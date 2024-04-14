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«Ливерпуль» интересуется бывшим тренером «Вольфсбурга»

вчера, 18:31

Экс-тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач имеет шансы возглавить «Ливерпуль».

Специалист покинул команду в марте, когда она находилась на 14-м месте в Бундеслиге.

Нынешний наставник «красных» Юрген Клопп покинет коллектив по окончании текущего сезона.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:24
Самое главное, не ошибиться с тренером.
Attaccante
Attaccante ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:12
Аморим и Де Дзерби это хотя бы интересные тренеры. Хорват же вообще никакущий. Ну выиграл он он с Баварией бундеслигу с лучшим составом, с самой длинной скамейкой. При этом кстати отрыв от не самой крутой версии Дортмунда всего два очка.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Attaccante (раскрыть)
вчера в 19:05
А где был Ваш комментарий когда слухи связывали с Аморимом и Де Дзерби?
Ковач хотя бы был чемпионом Германии )
Мне кажется Ливерпуль заразился тем же вирусом что МЮ. Либо руководители Ливерпуля и МЮ очень часто советуются в этом плане, а с Клоппом повезло, пока не свернули не туда.
Может решили быть братьями по несчастью.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:03
Да ну на фиг! Какой Ковач в Ливерпуль!
Attaccante
Attaccante
вчера в 18:36
Чего, бл...???

Я бы ещё понял если бы речь о Гласнере шла, но хорват то вообще бездарь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:33
С трудом верится - для Ливера он слишком "жидковат".
Гость
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