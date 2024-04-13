«Краснодар» уступил «Зениту»

«Краснодар» потерпел поражение от «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ (1:2).
На 16-й минуте южане открыли счёт — мяч забил Лукас Оласа. Матео Кассьерра на 48-й восстановил равенство. Победным для петербургской команды голом отметился Артур Гимараеш на 64-й. На 90+4-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «быков» Тормена.
«Краснодар» занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 43 очка. «Зенит» лидирует в турнире, клуб набрал 47 баллов.
Не ожидал победы Краснодара, но на ничью можно было вполне вытянуть. Судейство неоднозначное, много пауз, рваная игра, много борьбы. Не хватало открытого футбола. КлоуНдиньо как обычно слишком выпрашивал желтые сопернику, а ему в лицо желтую за агрессивный разговор с судьей никто так и не показал. Чувствует безнаказанность и повторяет раз за разом, в каждом эпизоде с его участием. Один раз покажите желтую, намекните на то, чтобы он знал свое место и он никогда не будет так делать.
Не ожидал победы Краснодара, но на ничью можно было вполне вытянуть. Судейство неоднозначное, много пауз, рваная игра, много борьбы. Не хватало открытого футбола. КлоуНдиньо как обычно слишком выпрашивал желтые сопернику, а ему в лицо желтую за агрессивный разговор с судьей никто так и не показал. Чувствует безнаказанность и повторяет раз за разом, в каждом эпизоде с его участием. Один раз покажите желтую, намекните на то, чтобы он знал свое место и он никогда не будет так делать.
Зенит играет мобильно и организация игры имеет место. Команда далека от лучших своих игр, в сравнении с прошлыми годами, но на фоне Краснодара, однозначно выглядит сильней. Даже такой как сейчас, Зенит смотрится солиднее, чем быки. Не знаю, играть еще долго, но эта игра, еще раз показала и доказала, что Краснодар, который часто не выдерживает конкуренцию на финише чемпионата- к борьбе за чемпионство не готов...
Зенит играет мобильно и организация игры имеет место. Команда далека от лучших своих игр, в сравнении с прошлыми годами, но на фоне Краснодара, однозначно выглядит сильней. Даже такой как сейчас, Зенит смотрится солиднее, чем быки. Не знаю, играть еще долго, но эта игра, еще раз показала и доказала, что Краснодар, который часто не выдерживает конкуренцию на финише чемпионата- к борьбе за чемпионство не готов...