«Ливерпуль» интересуется бывшим тренером «Вольфсбурга»

Экс-тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач имеет шансы возглавить «Ливерпуль».
Специалист покинул команду в марте, когда она находилась на 14-м месте в Бундеслиге.
Нынешний наставник «красных» Юрген Клопп покинет коллектив по окончании текущего сезона.
Экс-тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач имеет шансы возглавить «Ливерпуль».
Специалист покинул команду в марте, когда она находилась на 14-м месте в Бундеслиге.
Нынешний наставник «красных» Юрген Клопп покинет коллектив по окончании текущего сезона.
Ковач хотя бы был чемпионом Германии )
Мне кажется Ливерпуль заразился тем же вирусом что МЮ. Либо руководители Ливерпуля и МЮ очень часто советуются в этом плане, а с Клоппом повезло, пока не свернули не туда.
Может решили быть братьями по несчастью.
Ковач хотя бы был чемпионом Германии )
Мне кажется Ливерпуль заразился тем же вирусом что МЮ. Либо руководители Ливерпуля и МЮ очень часто советуются в этом плане, а с Клоппом повезло, пока не свернули не туда.
Может решили быть братьями по несчастью.