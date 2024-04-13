«Борнмут» смог не проиграть дома «Манчестер Юнайтед»

1713033346

вчера, 21:35

«Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура АПЛ (3:3).

На 16-й минуте счёт открыл Доминик Соланке. На 31-й манкунианцы отыгрались — мяч забил Бруну Фернандеш. Джастин Клюйверт на 36-й вывел хозяев поля вперёд. На 65-й Фернандеш сделал дубль, реализовав пенальти.