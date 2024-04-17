«Ростов» вышел во 2-й этап полуфинала Кубка после победы над «Уралом»

«Ростов» одержал выездную победу над «Уралом» в Первом этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России со счётом 1:3.
За клуб из Екатеринбурга забил Гильерме Шеттине (10').
За ростовчан отличились Иван Комаров (60'), Денис Терентьев (72') и Николай Комличенко (90+5').
Теперь «Ростов» сыграет во Втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.
Я сегодня общался со многими болельщиками Ростова и после публикования составов, когда все узнали что у Ростова полностью второй состав, всеобщее мнение было что мы проиграем сегодня. Поборемся, но проиграем
Очень рад, что мы ошиблись и наша молодёжь смогла победить практически основу Урала на их поле
Я сегодня общался со многими болельщиками Ростова и после публикования составов, когда все узнали что у Ростова полностью второй состав, всеобщее мнение было что мы проиграем сегодня. Поборемся, но проиграем
Очень рад, что мы ошиблись и наша молодёжь смогла победить практически основу Урала на их поле