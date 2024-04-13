«Борнмут» смог не проиграть дома «Манчестер Юнайтед»

«Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура АПЛ (3:3).
На 16-й минуте счёт открыл Доминик Соланке. На 31-й манкунианцы отыгрались — мяч забил Бруну Фернандеш. Джастин Клюйверт на 36-й вывел хозяев поля вперёд. На 65-й Фернандеш сделал дубль, реализовав пенальти.
«Борнмут» занимает 12-е место в чемпионате Англии, имея в активе 42 очка. МЮ находится на 7-й позиции с 50 баллами.
но победы сегодня явно заслуживал Борнмут. Очень повезло с пенальти.
И очень надеюсь, что в следующем году Редклифф наймет физиотерапевтов и тренеров по физ. подготовке, которые хотя бы будут ходит на работу. Тогда уже действительно пожно будет понять уровень Тен Хага как тренера МЮ
но победы сегодня явно заслуживал Борнмут. Очень повезло с пенальти.
И очень надеюсь, что в следующем году Редклифф наймет физиотерапевтов и тренеров по физ. подготовке, которые хотя бы будут ходит на работу. Тогда уже действительно пожно будет понять уровень Тен Хага как тренера МЮ