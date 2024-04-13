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«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в результативном матче

вчера, 21:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ (3:3).

На 44-й минуте Илья Самошников вывел «железнодорожников» вперёд. На 53-й гости отыгрались — мяч забил Тамерлан Мусаев. На 56-й хозяева поля повели — отличился Евгений Морозов. Лукас Фассон на 66-й увеличил преимущество «красно-зелёных». Антон Заболотный на 80-й сократил отставание «армейцев» в счёте. Равенство восстановил Илья Агапов на 87-й.

«Локомотив» занимает 5-е место в чемпионате России. ЦСКА находится на 4-й позиции, у обеих команд по 37 очков.

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Все комментарии
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 23:44
Хороший футбол на радость всех любителей футбола вне зависимости за кого болел.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:07
Огненные полтура....
4 матча - 18 голов....
Забили 7 команд из 8-ми...
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 22:48, ред.
Обидный результат вследствие замен ради замен. Черт возьми, Гвардиола жалуется, что у него нет паузы перед матчем с Реалом, но вообще обходится без замен(Фодена в концовке из-за травмы заменили). А зачем было МГ менял вполне свежих игроков. Ну ладно, выпустил бы Сулейманова попрессинговать в концовке. В итоге -2 по игрокам и -2 по счету. А так матч огонь, ничья справедлива, завидую нейтральным болельщикам
Kiarnt
Kiarnt
вчера в 22:25
Московские опять гасят друг друга, а Зенит постоянно чемпион.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:21
Первый мяч по вине Игоря , в начале второго тайма Локо крутило ЦСКА в штрафной, как с дворовой командой, в концовке не понятно, что случилось с Локо - встали и ЦСКА задавил массой.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:01
Игра огонь,Агапов хорош!
Red blu
Red blu
вчера в 21:58
Спасибо парням за характер и за то, что не развалились.
Порадовали очень сильно в конце матча, могли и добить Локо.
Но результат справедлив.
Если бы были Дивеев и Роша, выиграли бы.
Все показали, что настоящие мужчины.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:57
Ни за кого не болел...случайно увидел в телевизоре сие действо...и надо признать захватило....особенно когда голов больше чем ударов по воротам....колотят все кому не лень...я и фамилий этих голеодоров раньше не слышал....
Разбитное украшение и так не скучной субботы....
particular
particular
вчера в 21:56
Накал страстей не принёс армейцам три очка... Жаль...
В матче было многое из того, чем притягателен футбол...
Хорошая игра, бодрый поединок...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 21:56, ред.
Локомотив молодцы. Но спасибо команде - смогли камбэкнуть, жаль четвёртый не забили. Надеюсь У ЦСКА ладнее начнёт получаться - нельзя так в обороне играть
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:56
По-ходу, кочегар этого паровоза получше Галактионова будет!!! И снова, спасибо за бессмертную Классику, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Балуете, Дружище, балуете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
амурец
амурец
вчера в 21:56
Супер матч, но хотелось победы Локо
blitz
blitz
вчера в 21:51
С начала второго тайма надо было переходить на трёх защитников и выпускать раньше Заболотного.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:50
Надо бы, да кто же на балласт позарится. Мне кажется, что Чалов заключил контракт, но играть по нотам Гинера не намерен. Не желает играть роль наживки для валютного гешефта и хочет остаться в России, возможно и не в ЦСКА.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:48
Классный матч получился . Боевая ничья !
Usman Doda
Usman Doda
вчера в 21:47
У ЦСКА нет отдачи к игре(кроме Аббоса)-отдача ноль.Заболотный,и Чалов деревянные...
pomor45
pomor45
вчера в 21:45
Матч, конечно, получился на столько же огненным, на сколько и хаотичным. Худшими были вратари, особенно именитый конь. Не пойму, зачем ЛОКО вдруг вздумал при счёте 3:1 сушить игру, да ещё и так бездарно. Будто кто-то команду дал.
Сп62
Сп62
вчера в 21:45
Прожжённый Федотов показал тренер-класс Галактионову по заменам. Мише надо учиться у старших.
Futurista
Futurista
вчера в 21:42
Кони удивили...паровоз мог и проиграть, но проскочил)...

За адекватность
За адекватность
вчера в 21:41
Матч - огонь, особенно в сравнении с предыдущим. Меньше "биЦЦа - бороЦЦа", больше игры в футбол. Бодренько и главное очень даже событийно. В первом тайме Облякову, даже с учетом того, что игра головой наверное не его конек, проще было забить, чем Самошникову. В итоге один идеально перекинул Акинфеева, а другой не попал в пустые ворота. Ну как говорится это футбол. Блиставший Глушенков вроде бы все сделал для победы "Локо", даже Фассону дал забить, но "армейцам" нужно отдать должное за волю и характер. С заменами Галактионов мягко говоря не угадал, как по мне. В общем спасибо командам за игру, победила дружба, такие матчи приятно смотреть. Как обычно личное мнение.
nubom
nubom
вчера в 21:40
Бесспорно, пока лучший матч тура. Качественный футбол. Захватывающая интрига. Шерлок Холмс отдыхает.. Ничью заслужили все. И Зенит не обиде…
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Будь здрав Дружище Анатолий !
Согласен по Чалову .
lotsman
lotsman
вчера в 21:35
Боевой матч был, со множеством голов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:34
А я не удержусь и скажу
Чалова надо продавать при первой возможности. Он настоящий балласт. Парень совсем играть бросил
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:34
Молодцы - мужики! Тот случай, когда такая ничья в психологическом плане очень важный кирпичик. Стоило включить немного безумия и задавили Локо, а могли и победить. Бодрая концовка, с отличной драматургией. Так держать!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:33
Жаль что ничья. Для интриги в борьбе за медали хотелось бы победы одной из команд
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:30
Супер матч !!!
Спасибо командам, поболел от души.
Обилие голов украшение матча. Выделять лучшего не буду.
112910415
112910415
вчера в 21:30
матч, бурно фонтанирующий футбольными эмоциями !
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:29
Браво ЦСКА .....проявили характер.
mvh29e8uruve
mvh29e8uruve
вчера в 21:29
Отличная игра! Таких игр бы по-больше!!!
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