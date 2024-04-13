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«Борнмут» смог не проиграть дома «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:35
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура АПЛ (3:3).

На 16-й минуте счёт открыл Доминик Соланке. На 31-й манкунианцы отыгрались — мяч забил Бруну Фернандеш. Джастин Клюйверт на 36-й вывел хозяев поля вперёд. На 65-й Фернандеш сделал дубль, реализовав пенальти.

«Борнмут» занимает 12-е место в чемпионате Англии, имея в активе 42 очка. МЮ находится на 7-й позиции с 50 баллами.

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Стадион «Виталити»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Борнмут» в соцсети «X»
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:27
Конченные.
Ринас Сибагатов
Ринас Сибагатов
вчера в 22:35, ред.
И это 10Хаг кричал, что они заслуживали победу над Челси...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:32
Ведь 75 процентов у них, и пока они у руля, будет "весело"
Ice van Reed
Ice van Reed ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
Или же его проект "25 процентов" сначала его будут хвалить, затем критиковать, осуждая политику, забывая, что он считает себя ферзём, а на самом деле пешка которая зашла далеко! .Шортс с Кологривым с участием сына Ефремова пришлось рассказать
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:17
Самое страшное, что даже Рэдклифф - действительно надежда, потому что это в любом случае лучше, чем Глэйзеры.

Как показала практика, им плевать не только на соккер. В американском футболе у их Тампы ситуация та же: те же проблемы со стадионом, такое же количество травм у игроков, и результаты "вопреки"...

А в Ницце же делается хоть что-то. Плюс уже нравится, что в первую очередь изменения начались в управлении, и нравятся кандидатуры, которые были подобраны на руководящие посты. Поэтому пока вера есть, что проект МЮ имени Рэдклиффа может получиться успешным.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:47, ред.
Надежда только она и есть, ведь компания этого "полупотера", владела Миланом и толком нчего не выиграла, фанаты Ниццы тоже не в восторге, свято место пусто не бывает на плакатах бастующих появится очередное имя, а мед.состав пополнится очередными людьми типа Арсенала, где часто травмировались с менталкой у парней слабо, смотрите на каком месте ФК Ростов и с каким бюджетом и ЗП игроки МЮ и делаем выводы!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:41
Может это Манчестер Юнайтед смог не проиграть Борнмуту? Точнее отскочил.
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:40
Да, понимаю, что травма АНтони стала 57 (!!!) в этом сезоне (Вы только вдумайтесь: это 5 стартовых составов + еще два игрока). Да, понимаю, что сейчас в команде доступны только 4 защитника на всех позициях в целом...

но победы сегодня явно заслуживал Борнмут. Очень повезло с пенальти.

И очень надеюсь, что в следующем году Редклифф наймет физиотерапевтов и тренеров по физ. подготовке, которые хотя бы будут ходит на работу. Тогда уже действительно пожно будет понять уровень Тен Хага как тренера МЮ
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:39
Срочно❗❗❗ Камбала стала треской❗❗❗
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:38
Редактор явно фанат 10Хага))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:38
Вишня не дожала!
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 21:37
Заголовок должен быть скорее наоборот
Гость
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