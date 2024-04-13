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«Краснодар» уступил «Зениту»

сегодня, 19:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Краснодар» потерпел поражение от «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ (1:2).

На 16-й минуте южане открыли счёт — мяч забил Лукас Оласа. Матео Кассьерра на 48-й восстановил равенство. Победным для петербургской команды голом отметился Артур Гимараеш на 64-й. На 90+4-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «быков» Тормена.

«Краснодар» занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 43 очка. «Зенит» лидирует в турнире, клуб набрал 47 баллов.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:22
Помеха вратарю со стороны игрока Краснодара.Даже если наоборот-игрок Краснодара не имел игрового момента/контакта с мячом
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Attaccante (раскрыть)
сегодня в 23:18
Не нужно искать черную кошку в темной комнате.Краснодару и так подфартило, что игру заканчивали вдесятером, а не ввосьмером.Иванов простил несколько фолов и жк в пользу Краснодара
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:46, ред.
Зениту играть ещё 1 матчей....среди которых и ЦСКА и Динамо и великолепный по весне Ростов....плюс участие в Кубке....

Не понятно почему здесь все у кого аллергия на Зенит голову пеплом посыпают...
Ну выиграли....ну в гостях....ну без Вендела....проигрывая....и что ???
Это РПЛ....тут как в Нарнии...не знаешь откуда нежданчик прилетит....
Хиромант
Хиромант ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 22:37
- Да воздастся каждому по его заслугам...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:14, ред.
Много или мало отрыв в четыре очка ? Много, если "Зенит" останется на той же волне. Жаль, очень жаль, что "Краснодар" проиграл, но всё ещё впереди. Осечки могут быть у "Зенита", всё зависит от южан.
Attaccante
Attaccante ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 22:04, ред.
Какая помеха??? Этого близко нет. А вот удар руками игрока Краснодара по голове был, это факт. Не надо ничего выдумывать больше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 21:41, ред.
Причём здесь спонсоры....
Чтож вы не говорили про спонсора когда Зенит 5 лет не чемпионил ???
Чтож вы не говорили про спонсоров когда Краснодар лидировал...

Играли две равные команды....
состав хозяев в старте 80 млн...
гостей на 90 млн....
У Краснодара 2 паспортиста в старте....у Зенита 3....
Если не помогло ни преимущество своего поля...ни ведение в счёте - то при чём тут спонсоры ???
Давайте ещё на погоду спишем....климат....и 13-е число...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Attaccante (раскрыть)
сегодня в 21:32
Помеха вратарю со стороны игрока Краснодара.Даже если наоборот-игрок Краснодара не имел игрового момента/контакта с мячом
Трезвый повар
Трезвый повар ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
сегодня в 21:31
Русофобов надо пожизненно банить
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:31
Ожидаемый результат. Пока газпром в спонсорах, всё так и будет продолжаться. А с учётом нынешней ситуации с недопуском в ЕК, так и пусть продолжается 🤷‍♂️
alexgurzan
alexgurzan ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
сегодня в 21:18
Приносим извинения, что вам пришлось увидеть эти потуги кого-то оскорбить или задеть. Это всё от бессилия, не обращайте внимания, и если что пишите в тег.
Уже выдали пожизненный бан.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 21:11
Уважаемые модераторы
Солнечный друг из Армении под ником Nare в ответ на мой комментарий под этой новостью выложил фото своей писюльки и написал гадости про русский народ
Прошу забанить этого негодяя
Естественно, он уже удалил сообщение
stasil2
stasil2
сегодня в 21:03
Очень видно было кто играет в футбол, а кто в театральном кружке. При этом не отличая жёсткость от хамства
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:01
19 голов в неоконченном сезоне....
Почти каждый тур у парня праздник...
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:57
К сожаленью, день рожденья
Только раз в году.
Valentinych
Valentinych
сегодня в 20:32
Специально посмотрел 2020 год Краснодар : Зенит - 2:4. Тогда было веселее, задорнее что ли. А сегодня как-то вяленько покатали. Ну может только во втором тайме чуть разогнались. Да и грязно играли хозяева
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:31
Сандера Матео Кассьерру Кабесаса с Днём Рождения !!!!!!!!!!!
Гол в такой день вдвойне приятен !!!!

