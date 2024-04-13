«Барселона» с минимальным счётом выиграла у «Кадиса»

«Кадис» уступил «Барселоне» в матче 31-го тура Ла Лиги (0:1).
Единственный мяч в игре забил Жоау Феликс на 37-й минуте.
«Кадис» занимает 18-е место в чемпионате Испании, имея в активе 25 очков. «Барселона» идёт на 2-й позиции, у команды 70 баллов.
«Кадис» уступил «Барселоне» в матче 31-го тура Ла Лиги (0:1).
Единственный мяч в игре забил Жоау Феликс на 37-й минуте.
«Кадис» занимает 18-е место в чемпионате Испании, имея в активе 25 очков. «Барселона» идёт на 2-й позиции, у команды 70 баллов.
А вот график дальше - врагу не пожелаешь. Париж - Реал - Валенсия - злой Атлетико в ЛЧ - Жирона - опять Атлетико - Сосьедад. И все это добро в режиме "2 матча в неделю".
А вот график дальше - врагу не пожелаешь. Париж - Реал - Валенсия - злой Атлетико в ЛЧ - Жирона - опять Атлетико - Сосьедад. И все это добро в режиме "2 матча в неделю".
Три очка нужны, три очка важны!)
Три очка нужны, три очка важны!)
Сомневаюсь, что сливочные упустят чемпионат, но пока есть математические шансы, нужно бороться.
Сомневаюсь, что сливочные упустят чемпионат, но пока есть математические шансы, нужно бороться.