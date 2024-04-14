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Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Спортинг Канзас»

сегодня, 08:27
Спортинг КанзасЛоготип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)2 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Интер Майами» обыграл «Спортинг Канзас» (3:2) в матче 11-го тура МЛС.

Голами в составе «Интер Майами» отметились Диего Гомес, Лионель Месси и Луис Суарес. За «Спортинг» дубль оформил Эрик Томми.

«Интер Майами» идёт на 1-м месте в Восточной конференции. «Спортинг Канзас» занимает 8-е место в Западной конференции.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:47
Такие удары называют не берущимися, но ты, как всегда, предвзят. Там ни один вратарь не спас бы. Ни Буффон, ни Яшин, ни Нойер.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 15:31
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 12:59
    Интер снова в игре,Месси на поле !
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    сегодня в 12:44
    Что у тебя за манера, вечно утрировать и обобщать? Я говорю, только про этот гол, который вратарь брать обязан.
    Capral
    Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 11:05
    Вот я и говорю- недотурнир проктологов и акушеров...
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:34
    А 827 голов до этого тоже вратарские?
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 10:34, ред.
    Бывшие профессиональные игроки выиграли очередных любителей в МЛС 🔥😁 а с проф.командами вроде мексиканских Монтереев не тянут и вылетают из турниров
    Capral
    Capral
    сегодня в 10:32
    Вратарский гол.
    Elliada_
    Elliada_
    сегодня в 10:31, ред.
    В этом сезоне Месси в каждом матче делает голевое действие. 7+4 в 8 матчах и Майами на 1-м месте.

    Не зря этот матч перенесли на большой стадион. 72 тыс. болельщиков пришли посмотреть на величайшего и не разочаровались.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    сегодня в 10:24
    Бахнул Лео неплохо.. Похожий он ПСЖ в ЛЧ забил.. Но главное за этим 72000 наблюдали.. Неплохо для лучшего игрока мира.. 👍👏👑
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 10:23
    в сша не только футбольные клубы, там много городов с европейскими названиями, даже санкт петербургов пару десятков... самый известный из книги Марка Твена Том Сойер
    Митя Митин
    Митя Митин
    сегодня в 09:38
    Старички родолжают тащить Интер !
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:37
    Вроде Америка, а названия команд европейские. Своё, чисто местное, придумать фантазии не хватает...
    Вещий
    Вещий
    сегодня в 08:50
    Парни не разучились играть в футбол и команда возглавляет Восточную конференцию....:)))
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 08:45
    Новости из за океана -"Ба опять всё знакомые лица"...)
    sv_1969
    sv_1969 ответ 6z8avtjtaw36 (раскрыть)
    сегодня в 08:43
    Это и не удивительно! Еще поиграет Лео в америке
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 08:40
    С почином.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 08:40
    Мастерство не пропьёшь так сказать)
    6z8avtjtaw36
    6z8avtjtaw36
    сегодня в 08:30
    Месси заиграл и Интер снова побеждает.
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