Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2023/2024

«Барселона» с минимальным счётом выиграла у «Кадиса»

вчера, 23:57
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Кадис» уступил «Барселоне» в матче 31-го тура Ла Лиги (0:1).

Единственный мяч в игре забил Жоау Феликс на 37-й минуте.

«Кадис» занимает 18-е место в чемпионате Испании, имея в активе 25 очков. «Барселона» идёт на 2-й позиции, у команды 70 баллов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Барселона» в соцсети «X»
«Наполи» упустил победу над «Фрозиноне»
Сегодня, 15:30
«Оренбург» обыграл «Пари НН»
Сегодня, 13:58
Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Спортинг Канзас»
Сегодня, 08:27
«Борнмут» смог не проиграть дома «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:35
«Штутгарт» забил три безответных мяча «Айнтрахту»
Вчера, 21:29
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в результативном матче
Вчера, 21:26
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:38
Реал плохая команда
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:13
Как говорится - "На классе"!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 10:39
Так это Катарская Лига) Сомневаюсь, что она для любой другой команды это сделала. А Нассер тупо банкует (ну, то есть, Суверенный Фонд Катара, чьи деньги он тратит).
Randomjkee
Randomjkee ответ John 5mith (раскрыть)
сегодня в 09:47
Не факт что АМ пройдет в полуфинал ЛЧ, так как Боруссия дома играет отлично, а у АМ на выезде проблемы постоянно
Amiralla
Amiralla
сегодня в 09:27
Мододцы! Выиграли без ключевых игроков. Удачи с ПСЖ! Ждем побед!
John 5mith
John 5mith
сегодня в 09:10
Всех кулес с победой. Феликс порадовал, может брать на себя лидерство когда надо.
А вот график дальше - врагу не пожелаешь. Париж - Реал - Валенсия - злой Атлетико в ЛЧ - Жирона - опять Атлетико - Сосьедад. И все это добро в режиме "2 матча в неделю".
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:30
Лига 1 отменила игры для клубов, играющих в еврокубках, а в других лигах всё по расписанию. Барселона выиграла в эконом режиме, через пару дней игра с ПСЖ.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:21
Наших болельщиков с победой.
Три очка нужны, три очка важны!)
Vladimir808
Vladimir808 ответ 2t3gy4n25kvz (раскрыть)
сегодня в 07:20
Через два дня ответка с ПСЖ.
2t3gy4n25kvz
2t3gy4n25kvz
сегодня в 06:31
Похоже отдыхали после победы над ПСЖ.
112910415
112910415
сегодня в 06:05
любые 3 очка важны !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:44
Болельщиков Барсы с победой)
Сомневаюсь, что сливочные упустят чемпионат, но пока есть математические шансы, нужно бороться.
drug01
drug01
сегодня в 00:08
Очередная победа Барселоны сегодня досталась не легко. Но победа есть победа!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 