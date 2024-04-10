Роналду даст интервью о проблемах саудовского футбола и своём удалении

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступит перед прессой в ближайшее время.
Ожидается, что португалец даст интервью, где расскажет о проблемах саудовского футбола, причинах поражения «Аль-Насра» и своём удалении в недавнем матче.
Напомним, что перед переходом в «Аль-Наср», когда Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», он уже давал большое интервью журналисту Пирсу Моргану.
Что касается оскорблений, то стычки на поле обычное дело. По-твоему, они любезностями обмениваются? Оскорбляют все, а ты докопался до Месси. Кого, по-твоему, нужно наказать: того, кто назвал тебя 14ком или того, кто ударил тебя дважды в грудь локтем, а потом еще наступил?
Что касается оскорблений, то стычки на поле обычное дело. По-твоему, они любезностями обмениваются? Оскорбляют все, а ты докопался до Месси. Кого, по-твоему, нужно наказать: того, кто назвал тебя 14ком или того, кто ударил тебя дважды в грудь локтем, а потом еще наступил?