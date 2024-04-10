Роналду даст интервью о проблемах саудовского футбола и своём удалении

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вчера, 19:41

Нападающий «Аль-Насра» выступит перед прессой в ближайшее время.

Ожидается, что португалец даст интервью, где расскажет о проблемах саудовского футбола, причинах поражения «Аль-Насра» и своём удалении в недавнем матче.

Напомним, что перед переходом в «Аль-Наср», когда Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», он уже давал большое интервью журналисту Пирсу Моргану.