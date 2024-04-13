«Реал» одержал победу над «Мальоркой»

«Мальорка» уступила «Реалу» в матче 31-го тура Ла Лиги (0:1).
Единственный мяч в игре забил Орельен Тчуамени на 48-й минуте.
«Мальорка» занимает 15-е место в чемпионате Испании, у команды 31 очко. «Реал» с 78 баллами лидирует в турнире.
«Мальорка» уступила «Реалу» в матче 31-го тура Ла Лиги (0:1).
Единственный мяч в игре забил Орельен Тчуамени на 48-й минуте.
«Мальорка» занимает 15-е место в чемпионате Испании, у команды 31 очко. «Реал» с 78 баллами лидирует в турнире.
Судя по тому, что Модрич отыграл весь матч, на Этихаде опять будет Кроос. А вот насчёт фактора Начо непонятно, как и было. Да там и ловушка-22 у Анчи была бы - у Милитао нет никакой сыгранности, но, если бы его первый матч выставили отыграть и потом сразу же через три дня с МС, то это супер-нагрузка после травмы была бы. А если не выпускать с "Мальоркой", то он вышел бы первый матч с МС после травмы. В общем, тревожно.
Родриго же отдохнул весь матч, явно Анчи ставит на быстрые контратаки на Этихаде.
Судя по тому, что Модрич отыграл весь матч, на Этихаде опять будет Кроос. А вот насчёт фактора Начо непонятно, как и было. Да там и ловушка-22 у Анчи была бы - у Милитао нет никакой сыгранности, но, если бы его первый матч выставили отыграть и потом сразу же через три дня с МС, то это супер-нагрузка после травмы была бы. А если не выпускать с "Мальоркой", то он вышел бы первый матч с МС после травмы. В общем, тревожно.
Родриго же отдохнул весь матч, явно Анчи ставит на быстрые контратаки на Этихаде.