Зенит с Победой!!!
Valentinych
Valentinych ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 20:29
Согласен на 100%. Не зря Мостового два раза поколотили сегодня. :)
Brioni
Brioni
сегодня в 20:28
Исполнение голов шедевральное ! Могли выиграт крупно если бы Мост с Мантуаном реализовали свои моменты. Судья ошибся в обе стороны. Но грубых ошибок как хотят тут впихат тоже не вижу. И не удивительно что возмущаются не сами фанаты Краснодара, а болельщики другой команды который на данный момент проигрывают Локо. Их больше волнует победа Зенита, чем проигрыш своей команды )
pomor45
pomor45
сегодня в 20:27, ред.
Часто слышу, что Мостовой проявляет недовольство временем, предоставляемом ему в основе. Но, если не использовать такие моменты, которые ему создали товарищи по команде в этом ответственном матче, то роптать надо на себя. Только критичное к себе отношение и, соответственно, усиление работы над собой может помочь этому парню закрепиться в основе.
33fccq7r569g
33fccq7r569g
сегодня в 20:22
Спасибо всем. Зенит - чемпион.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:19, ред.
О каком чемпионстве Краснодара вообще могла идти речь ? Сверх наивное ожидание.
Кроме ABSELGROUP - средненькой по современным меркам автокомпании, у клуба нет ни одного нормального спонсора. Ну и куда им тягаться со своими чипсами против лобби МясГаза ?!
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 20:09
Приветствую, Дружище!!!
Ну с Самарой, ясно было с самого начала, что не осилят, состав слабоват, финансы небольшие. Краснодар всё имеет, только тренера нет толкового, чтобы увязать возможности с желаниями. Поэтому, даже такой хромой Зенит, больше похож на чемпиона, чем Краснодар. Нет в игре Краснодара солидности, нет академизма, в хорошем смысле этого слова. Ветренный футбол, без стержня и основания, с неплохим подбором кадров. Но, видимо для чемпионства- этого мало...

Тюкавин? Думаю забьет и думаю ДИНАМО победит. Большего, пока сказать не могу. Вчера поздравил нашего замечательного Ветерана А.Ф.Маховикова- с Днем рождения и Днем космонавтики!!!!!!! Вспоминаю 1978г., полуфинал КК в Вене. Тогда, мы играли как раз в этот день, но проиграли.
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:59
Привет Виктор ! Я тоже говорил ,в первых турах ,что Крылья сдуются .Краснодар будет в тройке ,но не чемпионом .Все к этому идет .Завтра играют наши Тюкавин забьет ??????
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 19:57
Семак - легенда!
Хиромант
Хиромант ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:55
- Если ты кулак от ладошки не отличаешь - о чём тогда говорить? Кержаков ладонью смахнул мяч с головы атакующего, ну и может шлёпнул чуток по лысине. Но это не повод валиться на газон, как подкошенный, и просить пенальти. Туфта это всё! Профи так не играют.
- А на 5-ой минуте эпизод ты почему-то не увидел. Мостового Оласа свалил на газон ударом локтя в шею. А когда Андрей упал, тот ещё подошёл, и какую-то гадость сказал. Андрей (сидя на газоне) отмахнулся от него рукой, и чуток попал по бедру. Этот же краснодарский актёр (футболистом его назвать - язык не поворачивается) схватился за свой кадык (надеюсь, вам известно, что это) и рухнул на газон, как подкошенный. Будто его Брюс Ли вырубил бесконтактным ударом. И лежал, корчился (якобы от боли), прося наказание Мостовому. А когда Кассьерру в центре поля сбили, и Алонсо врезал лежащему напу Зенита ного по рёбрам - это что???
- Я вам привёл только 3 эпизода, а сколько их было...
- Раньше, я уважал Краснодар, мне всегда нравилась их атакующая игра... Но после увольнения нормальных футболистов, и покупки вот этих "актёров-провокаторов"... Извините, ребята, за такое не уважают...
K_TS16_
K_TS16_
сегодня в 19:51
По сравнению с Мусаевым и Семак тренер...
armeec_
armeec_ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 19:50
а чему удивляетесь? если на "супер арене европы или мира". пропадают боковые камеры)))))))ну вот так бывает)))
armeec_
armeec_ ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 19:46
смс. с газпром банка поступила в пириве)))
112910415
112910415
сегодня в 19:44
без Ивича лучше не стало (
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