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«Реал Сосьедад» и «Альмерия» победителя не выявили

сегодня, 00:38
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 2Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерияМатч завершен

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Альмерией» в 31-м туре Ла Лиги (2:2).

Адриан Эмбарба вывел гостей вперед на 30-й минуте. Шеральдо Бекер сравнял счет на 32-й, а на 59-й Микель Ойарсабаль обеспечил хозяевам поля преимущество. На 88-й Эмбарба реализовал пенальти.

Хавбек клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян был заменен на 89-й минуте.

После поединка «Реал Сосьедад» расположился на 6-м месте (50 очков), «Альмерия» замыкает таблицу (14 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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баск
баск
сегодня в 01:01
Второй матч подряд вместо травмированного Брайса Мендеса в старте
у Сосьедада выходит Захарян, берущий на себя функционал этого опытного полузащитника, и смотрится при этом отлично.

Сколько Заха им сегодня разных обостряющих возможностей насоздавал
в первом тайме, это ж не сосчитать, как и в прошлом туре против Алавеса.
Вообще, Сосьедад команда хоть дисциплирированная и довольно солидная,
но простоватая и тяжеловесная.

Однако, с Захой в основе она стала действовать в целом быстрее обычного,
а в эпизодах с непосредственным его участием- ещё быстрее и к тому же гораздо умнее.

Это и сыграло с ней сегодня злую шутку- Арсен так её загонял, что к 70 минуте она устала и из-за этого упустила победу.)
Вообще, всего за эту пару матчей Заха продемонстрировал, что он эту команду банально перерос, едва успев адаптироваться к ней.

Выглядит это забавно..)
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