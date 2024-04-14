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«Оренбург» обыграл «Пари НН»

сегодня, 13:58
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Пари НН» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 2-й минуте забил нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. На 43-й минуте форвард «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли сравнял счёт. На 51-й минуте Арсен Адамов снова вывел «Оренбург» вперёд. На 87-й минуте полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин установил точку в матче.

«Оренбург» идёт на 11-м месте (26 очков), «Пари НН» занимает 10-е место (28 очков).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:22
Пусть Краснодар посмотрит эту игру. А то, всегда что-то не то у них в играх против НН.
112910415
112910415
сегодня в 14:25
вот и Оренбург может вздохнуть спекойнее
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:24
Мои поздравления. Очень симпатичную команду сделал Деограссия. Теперь я по другому оцениваю ничью ЦСКА с Оренбургом. Это завоеванное, а не потерянное очко. Теперь кроме Сочи еще одна команда будет давать "прикурить" соперникам. Лишь бы для Зенита не сделали исключения типа недавних0:8
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:14
С Победой Дружище! Продолжайте в том же духе
nubom
nubom
сегодня в 14:10
Пример сташего брата заразителен...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:08
Пари НН смотрелся гораздо приятнее Рубина. Первый тайм нижегородцы и вовсе выиграли вчистую. Во втором тайме моменты были у обеих команд, но у Оренбурга они были более явными. Единственный отрезок матча, который Оренбург выиграл за явным преимуществом - концовка..... наиважнейшие три очка...
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 14:04
Поздравляю Оренбург с хорошим отрывом от зоны стыков
Похоже четверка аутсайдеров РПЛ окончательно сформировалась
Гость
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