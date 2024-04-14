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сегодня, 13:58

«Оренбург» обыграл «Пари НН» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 2-й минуте забил нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. На 43-й минуте форвард «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли сравнял счёт. На 51-й минуте Арсен Адамов снова вывел «Оренбург» вперёд. На 87-й минуте полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин установил точку в матче.

«Оренбург» идёт на 11-м месте (26 очков), «Пари НН» занимает 10-е место (28 очков).