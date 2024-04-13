«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в результативном матче

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вчера, 21:26

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ (3:3).

На 44-й минуте Илья Самошников вывел «железнодорожников» вперёд. На 53-й гости отыгрались — мяч забил Тамерлан Мусаев. На 56-й хозяева поля повели — отличился Евгений Морозов. Лукас Фассон на 66-й увеличил преимущество «красно-зелёных». Антон Заболотный на 80-й сократил отставание «армейцев» в счёте. Равенство восстановил Илья Агапов на 87-й.