет, сомнению не подлежит. А вот такой штраф, это ж просто смехотворно.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 02:53
У него всегда недостойное поведение. Значит, по местному регламенту должен быть вечный бан.
drug01
drug01
сегодня в 00:46
Видно он совсем потерял голову и не следит за своим поведением...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:40, ред.
Любят принцесску в саудитии)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:38
За свой проступок нужно ответить... по всей строгости...
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