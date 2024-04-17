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«Ростов» вышел во 2-й этап полуфинала Кубка после победы над «Уралом»

сегодня, 19:01
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» одержал выездную победу над «Уралом» в Первом этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России со счётом 1:3.

За клуб из Екатеринбурга забил Гильерме Шеттине (10').

За ростовчан отличились Иван Комаров (60'), Денис Терентьев (72') и Николай Комличенко (90+5').

Теперь «Ростов» сыграет во Втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:49, ред.
Вместо тысячи слов!!!
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 19:48
Это печально, что Сако не будет в матче против Спартака.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:37
С Победой Земляки!!!
Трезвый повар
Трезвый повар ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 19:35
Привет. Ты ошибаешься что победа Ростова ожидаемый результат
Я сегодня общался со многими болельщиками Ростова и после публикования составов, когда все узнали что у Ростова полностью второй состав, всеобщее мнение было что мы проиграем сегодня. Поборемся, но проиграем
Очень рад, что мы ошиблись и наша молодёжь смогла победить практически основу Урала на их поле
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:23
Другого исхода я даже и не ожидал .
Вперёд РОСТСЕЛЬМАШ !!!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 19:20
Хорошая и важная победа. Ожидаемый результат, так как Ростов набрал прекрасную форму весной. Пропущенный гол гостями считаю недоразумением, у хозяев всего 2 удара в створ, полная доминация Ростова во всем, кроме владения. Но обычно Ростов и не старается владеть мячом, как Краснодарцы. Эта игра процентов на 80 принадлежала Ростовчанам. Уверенная и заслуженная победа, с чем всех и поздравляю!
drug01
drug01
сегодня в 19:20
Резерв у Карпина хороший значит высокие результаты в этом году
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 19:15
Я и сам не ожидал что Ростов вторым составом победит на выезде
Я не слежу за другими командами кроме Ростова, но если смотреть по предыдущим матчам Урал - Ростов в чемпионате России, то у Урала сегодня играла практически вся основа
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:12
Ну молодцы земляки...Вторым составом во главе с третьим тренером переиграли на выезде уральцев)) Честно говоря не ожидал такого результата - ведь у "Урала" было много игроков из основы. Поздравляю игроков и болел "Ростова" с победой!!!
K_TS16_
K_TS16_
сегодня в 19:07
Хороший резерв! Красавцы
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:03
Вторым составом обыграли Урал на выезде
У Ростова был только один игрок основы – Сако. И то только потому что он дисквалифицирован в чемпионате России
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 19:03
Мне понравилась молодёжь Ростова.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:02, ред.
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой и с выходом в полуфинал пути регионов
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