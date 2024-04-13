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«Реал» одержал победу над «Мальоркой»

вчера, 21:20
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Мальорка» уступила «Реалу» в матче 31-го тура Ла Лиги (0:1).

Единственный мяч в игре забил Орельен Тчуамени на 48-й минуте.

«Мальорка» занимает 15-е место в чемпионате Испании, у команды 31 очко. «Реал» с 78 баллами лидирует в турнире.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:29
Очень важные 3 очка перед Эль Классико.
bubcachjep2j
bubcachjep2j
вчера в 22:58
С победой, не сомневался!
амурец
амурец
вчера в 21:57
Реал с победой
112910415
112910415
вчера в 21:31
всё штатно
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:27
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого клуба!!! Важно было сэкономить силы и побеждать обязательно, что и сделал Реал Мадрид. Орильен Тчуамени очень важный игрок, принёс сегодня победу своим ударом. Жаль что его не в ответном матче. Даже Начо сегодня спас, в очень опасный момент. Не помню, когда такое в последний раз произошло. Теперь впереди сложные две недели нас ждут, играем против Манчестер Сити, Барселоны (которая набрала хороший ход) и Реала Сосьедад. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:24
Должны были, конечно, крупнее выигрывать, Диас просто учудил, пустые ворота перед ним, можно в касание забивать, а он пошёл обыгрывать игрока)) Иногда он голову теряет от желания финтить)

Судя по тому, что Модрич отыграл весь матч, на Этихаде опять будет Кроос. А вот насчёт фактора Начо непонятно, как и было. Да там и ловушка-22 у Анчи была бы - у Милитао нет никакой сыгранности, но, если бы его первый матч выставили отыграть и потом сразу же через три дня с МС, то это супер-нагрузка после травмы была бы. А если не выпускать с "Мальоркой", то он вышел бы первый матч с МС после травмы. В общем, тревожно.

Родриго же отдохнул весь матч, явно Анчи ставит на быстрые контратаки на Этихаде.
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