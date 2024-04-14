Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Спортинг Канзас»

«Интер Майами» обыграл «Спортинг Канзас» (3:2) в матче 11-го тура МЛС.
Голами в составе «Интер Майами» отметились Диего Гомес, Лионель Месси и Луис Суарес. За «Спортинг» дубль оформил Эрик Томми.
«Интер Майами» идёт на 1-м месте в Восточной конференции. «Спортинг Канзас» занимает 8-е место в Западной конференции.
А Месси как был лучшим забивающим из-за пределов штрафной, так и продолжает.
Конечно, даже тут можно сказать, "все эти дальние голы были куплены!!"
А Месси как был лучшим забивающим из-за пределов штрафной, так и продолжает.
Конечно, даже тут можно сказать, "все эти дальние голы были куплены!!"
Не зря этот матч перенесли на большой стадион. 72 тыс. болельщиков пришли посмотреть на величайшего и не разочаровались.
Не зря этот матч перенесли на большой стадион. 72 тыс. болельщиков пришли посмотреть на величайшего и не разочаровались.
https://youtu.be/woIcsVn7QiE?feature=shared