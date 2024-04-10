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Роналду даст интервью о проблемах саудовского футбола и своём удалении

вчера, 19:41

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступит перед прессой в ближайшее время.

Ожидается, что португалец даст интервью, где расскажет о проблемах саудовского футбола, причинах поражения «Аль-Насра» и своём удалении в недавнем матче.

Напомним, что перед переходом в «Аль-Наср», когда Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», он уже давал большое интервью журналисту Пирсу Моргану.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:37
у саудовского футбола примерно одна проблема ... )
923f4w434hnn
923f4w434hnn
сегодня в 01:46
Похоже, у саудовского футбола только одна очень известная проблема🙄 Но в то же время она добавляет зрелищности или если позволите театральности. Это бесценно. Ну а для остального у шейхов есть мастеркард. Так что проблем в футболе СА не вижу. Тем более, если его не смотреть
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ FERIS (раскрыть)
сегодня в 01:10
    Per4ick
    Per4ick ответ FERIS (раскрыть)
    сегодня в 00:22
      FERIS
      FERIS
      вчера в 23:55
        Не Эго Ист
        Не Эго Ист ответ allemz (раскрыть)
        вчера в 23:23
        Месси - любитель скандалов??.. 🙆.. Это что-то новенькое в мире футбола.. Хе.. 😀🤭
        Не Эго Ист
        Не Эго Ист
        вчера в 23:15
        Опять интервью?.. А-ха-ха-ха.. 😂.. Которое по счёту?... Геша, на твои "оправдания" болелы уже давно наложили своё вето: Месси, Месси!... Кому и что ты хочешь втереть?.. Тебе надо лечить нервы.. А футбола у тебя уже давно нет.. И не будет.. Ты - лузер.. Лузер, не умеюший проигрывать.. 😀🍓🪠🎸
        Рой Макай
        Рой Макай
        вчера в 22:59
        А брать интервью будет Дмитрий Гордон
        Sporting
        Sporting
        вчера в 22:53
        Ну а мы узнаем что скажет Роналду.
        ssspartak
        ssspartak
        вчера в 22:49
        Ну всё просто и очевидно! Ну кто будет смотреть его очередное рутинное интервью?? А вот после своего удаления или какого нибудь своего мини-косяка можно и попиариться, побыть умным.
        AgamagA_______
        AgamagA_______
        вчера в 22:46
        «Аль-Наср» проиграл 5 турниров после перехода Роналду. Выиграли лишь клубный кубок арабских чемпионов — он товарищеский.

        По этому поводу Роналду даст большое интервью Пирсу Моргану.

        Неужели скажет: "Я устал, я ухожу?"
        УЕСКА
        УЕСКА
        вчера в 21:51
        Ничему жизнь Роналду не учит. Язык его - враг его. Так скоро и из Аравии попрут!
        Imrebellion
        Imrebellion
        вчера в 21:46
        Напоминалка, Роналду до Пирса Моргана уже давал интервью сразу после перехода в МЮ. Там про то, куда хотел (МС), то что сауны не хватает в базе, напарники плохие, молодые не слушаются его, тренеры не такие сильные (еще до ЭТХ) - а он сам знает что нужно сделать, но расскажет потом (в том самом интервью).
        Elliada_
        Elliada_ ответ allemz (раскрыть)
        вчера в 21:40
        Причем тут Месси вообще? Я привел пример, как реагировали Месси и Роналду на одного провокатора, а ты мне давай про характер Месси писать. Месси не святой, но он не устраивает скандалы на ровном месте каждый месяц.

        Естественно Роналду заслужил наказание. Он ударил дважды игрока. По-твоему, его нужно было похвалить? Разве Месси доходит до рукоприкладства? Давай вспомни единственный случай, когда он схватил игрока за шею. Винисиуса за захват шеи чего-то не шибко наказали, но по-твоему только Месси всё спускают.
        Imrebellion
        Imrebellion ответ allemz (раскрыть)
        вчера в 21:39
        Омг. И насколько ужасно Месси оскорблял соперников??? С локтя бил и пытался ломать соперников? Трештолком занимался?? Провоцировал? Злился на фанов?? Теперь он оказывается "нытик похлеще"?) Хейтеры никак не могут определиться, он аутист или наоборот самый большой агрессор)
        allemz
        allemz ответ Elliada_ (раскрыть)
        вчера в 21:04
        Это даже отдельный случай, живя в эпоху Месси и смотря футбол, можно и без подсказок со стороны тренера обойтись, Месси нудный тип, тоже любитель скандалов, за примерами, чтобы освежить память, можно глянуть на ютубчике.
        Говоришь, стычки обычное дело, все так делают, но судя по твоим суждениям ниже, Роналду заслужил порицание, а Месси профессионал. Какое-то неявное взаимное противоречие, не кажется?))
        Igo0rek
        Igo0rek
        вчера в 21:03
          Elliada_
          Elliada_ ответ allemz (раскрыть)
          вчера в 20:45
          Забавно, что ты поверил словам какого-то помощника тренера, у которого нет доказательств и который так мастерски оправдал свои слова, заявив, что видео удалено.

          Что касается оскорблений, то стычки на поле обычное дело. По-твоему, они любезностями обмениваются? Оскорбляют все, а ты докопался до Месси. Кого, по-твоему, нужно наказать: того, кто назвал тебя 14ком или того, кто ударил тебя дважды в грудь локтем, а потом еще наступил?
          K_TS16_
          K_TS16_
          вчера в 20:40
          Месси велик. Смиритесь
          allemz
          allemz ответ Elliada_ (раскрыть)
          вчера в 20:27, ред.
          Месси настолько "профессионал", что позволяет себе прямые оскорбления в адрес футболистов, будь то ЧМ или МЛС, а потом видео с ним удаляют, чтобы не опозориться)) Он похлеще нытик
          Пари Сен-Жермен
          Пари Сен-Жермен
          вчера в 20:21
          Что ещё остаётся, когда в футболе ты уже не тянешь.
          vlad_viet_nam
          vlad_viet_nam ответ Байкал-38 (раскрыть)
          вчера в 20:18
          А может на этой пресс-конференции Роналду как раз признается, что он никчёмный старый гей и бесполезный балласт и повесит бутсы на х.. гвоздь
          Elliada_
          Elliada_
          вчера в 20:17
          Опять интервью. Опять нытье. Что на этот раз? Плохое судейство? Плохой газон? Не ставят 5 пенальти в каждом матче? Не кланяются в ноги? С момента перехода Роналду в СА он устроил больше десяти скандалов, а наказали его только однажды. Ему грех ныть, а он всё не уймется.

          Фанаты балласта скажут, что его спровоцировали. Этот человек и Месси на ЧМ провоцировал. Что было бы, если бы Месси был таким же нытиком, как Роналду? Он бы повелся на провокацию, получил бы дисквалификацию, Аргентина вылетела бы из ЧМ и он не стал бы чемпионом мира. Но Месси профессионал, поэтому чемпион мира. А этот ноет из-за матча Суперкубка страны. Это третий по значимости турнир после чемпионата и Кубка.
          Байкал-38
          Байкал-38
          вчера в 20:04
          Дырявому гею-нарциссу всё неймётся.
          Может после этого его выкинут на помойку.
          Лучший нытик за всю историю футбола.
          Шуnя771
          Шуnя771
          вчера в 19:47
          Блокнот, авторучка, рюмка... для чая приготовлены!
          Ждем-с!
          Гость
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