«Краснодар» уступил «Зениту»

1713024077

сегодня, 19:01

«Краснодар» потерпел поражение от «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ (1:2).

На 16-й минуте южане открыли счёт — мяч забил Лукас Оласа. Матео Кассьерра на 48-й восстановил равенство. Победным для петербургской команды голом отметился Артур Гимараеш на 64-й. На 90+4-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «быков» Тормена.

«Краснодар» занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 43 очка. «Зенит» лидирует в турнире, клуб набрал 47 баллов.